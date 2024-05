Tiếng khóc bé 18 tháng tuổi bỏng nặng, khắc khoải chờ bàn tay nhân ái

"Thằng bé bị nặng lắm. Vì nhiều chỗ bỏng sâu, nên đã hơn 20 ngày rồi bé vẫn phải nằm điều trị ở phòng cách ly đặc biệt khoa Hồi sức tích cực…".

Đó là lời chia sẻ hết sức ái ngại của chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, khi dẫn chúng tôi tới thăm bé trai tội nghiệp Lương Quý Tùng (sinh tháng 11/2022, trú ở xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Trên giường bệnh của phòng cách ly đặc biệt, khoa Hồi sức tích cực, bé trai 18 tháng tuổi đang khóc ré lên từng hồi. Em oằn mình, cố rướn người về phía trước.., nhưng khắp cơ thể là những lớp băng, gạc dày quấn chặt, khiến cho mọi "nỗ lực" của bé nhằm chống lại cơn đau khủng khiếp, dường như... vô vọng.

Sau một hồi vật vã, bé Tùng gần như đã kiệt sức, tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần… Em nằm bất động, mắt nhắm nghiền, cơ thể non nớt của bé khẽ rùng mình cựa quậy, mỗi khi dịch vàng từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm băng, gạc.

Phòng bệnh lạnh lẽo, yên ắng đến rợn người, chỉ có những âm thanh của những thiết bị y tế tối tân trợ giúp cậu bé tội nghiệp duy trì sự sống.

Từ khi con nhập viện cấp cứu, anh Lương Cao Quyền (SN 1996) chưa rời giường bệnh của con nửa bước. Mỗi khi bé Tùng cố gắng trở mình nhưng không nổi, người cha lại quỳ xuống bên con với những lời thì thầm xót xa "Bố mẹ xin lỗi con! Xin lỗi con!...".

Ngước lên gương mặt còn chưa hết bàng hoàng, thảng thốt nói với chúng tôi, giọng anh Quyền lạc đi: "Vợ em cho biết, chiều 12/4 cô ấy đun nước tắm cho con. Cô ấy vừa đổ nước sôi từ nồi ra chậu, trong lúc đi lấy nước lạnh để pha thêm, thì không biết từ đâu thằng bé lẫm chẫm đi tới, rồi ngã vào…"

Anh Quyền chia sẻ thêm, do vợ anh còn quá trẻ, ít tiếp xúc bên ngoài, lại không sõi tiếng phổ thông và không biết chữ nên suy nghĩ và nhận thức hạn chế.

Sau khi con ngã vào chậu nước nóng, thay vì sơ cứu hoặc gọi người giúp đỡ thì người mẹ sinh năm 2001 lại vội vàng mặc quần áo cho con, khiến tình trạng của bé Tùng trầm trọng hơn.

"8 giờ tối em đi làm về thấy con cứ ngằn ngặt khóc. Nựng thế nào thằng bé cũng không nín… Đến khi cởi quần áo của cháu ra, em không tin vào mắt mình, da bụng, lưng, chân tay của con gần như bị lột hết, nhiều mảng da còn dính vào quần áo.

Em vội vàng đưa con đến viện cấp cứu, lúc này cháu nó đã lả đi. Giận vợ, thương con nhưng em cũng không dám trách cô ấy nhiều…", anh Quyền bùi ngùi.

Tâm sự về hoàn cảnh gia đình, Anh Quyền cho biết, khi làm thuê ở Lai Châu anh tình cờ quen biết và nên vợ chồng với cô gái trẻ tuổi người dân tộc Thái, quê ở huyện Sìn Hồ. Cưới vợ được 1 năm thì vợ chồng anh Quyền ra ở riêng, tài sản không có gì ngoài mấy sào đất đồi trồng chè được bố mẹ cho.

Vợ không có việc làm, chậm chạp, tiếng Kinh không sõi lại không biết chữ nên chỉ ở nhà trông con. Anh Quyền không có việc làm ổn định, ngoài "quanh ra quẩn vào" mảnh đồi sau nhà, thi thoảng anh đi phụ hồ, lái máy xúc thuê…

Cho nên cuộc sống của gia đình nhỏ này luôn trong cảnh "giật gấu vá vai". Khi đứa con nhỏ lâm nạn phải nằm viện dài ngày, anh Quyền lập tức rơi vào cảnh túng quẫn.

"Con gặp nạn, em vay khắp mọi nơi được 50 triệu, nhưng đã dùng hết từ lâu rồi. Giờ em chẳng còn đồng nào trong người, bỉm cho con em xin các bệnh nhân trong khoa.

Cơm vợ chồng em ăn từ hôm xuống viện là cơm từ thiện các bác ấy cho. Bác sĩ bảo con em phải điều trị lâu dài nữa, tốn kém nhưng em khánh kiệt và bất lực rồi. Xin cô bác cứu con em!...", người cha nghèo nói rồi đưa đôi tay chai sần lên ôm mặt bật khóc nức nở.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết:

"Bệnh nhi Lương Quý Tùng bị bỏng 27% cơ thể ở ngực, lưng, tứ chi, đối với em bé 18 tháng tuổi thực sự là rất nặng nề. Hiện bé đã tỉnh, tự thở được tuy nhiên nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn vẫn hiện hữu".

Bác sĩ Hiền cho biết thêm, do bé còn nhỏ, diện tích bỏng sâu nhiều, nên việc điều trị cho bé rất gian nan, vì nếu vượt qua giai đoạn này bé sẽ phải phục hồi chức năng và phẫu thuật tạo hình vì chắc chắn sẽ để lại di chứng sẹo co kéo.

"Nhìn cháu bé nhỏ xíu quằn quại đau đớn, khắp người quấn băng trắng toát khiến chúng tôi không cầm lòng nổi, thương lắm. Việc chữa trị cho bé sẽ kéo dài và tốn kém nên chúng tôi rất mong cháu được bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức!...", bác sĩ Hiền chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5203 xin gửi về:

1. Anh Lương Cao Quyền (bố bé Tùng)

Địa chỉ: La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên

ĐT: 0865897217

Hiện bé Tùng đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5203)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269