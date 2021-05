Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

Bước qua mương nước, đi thêm hơn chục mét trên con dốc đầy sỏi đá, chúng tôi tìm về hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Trần Thị Lan (SN 1964, trú khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Vừa bước đến nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, ông ngồi trước cửa nhà để lộ ra bộ xương sườn cong như cánh cung. Người đàn ông mà tôi gặp hôm nay gầy nhất mà tôi chứng kiến. Đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt ông buồn bã, con ruồi đậu lên cũng chẳng muốn đuổi.

Thấy khách đến nhà, bà Lan với đôi nạng trên tay, từng bước chậm chạp, khó khăn ra trước nhà tiếp chuyện. Bà Lan bảo, ông Trần Bình, (52 tuổi) là em trai bà, có lẽ là người đàn ông gầy nhất vùng này.

Ngày trước, ông Bình cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng kiếm sống bằng nghề đi biển, nhưng kém duyên nên vẫn một thân, một mình nhiều năm qua.

Đang khỏe mạnh, vào khoảng năm 2015, sức khỏe ông Bình bất ngờ yếu dần, nhưng gia đình khó khăn nên ông chưa một lần được đưa đi khám bác sĩ. Sức khỏe ông Bình ngày càng sa sút và đến nay thân hình chỉ còn da bọc xương.

Bà Lan cho biết, lúc khỏe mạnh, ông Bình sống bằng nghề đi biển, chắc do làm việc quá sức rồi lao lực, ốm tong teo. Nhà cũng nghèo quá, nên cũng chưa có điều kiện đi khám bệnh".

Thương cảnh nghèo của ông Bình, UBND thị trấn Chí Thạnh đã trích kinh phí hỗ trợ ông Bình 4 triệu đồng, cùng toàn bộ nhân công cất một ngôi nhà nhỏ cạnh nhà bà Lan, để hai chị em tiện bề chăm sóc.

Vì sức khỏe yếu, đi đứng có lúc ngã lên, ngã xuống nên hầu như ăn uống, giặt giũ của ông Bình đều một tay bà Lan chăm sóc. Nhưng vừa qua, không may bà Lan bị tai nạn gãy xương đùi nên vất vả thêm bội phần.

Bà Lan kể, "Bình dạo này yếu lắm, trước nó phải tự thân ra giặt đồ, lúc phơi thì ngã nhào xuống sân. Xót xa, nhưng chân mới gãy tôi phải kêu để mọi người giúp đưa nó vào nhà".

Đang trò chuyện với chúng tôi, đúng lúc cô bé Trần Thị Quyền Diệu, (8 tuổi), đi học về. Bà Lan bảo, "cuộc đời của con bé này cũng đầy bất hạnh. Mới 2 tháng tuổi con bé đã mồ côi cha. Mẹ nó đưa về đây ở với ông bà ngoại, rồi lang bạt kiếm sống, thỉnh thoảng gửi tiền về nuôi con. Cách đây 5 năm mẹ nó đi thêm bước nữa và đã có 2 con. Từ đó đến nay, con bé vốn mồ côi lại thiếu vắng đi tình cảm của mẹ, nên nó rất khổ tâm".

Vì thế, sức khỏe vợ chồng ông Thiều bà Lan dù đã yếu nhưng vẫn phải nhọc nhằn nuôi người em trai và đứa cháu ngoại đang tuổi ăn học.

"Thương nó lắm, cha mất, mẹ cũng đi xa nên đôi lúc tôi đưa Diệu đi học, thấy bạn bè được bố mẹ dắt tới trường mà nước mắt cháu thành dòng.

Cháu bảo nhớ mẹ, nhớ ba, rồi hỏi sao con không được ba mẹ thương như các bạn? Nghe đến đó mà ruột gan tôi cũng tan nát, cố nuốt nước mắt vào trong, tôi an ủi cháu "mai mốt mẹ con về" để cháu vui vẻ đến trường", ông Thiều buồn bã kể.

Ông Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) cho biết: "Bà Lan, ông Bình là hai chị em, cả hai hộ này đều là hộ nghèo ở địa phương. Về phía thị trấn đã hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết và bình xét các chế độ chính sách của nhà nước để hai hộ này được hưởng.

Tuy nhiên, do thường xuyên gặp bệnh tật, tai ương nên đời sống của họ nhiều năm qua không khá lên được, nghèo vẫn hoàn nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn, bấp bênh. Địa phương mong quý mạnh thường quân, tạo điều kiện giúp đỡ bà Lan, ông Bình cùng cháu Diệu ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo".

