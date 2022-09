Vợ bị vỡ mạch máu não, chồng một mình nuôi cả nhà đau ốm

Trước đây gia đình anh Đào Phú Yêm (30 tuổi, ngụ khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Tuy không có nhà đẹp, xe sang nhưng trong nhà anh lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.

Bất hạnh ập tới vào 3 năm trước, lúc đó vợ anh Yêm là chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (34 tuổi) vừa tan ca làm công nhân, đang đi tiệc nhà một người quen thì bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu.

Anh Yêm cho biết, lúc nhận điện thoại báo tin dữ, anh tức tốc chạy đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - nơi vợ đang cấp cứu. Tại đây bác sĩ chẩn đoán vợ anh bị vỡ mạch máu não cần chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

"Chụp hình đầu thì phát hiện vợ có khối u trong não cần mổ gấp nhưng tỷ lệ sống sót không cao. May mắn, ca mổ thành công nhưng vợ tôi phải nằm viện theo dõi 2 tháng mới được xuất viện", anh Yêm kể.

Trở về từ cõi chết, sức khỏe chị Tuyết không còn như xưa. Từ một phụ nữ khỏe mạnh, nhanh nhẹn chị Tuyết không thể đi lại được, di chứng của khối u khiến tay chân chị mất cảm giác, nằm bất động.

"Thời gian đó chồng tôi xin nghỉ làm ở công ty, hằng ngày đưa tôi đến Trung tâm Chỉnh hình Cần Thơ tập vật lý trị liệu. Sau nhiều tháng kiên trì tay chân tôi đã có cảm giác và có thể đi đứng được nhưng yếu hơn trước rất nhiều", chị Tuyết chia sẻ.

Do chị Tuyết là con một nên khi sau đám cưới, vợ chồng anh Yêm dọn về sống chung cùng mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Kim Thương (68 tuổi).

Con gái đầu lòng của vợ chồng anh Yêm là em Đào Anh Thơ (10 tuổi, đang học ở trường tiểu học Trà Nóc 2), hiện Thơ đang nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 5 .

Năm ngoái, do "vỡ kế hoạch" nên chị Tuyết mang thai bé gái thứ 2 là em Đào Nguyễn Anh Thy (1 tuổi). Tuy nhiên khi sinh ra, bé Thy bị một khối u sau gáy, tháng 4 vừa rồi bé được đưa đi phẫu thuật, may mắn khối u không xâm lấn ra vùng khác.

Mẹ già, vợ ốm, con thơ nhỏ dại, gánh nặng dồn hết lên vai người chồng. Để tiện chăm sóc gia đình, anh Yêm không thể làm ở công ty như trước mà chuyển sang các công việc tự do như bốc vác, phụ hồ... thu nhập vì thế cũng bấp bênh theo.

"Tiền công làm hồ giờ được hơn hai trăm ngàn mỗi ngày, xoay đi xoay lại thì ngày nào tiêu hết ngày nấy. Đến lúc vợ ốm, con đau cũng chẳng có nổi tiền dư để lo thuốc thang mà phải chạy vạy mượn người thân, hàng xóm. Giờ tôi đi làm cũng chẳng dám ăn sáng, nhịn ăn nhịn mặc để tiền mua sữa, mua tã cho con", anh Yêm thở dài.

Anh Yêm nói thêm, anh tâm nguyện không để con thất học nhưng cuộc sống chạy ăn từng bữa nên rồi đây không biết tương lai các con anh sẽ thế nào.

Bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Trà Nóc cho biết, gia đình anh Đào Phú Yêm thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, anh Yêm hiền lành, cần cù và yêu thương gia đình, một mình anh làm việc nuôi cả nhà già trẻ ốm đau triền miên.

"Căn nhà của anh Yêm đã xuống cấp địa phương cũng đang vận động sửa chữa nhà cửa cho hộ anh Yêm. Tuy nhiên phần sức địa phương cũng có hạn, cần lắm tấm lòng của cộng đồng chung tay giúp đỡ để anh Yêm vượt qua khó khăn hiện tại", bà Nhung cho hay.

