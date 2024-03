Căn nhà nhỏ của bà Lê Thị Thu Thủy (67 tuổi) nằm trong con hẻm trên đường Vạn Xuân, phường Tân Thành (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là nơi tá túc của bà Thủy và hai người cháu song sinh kém may mắn.

Bà Thủy từng là nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bà bị ung thư cổ tử cung suốt 20 năm qua, trải qua nhiều ca mổ, tốn nhiều tiền bạc, bà Thủy mới giữ được tính mạng.

Bệnh tật kéo dài triền miên khiến gia đình bà Thủy lâm vào khó khăn. Bi kịch xảy ra khi người con gái duy nhất của bà đã nhảy xuống giếng sau nhà tự tử do bị trầm cảm.

Ngồi bệt trên giường cũ được kê sát bức tường ẩm mốc, bà Thủy xót xa kể lại, con gái của bà lập gia đình với một người ở miền Nam và vợ chồng cùng ở tại nhà bà để mẹ con tiện chăm sóc nhau.

Một thời gian sau khi sinh hai người con trai song sinh, con gái bà Thủy có nhiều biểu hiện khác thường, chỉ thích ở một mình, trầm lặng và ít khi chia sẻ với bất kỳ ai.

Vào một ngày giữa năm 2020, bà Thủy đi chợ về không thấy con gái đâu, cố gắng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Hàng xóm cũng đến hỗ trợ tìm kiếm, kiểm tra giếng nhỏ sau nhà và tá hỏa phát hiện phía dưới có thi thể của con gái bà Thủy.

"Tôi vô cùng sốc, hoảng loạn trước sự ra đi đột ngột của con gái, nhìn hai cháu thơ dại, ngơ ngác chưa biết như thế nào là sự chia ly mẫu tử, lòng tôi đau vô cùng", bà Thủy nghẹn ngào.

Sau khi con gái mất, người con rể cũng về hẳn miền Nam sinh sống, để lại cho bà Thủy hai người cháu. Bà vừa gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác hành hạ, vừa đi nhặt nhạnh ve chai kiếm sống qua ngày.

Cách đây 3 tháng, trên đường đi nhặt ve chai, bà Thủy không may bị chiếc xe tải tông văng ra giữa đường. Bà may mắn không nguy hiểm tính mạng nhưng đôi chân của bà bị thương nặng khiến bà phải nằm một chỗ chữa trị dài ngày.

Thương 2 đứa cháu nhỏ, bà Thủy dù đang đau bệnh nhưng vẫn ráng dậy lết xuống bếp để nấu cho các cháu có bữa ăn khi đi học về. Không thể ra ngoài, bà Thủy chỉ biết nhờ vả hàng xóm đi chợ giúp để bà có thể chăm sóc được các cháu.

"Tôi già, bệnh tật bủa vây có chết đó cũng là số phận của mình nhưng nay tôi khát khao sống lắm. Cả hai cháu còn quá nhỏ mới học lớp 5, tôi sợ lỡ có mệnh hệ gì chúng nó biết bám víu vào ai.

Hiện tôi chỉ biết dựa vào vài triệu tiền lương hưu ít ỏi để thuốc men chữa bệnh, giá như có sức khỏe cũng đi nhặt ve chai sẽ có thêm ít tiền lo bữa ăn tươm tất hơn cho các cháu", bà Thủy buồn bã nói.

Gần đây có người quen đến thăm hỏi bà Thủy, thấy hoàn cảnh quá khó khăn nên đã hướng dẫn bà làm đơn gửi đến báo Dân trí với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ hai cháu ăn học.

"Ước mơ lớn nhất của tôi là hai cháu không phải bỏ học giữa chừng vì gia cảnh nghèo khổ. Nay tôi nằm một chỗ, rất khó khăn để trang trải cuộc sống, chi phí thuốc men. Bà cháu chỉ biết tằn tiện cơm cháo qua ngày nhưng về lâu dài tôi không biết làm sao để trụ nổi, mong sao quý báo có thể giúp đỡ bà cháu chúng tôi vượt qua giai đoạn vất vả này và các cháu có cơ hội được ăn học", bà Thủy tha thiết.

Thấy bà ngoại nghẹn ngào chực rơi nước mắt, người cháu nắm chặt tay bà an ủi bà. Với hai cậu bé chỉ cần bà ngoại khỏe mạnh, sống thật lâu với hai anh em là điều hạnh phúc nhất.

Bà Nguyễn Thị Quế, Cán bộ văn phòng Đảng ủy phường Tân Thành cho biết, gia đình bà Thủy rất éo le, khó khăn khi bà vừa bệnh tật kéo dài, kinh tế lại rất eo hẹp.

"Phía Phường chúng tôi ngoài hỗ trợ gia đình bà bằng các suất quà, cũng từng kêu gọi giúp đỡ thêm nhưng kinh phí còn hạn chế. Tôi mong báo Dân trí lan tỏa, mang tình thương đến giúp đỡ cả 3 bà cháu", bà Quế bày tỏ.

