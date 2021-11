Thương cô giáo mầm non phải cắm "sổ đỏ" không đủ tiền chữa bệnh hiểm nghèo

Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) một ngày trời trở lạnh, phía góc phòng, bệnh nhân Nguyễn Thị Phước (SN 1998), giáo viên mầm non, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nhễ nhại mồ hôi vì vừa lên cơn đau đầu dữ dội.

Phước mắc căn bệnh viêm màng não, được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị gần một tháng nay. Từ ngày phát bệnh, những cơn đau đầu vẫn hành hạ Phước mỗi ngày.

Bác sĩ Trương Thị Hoa - Phó Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) - cho biết, Phước bị bệnh viêm màng não do nấm Cryptococcus neoformans. Trước khi nhập viện điều trị, bệnh nhân đã khởi bệnh âm thầm khoảng 2 - 3 tháng, đi khám ở bệnh viện trong Quảng Nam và được chẩn đoán bị rối loạn tiền đình. Khi bệnh trở nặng, Phước được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng và được phát hiện mắc bệnh viêm màng não do nấm.

"Đây là một bệnh rất nguy hiểm, có thể nguy kịch và ảnh hưởng đến tính mạng hoặc điều trị chậm trễ có thể để lại di chứng mù mắt", bác sĩ Hoa nói.

Theo bác sĩ Hoa, hiện Phước phải điều trị bằng một loại thuốc trị nấm nhưng loại thuốc này không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế thanh toán nên chi phí rất tốn kém. Với liệu trình này, mỗi ngày tiền thuốc của Phước hết hơn 7,2 triệu đồng và phải dùng trên 2 tuần.

"Hiện bệnh nhân dùng thuốc được 4 ngày, có giảm đau đầu, giảm sốt và đỡ vật vã. Tuy nhiên, bệnh này còn phải điều trị còn lâu dài", bác sĩ Hoa cho biết thêm.

Từ ngày Phước đổ bệnh, chị Nguyễn Thị Phước Thân (sinh năm 1978) - chị gái đầu của Phước - là người chạy tới, chạy lui chăm sóc cho em gái, lo tiền thuốc thang, viện phí.

Chị Thân kể, gia đình chị gồm 4 chị em, Phước là con út trong nhà. Sau chị Thân là em gái Nguyễn Thị Phước Nghĩa (SN 1983) và em trai Nguyễn Phước Mão (SN 1986). Cả chị Nghĩa và Phước đang sống với mẹ già là bà Phạm Thị Nhí (SN 1956). Bản thân bà Nhí bị bệnh tim đã nhiều năm nay nên không làm được gì.

Chị Thân và anh Mão đã có gia đình riêng. Trước đây chị Thân mở quán bún nhưng công việc vất vả, không có thời gian chăm lo cho con nên chị nghỉ bán và xin làm nhân viên vệ sinh ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Chị Nghĩa bị tật tay chân từ nhỏ, mỗi tháng hưởng trợ cấp xã hội hơn 500 nghìn đồng. Hàng ngày, chị Nghĩa đi bán vé số dạo để kiếm thêm thu nhập.

Anh Mão cũng bị tật ở chân, thể trạng ốm yếu. Hàng ngày, anh Mão cũng đi bán vé số và phụ hồ để mưu sinh. Tuy nhiên dịch bệnh kéo dài nên nhiều tháng nay anh Mão không có việc làm. Vợ chồng anh Mão cưới nhau đã nhiều năm nhưng chưa có con, 2 vợ chồng sống cùng nhà vợ Gia Lai. Nghe tin em gái bị bệnh, anh Mão về Quảng Nam để đỡ đần chị gái lo cho em.

Bản thân Phước sau khi tốt nghiệp trường trung cấp mầm non năm 2018, em ra Đà Nẵng xin việc. Phước xin dạy ở một nhóm trẻ gia đình nhưng 2 năm qua do dịch bệnh nên thời gian thất nghiệp ở nhà nhiều hơn đi làm.

Chị Thân cho biết, cách đây hơn 2 tháng, Phước thường xuyên thấy đau đầu. Mỗi lúc đau đầu, em phải đập đầu vô tường cho đỡ đau, người co rút lại.

Phước được chị gái đưa đến bệnh viện khám và được bác sĩ chẩn đoán rối loạn tiền đình, cho điều trị ngoại trú. Để có tiền mua thuốc cho em, anh Mão đã cắm chiếc xe máy của mình được 10 triệu đồng.

Sau một tháng uống thuốc mà bệnh tình của Phước không đỡ và trở nặng nên gia đình em đã đưa em ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Từ ngày Phước nhập viện, gia đình đã đi vay mượn khắp nơi để đóng viện phí cho em. Bà Nhí phải mang sổ đỏ đi cắm cho người ta để vay số tiền 40 triệu đồng tiếp tục đóng viện phí cho con. Tuy nhiên, tiền thuốc hiện nay vượt quá khả năng của gia đình, gia đình đã cạn kiệt kinh tế và không còn cách để xoay sở.

"Tôi mong qua báo Dân trí, bạn đọc hảo tâm giúp đỡ để em gái tôi có cơ hội được sống, chứ em còn quá trẻ. Hiện nay, mỗi ngày chúng tôi phải đóng hơn 7,2 triệu đồng tiền thuốc thực sự vượt ngoài khả năng của gia đình", chị Thân chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Trầm Vi - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đông Phú - cho biết, gia đình của bà Nhí là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Chồng bà Nhí đã mất cách đây nhiều năm, bản thân bà Nhí thường xuyên nằm viện. Gia đình có 4 người con thì 2 người con đã bị tật. Bản thân em Phước lành lặn nhưng nay lại mắc bệnh nặng.

"Chúng tôi cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình. Ở địa phương, một số tổ chức, cá nhân đã đứng ra vận động nhưng cũng không thấm vào đâu. Vì vậy nhờ báo Dân trí kêu gọi để gia đình có tiền đóng viện phí cho em Phước", bà Vi nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4300:

Chị Nguyễn Thị Phước Thân

Địa chỉ: Số nhà 56/1 đường Trần Phú, tổ 2, Khối phú Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Số tài khoản: 040053404598, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Tam Kỳ, Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phước Thân.

ĐT: 0932503162

