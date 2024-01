Con gái 3 tuổi bại não, gầy trơ xương và người mẹ nhiều lần thất hứa

Suốt nhiều tháng nay, tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), các bác sĩ và điều dưỡng khoa dường như đã quá quen thuộc với mẹ con chị Lê Thị Thu Thủy (31 tuổi) khi cả hai mẹ con nằm viện như cơm bữa.

Bé Trần Thùy Trang (3 tuổi, con gái chị Thủy) bị bại não bẩm sinh và còn mắc nhiều chứng bệnh khác.

Chỉ cho chúng tôi nơi bé Trang nằm điều trị, chị Đỗ Thị Hiền (phụ trách điều dưỡng trưởng khoa Nhi) xót xa: "Cháu bé khổ quá, ăn rồi nằm viện miết, bệnh nhiều nên bé không nạp được chất dinh dưỡng, nay gầy gò đến đáng thương, trông mà rơi nước mắt chị ạ!".

Trên chiếc giường bệnh nơi góc tường, chị Thủy đang dùng nước ấm chườm cho đứa con gái bé nhỏ. Hôm nay, cháu Trang sốt lên tới 40 độ, chị Thủy liên tục chườm khăn ấm để hạ sốt cho con. Bên ngoài trời lạnh buốt nhưng con gái sốt rất cao khiến lòng dạ chị Thủy cũng nóng như lửa thiêu đốt.

Chị Thủy tâm sự, chị lập gia đình cách đây 8 năm, sinh được 3 người con, trong đó cháu Trang là con gái út. Quá trình mang thai chị không biết con mình bị bại não. Khi chị sinh cháu Trang, bác sĩ thông báo, chị chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc.

Thương con gái, chị cố gắng lo chăm sóc thật tốt để bù lại sự kém may mắn cho con. Tuy vậy, vừa bị bại não, bé Trang còn bị viêm phổi nặng phải liên tục nằm viện thở oxy. Hơn một năm qua, chị và con gái xem bệnh viện như ngôi nhà thứ 2 của mình, hết nằm Bệnh viện TP Buôn Ma Thuột chị lại chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh điều trị.

Bệnh nặng, bé Trang dù hơn 3 tuổi nhưng chỉ nặng gần 7kg, cơ thể gầy gò, ốm yếu. Không chỉ vậy, các vết lấy ven truyền máu thường xuyên khiến hai đôi chân cô bé bầm tím, khiến ai nhìn thấy đều xót xa vô cùng.

Nằm ở viện điều trị cho con, chị Thủy không khỏi lo lắng cho 2 cháu nhỏ ở nhà với ông bà. Chị kể, vợ chồng chị đều rất khó khăn, cưới nhau chỉ có hai bàn tay trắng, chưa có nhà ở nên phải tá túc tạm ở nhà bố mẹ của chị. Mọi chi tiêu trong nhà, cả viện phí đều trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của chồng.

"Mấy tháng nay nằm viện nhiều quá, nhà hết sạch tiền, vợ chồng tôi phải vay mượn khắp nơi cầm cự. Tôi chỉ mong con gái khỏe, được sớm về nhà, giờ thấy con như vậy tôi chỉ biết khóc vì bất lực", chị Thủy nghẹn ngào.

Câu chuyện của chị Thủy gián đoạn khi bé Trang òa khóc, gồng cứng người, nằm vật ra giữa giường. Người mẹ trẻ vội ôm con vào lòng an ủi và nhờ điều dưỡng hỗ trợ, cho bé thở oxy.

Hơn một tháng nay, chị Thủy chưa được về nhà, cháu nhỏ ở nhà mới học lớp 1 cũng khóc vì nhớ mẹ suốt. Chị hứa về nhưng không còn cách nào khác, đành thất hứa nhiều lần. Gia cảnh neo người, con đau bệnh, lại thiếu thốn tiền bạc, chị ôm con gái vào lòng rồi khóc nấc trước hoàn cảnh bi đát của gia đình mình.

Theo điều dưỡng Đỗ Thị Hiền, quá trình điều trị bệnh của cháu Trang còn lâu dài, chứng bệnh bại não cũng gây rất nhiều khó khăn cho cháu bé trong ăn uống, vận động và gia đình phải kiên trì trong suốt quá trình nuôi dưỡng cháu.

"Chúng tôi cũng mong các nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ cho gia đình có chi phí lo cho bé Trang khi cháu nằm viện và cả cuộc sống về sau nữa", điều dưỡng Hiền chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5095 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Thu Thủy (mẹ cháu Trang)

Địa chỉ: số 337/181/2 Võ Văn Kiệt, Tổ dân phố 12, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

ĐT: 0355.517.572

Hiện cháu Trang đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5095)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269