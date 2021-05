Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 02 tháng 04/2021

Hỗ trợ xây dựng phòng học điểm trường Lũng Kim, Trường mầm non Nà Kiềng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Mã số 3899

Em Nguyễn Thị Hiền.

Học sinh lớp 8B, Trường THCS Thanh An, xã Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An.

50,000