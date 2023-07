Ước mơ được đến lớp học của 2 đứa trẻ mồ côi cha

Mẹ đi làm trên nương rẫy, Y Trung (13 tuổi) cùng em gái H Hoa (5 tuổi, ở buôn Chung, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, Phú Yên) vui vẻ chơi đùa trước hiên nhà sàn đã cũ, nằm sát bìa rừng.

Hơn 3 năm trước, cha Trung không may mắc ung thư gan rồi qua đời. Từ ngày ấy, chị Kpă H Dech (35 tuổi, mẹ của Trung) vừa cáng đáng việc nuôi dạy 2 con, vừa làm ngày, làm đêm để trang trải khoản nợ 130 triệu đồng, tiền mượn cất nhà tạm và chữa bệnh cho chồng.

Thấy mẹ vất vả, Y Trung đành gác lại giấc mơ làm giáo viên, ở nhà phụ mẹ chăm em, đỡ đần việc nhà. Cũng vì nghèo khó, mà em gái của Trung chưa được đến trường, dù đã đến độ tuổi đi học.

"Em rất muốn đến trường, được học chữ, được vui chơi với bạn bè. Nhưng cha em đã mất, một mình mẹ không thể vừa chăm em, vừa đi làm, nên em đành ở nhà phụ giúp mẹ. Ước mơ của em là trở thành một giáo viên, dạy chữ cho những bạn nhỏ ở buôn làng, nên có cơ hội em sẽ trở lại lớp học", Y Trung chia sẻ.

Chị H Dech kể, sau ngày chồng mất, chủ nợ nhiều nơi về hỏi tiền. Trong khi đó, ở làng một ngày nhổ mì, chặt củi chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng, không đủ tiền trả lãi.

Túng quẫn khiến các con thiếu ăn, thiếu mặc. Đầu năm 2021, mẹ Y Trung quyết gửi 2 con ở nhà cho người thân vào Bình Dương làm việc.

Làm được 6 tháng, do con gái còn nhỏ không thể xa mẹ, chị H Dech đành quay về đón con. Thấy mẹ vừa phải đi làm, vừa phải chăm em, nên Trung bỏ dở việc học lớp 7, rời quê lên phố. Những ngày ở Bình Dương, 2 anh em côi cút ở phòng trọ, đói thì pha vội gói mì tôm chia nhau.

"Sáng sớm mẹ đã đi làm, trời tối đen mới về để 2 tụi con ở phòng trọ. Con ở nhà chơi, tắm rửa, vệ sinh cho em gái. Những lúc mẹ không kịp chuẩn bị đồ ăn để ở nhà hai anh em tự pha mì tôm chia nhau, có khi ăn cơm với muối vừng, muối đậu. Những lúc em ngủ, con lấy mấy cuốn sách lớp 7 ra ngồi đọc, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè", Trung kể.

Đầu năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, công ty chị H Dech làm cắt giảm nhân sự nên chị trở về quê, tiếp tục với công việc làm mướn.

Cô Minh Thị Thu Thủy, giáo viên trường tiểu học và THCS EaBar (chủ nhiệm lớp 6 của Y Trung), cho biết ở lớp, Trung là đứa trẻ ngoan, rất ham học, nhưng do gia đình khó khăn phải nghỉ học giữa chừng.

"Từ ngày ba em mất, gia đình khó khăn hơn. Dù vậy, Trung vẫn chịu khó đến lớp, học tập ngoan ngoãn. Sau khi học hết lớp 6, em nghỉ không theo học lớp 7, biết tin nhà trường có đến động viên, nhưng phụ huynh bảo gia đình quá khó khăn, không thể cho Trung đến trường", cô Thủy nói.

Ông Lê Mô Y Bông, Phó Chủ tịch UBND xã EaBar cho hay, ngày trước bố Y Trung rất chịu khó làm nương rẫy, phát triển kinh tế xây dựng gia đình. Chẳng may ông mắc ung thư rồi qua đời.

"Hiện tại gia đình H Dech thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Chị này không có công ăn việc làm ổn định, nhưng phải vừa nuôi con nhỏ, vừa gánh vác nợ nần nên gia đình rất khó khăn. Địa phương cũng mong gia đình Dech được giúp đỡ để 2 con của chị này có cơ hội đến trường", Phó Chủ tịch UBND xã EaBar chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp mã số 4924 xin gửi về:

1. Chị Kpă H Dech

Địa chỉ: buôn Chung, xã EaBar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0387.292.870

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4924)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269