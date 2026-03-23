“Giấc mơ về ngôi nhà mới của bà cháu tôi đã thành hiện thực” (Video: Đình Tùng).

Ngày chuyển vào ngôi nhà Nhân ái, có lẽ là dấu mốc hạnh phúc nhất trong cuộc đời nhọc nhằn của bà Nguyễn Thị Lanh (xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai).

Niềm mơ ước của bà Lanh đã thành sự thật (Ảnh: Đình Tùng).

Đứng trong ngôi nhà còn vương mùi gỗ mới của những món đồ nội thất, nhìn đứa cháu nhỏ hồn nhiên chạy nhảy, bà Lanh rưng rưng xúc động. Nỗi lo căn nhà cũ chực chờ đổ sập nay đã lùi xa vào quá khứ.

Bà Lanh cùng bé Nhật Mai trước và sau khi được xây nhà Nhân ái (Ảnh: Thế Hưng, Đình Tùng).

Trước đó, hoàn cảnh của bà Lanh và bé Trần Nhật Mai (SN 2023) trong bài viết: "Bà ơi, trời lại mưa rồi... Con muốn được nằm xuống ngủ" đăng trên báo Dân trí đã chạm đến trái tim của hàng nghìn độc giả. Toàn bộ số tiền 192.624.314 đồng do bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản của bà Lanh để xây dựng ngôi nhà Nhân ái.

Sống trong ngôi nhà mới, tinh thần thoải mái, sức khỏe của bà Lanh tốt hơn trước. Bà xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm:

“Tôi đã hết tuổi lao động, lại nuôi cháu nhỏ nên chưa từng nghĩ sẽ có được mái nhà vững chãi như thế này. Nhờ bạn đọc gần xa, ước nguyện của tôi đã thành hiện thực. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ 2 bà cháu chỗ ăn, chỗ ở!”.

Nhà cũ và nhà mới của bà Lanh (Ảnh: Thế Hưng, Đình Tùng).

Sự hỗ trợ của bạn đọc không chỉ giúp bà Lanh và cháu gái có một mái nhà, mà còn thay đổi cuộc sống gia đình. Cháu nhỏ sẽ lớn lên trong môi trường tốt hơn, được yên giấc mỗi đêm và an tâm đến trường.

“Nhà cửa thoáng đãng, tôi thấy khuây khỏa hơn nhiều, hạnh phúc lắm! Giờ tôi chỉ mong sống lâu thêm để nhìn cháu lớn lên. Khi nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng không còn ân hận điều gì nữa”, bà Lanh xúc động cho biết.

Trong vòng tay bà ngoại, khi được hỏi “con có thấy hạnh phúc khi ở trong ngôi nhà mới không?”, cô bé từng chỉ mong được ngủ yên mỗi đêm mưa vô tư đáp: “Con có!”. Chính câu trả lời hồn nhiên ấy là minh chứng rõ ràng và ý nghĩa cho những đóng góp của bạn đọc.

Sau khi nhận kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ lần thứ 2, bà Lanh xây thêm được 1 phòng (Ảnh: Đình Tùng).

Chia tay 2 bà cháu, chúng tôi không khỏi bồi hồi. Giữa bộn bề cuộc sống, những câu chuyện như hoàn cảnh bà Lanh là nốt nhạc đẹp về sức mạnh của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Từ nay, dù trời có đổ mưa, bà Lanh và cháu ngoại đã có thể yên tâm ngủ thật ngon trong mái nhà kiên cố, ấm áp tình người.

Theo lãnh đạo xã Lục Yên, số tiền bạn đọc ủng hộ được kết chuyển thành 2 đợt. Sau khi nhận hỗ trợ đợt 2, bà Lanh đã xây thêm 1 phòng để có thêm không gian sinh hoạt.

Bà Lanh cũng mua được bộ bàn ghế mới (Ảnh: Đình Tùng).

Ngoài sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, chính quyền xã Minh Xuân (nay là xã Lục Yên) cũng hỗ trợ thêm kinh phí để bà Lanh xây dựng nhà. Nhờ đó, bà không chỉ có ngôi nhà mới mà còn sắm sửa được một số vật dụng thiết yếu, từng bước ổn định cuộc sống.