Tiếng khóc xé lòng của bé gái mồ côi ngằn ngặt đòi sữa mẹ

Dân trí Chào đời, Bình An còn chưa biết bố mình là ai, 4 tháng tuổi em đã sớm phải lìa xa người mẹ ngay trên ruộng lúa. Tiếng khóc của cô bé như xé lòng vì khát sữa.

Đã hơn 2 tháng, kể từ ngày người con gái đột ngột qua đời, bà Nguyễn Thị Hồng (59 tuổi, xóm Hộ Sơn, xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi lần bà vừa đặt lưng xuống giường thì đứa cháu ngoại hơn 4 tháng tuổi lại ngằn ngặt khóc vì khát sữa, vì nhớ mẹ… Nhiều đêm nước mắt lưng tròng, bà ôm cháu chờ trời sáng.

Đau nhói lòng cảnh bé gái 4 tháng tuổi mồ côi ngằn ngặt khóc vì khát sữa.

Không khí buồn thương, tang tóc bao trùm căn nhà nhỏ, tối om và sâu hút của bà Hồng. Trên bàn thờ lập vội còn đang nghi ngút khói hương là di ảnh người phụ nữ xấu số vừa ra đi đột ngột khiến gia đình và hàng xóm không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Đưa vạt áo lau nước mắt, bà Hồng như nghẹn lại, bà kể, sáng sớm hôm đó, con gái bà nói là mới lĩnh trợ cấp nên đi chợ mua lạng thịt cải thiện bữa ăn để cho cháu có sữa. Nào ngờ, đến quá trưa chưa thấy con gái về, bà linh cảm như có chuyện chẳng lành, nên chạy đôn, chạy đáo đi nhờ mọi người tìm giúp thì thấy chị Nguyễn Thị Hải ngã úp mặt dưới ruộng lúa cách nhà khoảng 2km.

Chị ra đi ở tuổi 37 tuổi, khép lại những tháng ngày cơ cực, đói khổ. Nhưng điều đau đớn hơn cả là hai đứa con thơ của chị, chúng sinh ra đã không biết bố mình là ai thì giờ mồ côi mẹ, tương lai của chúng sẽ ra sao?

Người phụ nữ đột ngột qua đời dưới ruộng lúa, để lại hai đứa con thơ vô cùng tội nghiệp.

Cuộc sống vốn dĩ vô cùng cực nhọc, nay con gái đột ngột qua đời, bế đứa cháu trai đỏ hỏn trên tay bà Hồng không biết phải xoay xở thế nào.

Kể về thời con gái truân chuyên đầy trắc trở, hơn 30 năm trước, sau cuộc hôn nhân thất bại, bà Hồng dắt theo chị Hải khi ấy mới 4 tuổi rời quê nhà Sóc Sơn (Hà Nội) lưu lạc khắp nơi, rồi làm lẽ một người đàn ông góa vợ ở xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên và bà sinh thêm được 2 người con. Không lâu sau người chồng thứ 2 cũng qua đời vì bệnh tật. Một mình nuôi 3 đứa con thơ dại trong trăm bề cực nhọc.

Bà Hồng bảo cuộc đời chị Hải cũng lận đận như bà. 10 năm trước, sau khi ly hôn chị Hải ôm con gái 9 tháng tuổi (bé Nguyễn Thị Thu Trang , sinh năm 2011) về tá túc nhà mẹ đẻ. Kể từ đó, mẹ con rau cháo nuôi nhau trong gian khó.

Vốn sức yếu lại mắc bệnh động kinh từ nhỏ, sau lần dang dở chị Hải không muốn trở thành gánh nặng cho người đàn ông nào nữa. Nhưng một lần đang làm cỏ sắn trên nương thì chị Hải bất ngờ lên cơn động kinh. May mắn được một người đàn ông phát hiện ra dìu vào bóng cây tận tình chăm sóc. Sau này chị mang thai, nhưng giấu nhẹm không cho ai biết.

Trước khi mang thai, chị Hải vẫn đều đặn lĩnh thuốc từ trạm y tế xã. Nếu uống thuốc đầy đủ, thì tần suất lên cơn động kinh của chị Hải rất ít. Nhưng, từ khi có thai vì sợ ảnh hưởng xấu đến đứa con trong bụng, nên người phụ nữ đơn thân này tuyệt nhiên không dùng thuốc nữa.

Nơi ở của gia đình bà Hồng là căn nhà nhỏ, tối om và sâu hút.

Sau khi sinh bé Bình An, vốn sức yếu, lại thêm việc bỏ thuốc lâu ngày khiến các cơn động kinh của chị Hải xảy ra nhiều hơn. Bà Hồng kể lại, có ngày chị lên cơn động kinh đến 3 lần. Nhiều lần chứng kiến con gái đang cho cháu bú thì ngã lăn ra đất giãy giụa, bà khuyên con gái nên uống thuốc trở lại, nhưng chị bảo, nếu uống thuốc thì mất sữa, nhà nghèo thì tiền đâu mà mua sữa cho con.

Vẫn biết vì con mà chị Hải không chịu uống thuốc trị bệnh sẽ khiến chị gặp nguy hiểm. Nhưng, không ai có thể ngờ tai họa lại bất ngờ xảy đến, người thân chịu cảnh đau buồn tang tóc, 2 đứa trẻ bơ vơ. Tội nhất là đứa bé mới 4 tháng tuổi từ nay không còn mẹ, ngày đêm ngằn ngặt khóc vì khát sữa, vì thiếu đi hơi ấm của người mẹ.

Thương hai đứa trẻ mồ côi, không biết cuộc sống, tương lai của các em sẽ ra sao khi không có bàn tay chăm sóc của cha mẹ.

"Cháu đến với gia đình tôi như một món quà, tôi không trách gì con gái. Tôi đặt tên cháu là Bình An, cũng mong cho cháu có cuộc đời bình an, ai ngờ cháu tôi lại sớm gặp sóng gió thế này. Nay mẹ nó đi mà chưa kịp cho mọi người biết bố cháu là ai. Một mình bà biết lấy gì để nuôi cháu đây...", nói đến đó bà Hồng ôm chặt Bình An vào lòng, nước mắt bà rơi xuống ướt nhèm.

Ông Đào Xuân Tuyến, trưởng thôn Hộ Sơn cho biết, gia đình chị Hải vốn thuộc diện bảo trợ xã hội, hoàn cảnh rất khó khăn. Giờ con gái bà đột ngột qua đời, gánh nặng đè lên bà Hồng, trong khi bà đã cao tuổi, sức lại yếu. Địa phương rất mong muốn bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, để bà Hồng có điều kiện chăm sóc, nuôi nấng 2 cháu bé.

Bà ngoại ngày càng già yếu, 2 đứa trẻ tội nghiệp này biết nương tựa vào đâu.

