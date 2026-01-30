Hơn 1 tỷ đồng tiếp sức hành trình hồi sinh của bé Nguyễn Đăng Khánh (Video: Hương Hồng).

Trên giường bệnh khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, bé Nguyễn Đăng Khánh đã tỉnh táo, đôi lúc ngồi đọc sách, ăn uống được qua đường miệng và tập phục hồi chức năng ngay tại giường.

Những chuyển biến ấy là dấu mốc đáng quý sau hành trình giành giật sự sống đầy gian nan của Khánh.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 624.734.174 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình bé Nguyễn Đăng Khánh (Ảnh: CTV).

Ngày 29/1, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai đến thăm, động viên và trao biển biểu trưng số tiền 624.734.174 đồng tới gia đình cháu Nguyễn Đăng Khánh.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ bé Khánh qua tài khoản báo Dân trí và đã được kết chuyển đầy đủ tới tài khoản của chị Nguyễn Thanh Hằng (mẹ cháu Khánh) trước đó, nhằm kịp thời phục vụ điều trị tích cực cho cháu trong giai đoạn khó khăn nhất.

Chị Hằng cho biết, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình còn nhận được hơn 380 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, trong đó Quỹ Thiện Tâm ủng hộ 20 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình cháu Khánh đã được hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng.

Nguyễn Đăng Khánh nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch: sốc nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết nặng, thủng tạng rỗng, suy đa tạng trên nền viêm mao mạch dị ứng (Ảnh: Hương Hồng).

Tại buổi gặp, chị Hằng xúc động gửi lời tri ân: “Gia đình em vô cùng biết ơn bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, đội ngũ y, bác sĩ và Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai. Nhờ mọi người, con em mới có ngày hôm nay. Mỗi lần thấy con tự ăn, cười nói và tập đi, em không kìm được nước mắt”.

Cháu Nguyễn Đăng Khánh là hoàn cảnh trong bài viết “Nếu dừng điều trị tích cực, cháu bé sẽ không còn cơ hội sống”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Những ngày đầu nhập viện do sốc nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết nặng, thủng tạng rỗng, suy đa tạng trên nền viêm mao mạch dị ứng, bé Khánh phải trải qua các biện pháp hồi sức tích cực với nhiều loại thuốc điều trị đắt tiền. Áp lực chi phí lớn khiến gia đình đã có lúc rơi vào bế tắc.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ cùng sự chung tay của bạn đọc Dân trí và sự chăm sóc tận tình của gia đình, bé Nguyễn Đăng Khánh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, hồi tỉnh và phục hồi tích cực (Ảnh Hương Hồng).

Song hành với phác đồ điều trị chặt chẽ là sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ; sự đồng hành sát sao của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai; sự chung tay kịp thời của bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm, góp phần nâng đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

Đến nay, sức khỏe của bé Khánh đã cải thiện rõ rệt. Cháu không còn phải sử dụng các loại thuốc đắt tiền, đáp ứng điều trị tốt và tiếp tục tập phục hồi chức năng để lấy lại thể lực.

Trước chuyển biến tích cực ấy, gia đình xin phép dừng nhận hỗ trợ, dành nguồn lực cho những hoàn cảnh khác đang cần giúp đỡ.

Theo các bác sĩ, nếu tiếp tục duy trì hồi sức và phục hồi chức năng đúng phác đồ, bé Khánh có thể sớm ra viện, trở về nhà và từng bước quay lại trường học (Ảnh: Hương Hồng).

Với đội ngũ y, bác sĩ, mỗi bước tiến của Khánh là kết quả của nỗ lực chuyên môn bền bỉ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Với phòng Công tác xã hội, đó là hành trình kết nối - lắng nghe - đồng hành, để không bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau vì khó khăn tài chính.

Chị Vũ Ánh Thư, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, xúc động nói: “Sự sẻ chia kịp thời đã giúp bệnh nhân yên tâm điều trị, giảm áp lực cho gia đình và tạo điều kiện để ê-kíp y tế tập trung chuyên môn. Chúng tôi trân trọng cảm ơn báo Dân trí và các bạn đọc đã luôn đồng hành cùng bệnh viện”.

Trước chuyển biến tích cực của bé Khánh, chị Nguyễn Thanh Hằng (mẹ bé Khánh) xin phép dừng nhận hỗ trợ, dành nguồn lực cho những hoàn cảnh khác đang cần giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Con đường phía trước của bé Khánh vẫn cần thêm thời gian và sự kiên trì. Tuy nhiên, đó không còn là chặng đường của nỗi lo thường trực, mà là hành trình trở lại cuộc sống bình thường, tiếp nối tuổi thơ từng bị gián đoạn bởi bệnh tật.