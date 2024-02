Thương cậu học trò non nớt mồ côi cha, đòi nghỉ học chăm mẹ ung thư ác tính

Người phụ nữ lâm vào cảnh bi đát kể trên là chị Vũ Thị Họa (SN 1987, trú tại xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Một ngày đầu Xuân Giáp Thìn, phóng viên Dân trí tìm đến căn phòng nhỏ lụp xụp nằm sâu trong ngõ 37 Văn Trì, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nơi chị Họa thuê trọ- PV) thăm mẹ con chị Họa.

Góa chồng khi mới 23 tuổi, con 13 tháng đã mồ côi bố

Bước qua khung cửa hẹp, cảnh tượng đau lòng đập ngay trước mắt chúng tôi. Trên tấm phản kê ở góc phòng trọ, chị Họa nằm co quắp, 2 tay ôm chặt lấy đầu.

Góa phụ mím chặt đôi môi khô nứt, 2 mắt lồi to trên gương mặt hốc hác, xanh tái… Có lẽ chị Họa đang phải chịu sự đau đớn khủng khiếp, bởi căn bệnh u não ác tính.

Nước mắt lưng tròng, cậu con trai 15 tuổi chỉ còn biết ôm chặt lấy mẹ. Dường như cậu bé đang lo sợ, em mà lơi lỏng vòng tay thì người mẹ yêu quý của em sẽ rời xa em mãi mãi…

Sau một hồi lăn lộn với cơn đau đầu khủng khiếp, chị Họa gắng sức chống 2 tay xuống phản ngồi tựa vào tường. Ngước lên gương mặt teo tóp, lấm tấm mồ hôi, chị thều thào:

"Số em có lẽ ông Trời đã định, em không có gì phải nuối tiếc. Nhưng mỗi khi nghĩ đến thằng bé, em lại cố sống, để được nhìn thấy con. Thằng bé mồ côi bố khi mới 13 tháng tuổi, mai này nếu mẹ không còn, con em biết sống ra sao!...", góa phụ vội đưa tay che miệng để tiếng nấc không bật lên.

Chờ khi cảm xúc đau đớn dần lắng xuống, chị Họa thổn thức tâm sự với chúng tôi về cuộc đời bất hạnh của mình: Cũng như bao cô gái trẻ trong làng, chị kết hôn khá sớm. Hạnh phúc như được nhân lên, khi đôi vợ chồng trẻ đón đứa con trai đầu lòng (bé Đoàn Đại Nghĩa, SN 2009).

Nhưng tai họa bỗng đâu cứ nhằm vào gia đình trẻ này mà ập đến. "Tháng 9/2010, chồng em bỗng ôm ngực kêu khó thở, đến viện cấp cứu nhưng muộn quá, dịch đã tràn hết khoang phổi… Thằng bé mới 13 tháng tuổi đã không còn bố…", không nói hết câu, chị Họa lại khóc nấc lên.

Sống ở vùng quê đất chật người đông, cuộc sống của 2 mẹ con góa phụ trẻ chật vật đủ đường. Sau khi mãn tang chồng, chị Họa dẫn theo con trai 3 tuổi lên Hà Nội tìm việc làm kiếm sống, nuôi con.

Sức yếu, vốn liếng không có nên người mẹ đơn thân chỉ biết làm thuê làm mướn. Xòe đôi tay đầy gân xanh, xù xì và chằng chịt sẹo, chị Họa cho biết, hơn 10 năm qua chị làm đủ mọi việc từ rửa bát, lau nhà cho đến nhặt phế liệu, kiếm từng đồng lẻ để nuôi con.

Tai ương lại giáng xuống đầu góa phụ

Những tưởng với giông bão đã trải qua là quá đỗi bất hạnh với góa phụ trẻ, nhưng chưa hết tai ương lại thêm lần nữa nhằm đầu chị mà giáng xuống.

"Cuối năm 2021, em tự dưng thấy đau đầu kèm sốt cao liên tục. Nghĩ chỉ đau ốm thông thường nên em mua thuốc giảm đau uống. Đến khi em đau quá em ngất xỉu ngay giữa chợ, mọi người xúm lại đưa em đến bệnh viện. Các bác sĩ bảo em bị u não ác tính… ", chị Họa lại nấc nghẹn.

Ca phẫu thuật khẩn cấp cứu mạng sống góa phụ trẻ, diễn ra đúng vào Tết dương lịch 2022. Tiếp theo đó là những tháng ngày hóa, xạ trị kéo dài đằng đẵng. Tết Nguyên đán năm đó 2 mẹ con chị đón Giao thừa trong bệnh viện.

Để được chữa trị căn bệnh quái ác, không còn cách nào khác chị Họa phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi. Chị cho biết, ước tính các khoản nợ gốc đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Tiền lãi chị không dám tính, vì không biết khi nào mới có thể trả được.

Góa phụ khẩn cầu nhà hảo tâm thương lấy con côi

Vòng tay ôm chặt con trai, chị Họa trải lòng: Cháu Đại Nghĩa đang học lớp 9 tại trường THCS Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Thương mẹ, Nghĩa nằng nặc đòi nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Biết hoàn cảnh của 2 mẹ con, nhà trường, thầy cô cùng các bạn học thường xuyên động viên, giúp đỡ để Đại Nghĩa được tiếp tục đến trường.

"Em đã trải qua 30 mũi xạ, 40 liều hóa chất. Bác sĩ nói khối u trong não em vẫn còn, em phải điều trị đến hết đời. Một phần hộp sọ đang được gửi tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bác sĩ bảo nên ghép lại sớm không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng giờ em thực sự quá kiệt quệ, không thể chạy vạy được ở đâu nữa. Nếu không vì thằng bé này, em đã buông xuôi, xin các cô bác thương lấy con em!...", chắp hai tay trước ngực, người đàn bà góa khẩn cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Trương, trưởng thôn Hưng Mỹ, xã Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định cho biết:

"Gia đình chị Vũ Thị Họa là hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, chồng chị mất đã lâu, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo lại đang nuôi con nhỏ học lớp 9".

Anh Trương cho biết thêm, trước đây để lo cho cuộc sống 2 mẹ con, chị Họa phải bươn chải khắp nơi, chỉ ngày lễ, ngày Tết mới gặp chị ở quê.

Từ tháng 11/2023, sau quãng thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, chị về quê nương nhờ bố mẹ chồng đã già yếu, con trai vẫn đang theo học ở Hà Nội. Biết hoàn cảnh éo le của chị, vừa rồi bà con, chính quyền địa phương đã vận động quyên góp được gần 6 triệu đồng giúp mẹ con chị ăn Tết.

"Trước cảnh mẹ góa con côi lại mắc bệnh hiểm nghèo, chúng tôi rất thương cảm. Là đại diện của thôn, tôi mong báo Dân trí và quý bạn đọc chung tay giúp đỡ mẹ con chị Họa", anh Trương chia sẻ.

