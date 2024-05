Về xã nghèo có 178 căn nhà tạm, nhà dột nát cần xây mới và sửa chữa

Xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang nổi tiếng với thác Bản Ba hùng vĩ giữa đại ngàn núi rừng bao la nhưng con đường dẫn người dân và du khách về với địa phương này vẫn còn cả chục km ổ trâu, ổ gà, xóc như xóc ốc.

Đi sâu vào các thôn bản, dọc đường chúng tôi không khó để bắt gặp những ngôi nhà rách nát lợp bằng mái gianh, tường đan bằng liếp tre hoặc ghép bằng những tấm ván đã lâu ngày mối mọt, hay những ngôi nhà sàn siêu vẹo trực chờ một trận gió to có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Vừa đi, ông Seo Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Trung Hà tâm sự, xã Trung Hà là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Chiêm Hóa. Xã có gần 1.800 hộ gia đình và 5 dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông.

Chủ tịch UBND xã Trung Hà cho biết, mặc dù trong những năm qua địa phương đã có rất nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế và hỗ trợ người dân nhưng cuộc sống của bà con nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tổng cộng tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn trên 50%.

Xã còn 178 nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó có 57 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo không thể lao động hoặc ít có khả năng lao động. Nhiều hộ gia đình không thể thoát nghèo.

Theo Chủ tịch UBND xã Trung Hà, mấy năm trở lại đây mỗi năm xã Trung Hà xóa được vài căn nhà tạm nhưng không thấm vào đâu. Do nhiều hộ gia đình không có khả năng lao động nên lãnh đạo xã phải xuống tận nơi trực tiếp cầm bay hỗ trợ ngày công xây nhà cho người dân.

"Ở UBND xã chúng tôi vẫn nói với nhau rằng, cán bộ xã bây giờ thành thợ cả, thợ phó hết rồi", ông Sử nói.

Thông qua báo Dân trí, ông Seo Văn Sử rất mong muốn bạn đọc, các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp giúp đỡ người dân nơi đây bớt đi những khó khăn.

Ông Sử khẳng định, địa phương sẵn sàng huy động các nguồn lực cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân xóa đi những căn nhà tạm, nhà dột nát để ổn định cuộc sống.

Cận cảnh những ngôi nhà tạm, nhà dột nát của một số hộ dân nghèo không có khả năng lao động tại xã Trung Hà.

