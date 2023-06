Thiếu 50 triệu đồng mổ tim, người mẹ tật nguyền chấp nhận nằm chờ chết

Người mẹ tội nghiệp kể trên là chị Phạm Thị Thụy (SN 1992, trú ở xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Một ngày hè nóng như đổ lửa, chúng tôi tìm đến thôn Thủy Cơ thăm chị Thụy, ngay sau khi lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của người phụ nữ tật nguyền này được gửi tới tòa soạn báo điện tử Dân trí.

Vượt qua quãng đường đất lầy lội, trơn trượt dọc theo con mương nhỏ, chúng tôi tới được nơi trú ngụ của gia đình chị Thụy. Dưới mái tôn nóng hầm hập, chị Thụy mệt mỏi nằm thượt trên tấm phản kê ở góc nhà. Ngước lên gương mặt tiều tụy, tái xanh không còn sức sống, người phụ nữ 31 tuổi thều thào nói với chúng tôi bằng những hơi thở đứt quãng:

"Căn bệnh tim của em đã quá nặng, bác sĩ ở tỉnh cho chuyển lên Hà Nội để phẫu thuật. Trước mắt phải tạm ứng 50 triệu đồng, nhưng hôm ấy khám xong em chỉ còn hơn trăm nghìn, vừa đủ bắt xe về quê. Từ hôm đó đến nay, chồng em đi vay khắp nơi, nhưng nhà em nghèo, lại nợ cũ cũng nhiều, giờ khó vay lắm.

Mấy hôm nay trời nắng nóng có lúc em không thể thở nổi, thôi đành số phận em đã vậy, em không muốn chồng con mắc thêm nợ…", chị Thụy bật khóc.

Đưa đôi tay ngắn ngủn chỉ với 3 ngón tay mềm oặt lên lau nước mắt, chị Thụy sụt sùi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời bất hạnh của mình: Vốn mang tật tay bẩm sinh, cơ thể lại yếu ớt nên tuổi thơ của chị Thụy là những chuỗi ngày ốm đau quặt quẹo…

Thời gian thấm thoát trôi, cô bé tật nguyền đã đến tuổi trưởng thành, nhưng Thụy chẳng dám gặp ai, chẳng dám giao tiếp với ai. Bởi, khi nhìn vào đôi bàn tay chỉ có 3 ngón như được mọc ra từ khủyu tay của Thụy, người đối diện không khỏi giật mình.

Như một sự run rủi của số phận, năm Thụy 24 tuổi trong một lần chăn vịt ở mương nước gần nhà, cô gái tật nguyền bất ngờ gặp gỡ người đàn ông nghèo khó hơn mình 19 tuổi… Hai người nhanh chóng tìm thấy ở nhau sự đồng điệu. Một đám cưới giản dị nhanh chóng được tổ chức nơi miền quê nghèo. Vậy là từ nay cô gái tật nguyền cũng đã có chỗ để trông cậy, khi bố mẹ ngày một già yếu.

Ngày Thụy báo có "tin mừng", hai bên họ hàng mừng vui biết nhường nào. Nhưng, dường như sự trớ trêu của số phận luôn thử thách người phụ nữ vốn chịu quá nhiều sự thiệt thòi này: Khi đứa trẻ trong bụng được 10 tuần tuổi, chị Thụy thấy hay hoa mắt, chóng mặt, có lúc tự dưng xây xẩm mặt mày rồi ngã nhào xuống đất. Chị Thụy chỉ nghĩ do bản thân sức yếu nên mới bị như vậy, vả lại cũng không có tiền để đi bệnh viện.

Chỉ đến khi chị bất ngờ ngất xỉu ngã xuống mương nước, khi đang lùa đàn vịt về nhà, mọi người mới tá hỏa đưa chị đi bệnh viện. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết chị Thụy mắc bệnh tim, và khuyến cáo sức khỏe, cơ thể chị không phù hợp để mang thai lúc này.

"Khi bác sĩ khuyên nên đình chỉ thai kỳ, em nghe như sét đánh ngang tai. Em vốn thiệt thòi từ nhỏ, đứa con này là ông trời ban tặng cho em nên em quyết giữ nó, cho dù đánh đổi cả mạng sống của mình…", cảm xúc trào dâng, lại khiến người mẹ tật nguyền bật khóc nức nở.

Bỏ qua lời khuyên của thầy thuốc, đánh cược mạng sống của mình với tử thần, cuối cùng quyết tâm của người phụ nữ tật nguyền cũng được đền đáp. Đầu năm 2017 bé Hà Công Ngọc chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của đôi vợ chồng nghèo và họ hàng nội ngoại.

Kể từ khi gia đình chị Thụy có thêm thành viên mới, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai người chồng vốn sức khỏe không được tốt. Ở vùng quê chiêm trũng ruộng đất ít, để có tiền mua sữa cho con và mua thuốc cho vợ, anh Hà Công Học xin làm công nhân thời vụ cách nhà hơn chục cây số.

Đồng lương công nhân thời vụ eo hẹp, sức yếu nên ngày công không đủ, chính vì vậy dù đã tằn tiện hết mức có thể, nhưng cuộc sống của gia đình khốn khó này luôn trong cảnh ăn bữa sáng lo bữa tối.

Vậy là đã 6 năm trôi qua, kể từ khi phát hiện mắc phải căn bệnh tim quái ác, những đơn thuốc theo Bảo hiểm y tế không thể giúp chị Thụy cầm cự thêm được nữa. Gần đây, chị Thụy thường xuyên ngất xỉu, không dám để vợ ở nhà một mình anh Học phải nghỉ làm để trông chừng vợ. Như một vòng luẩn quẩn, cuộc sống của gia đình nghèo này vốn dĩ đã khốn khó giờ lại càng thêm túng quẫn.

Vay mượn họ hàng, hàng xóm được chút tiền để lên Hà Nội khám bệnh, nhưng khi nghe nói số tiền cho cả phẫu thuật tim cứu mạng sống lên đến cả vài chục triệu đồng, trong người không có lấy một xu dính túi, người phụ nữ tật nguyền không còn lựa chọn nào khác, đành ngậm ngùi trở về nhà chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận!

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Lực, trưởng thôn Thủy Cơ, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Thụy vô cùng éo le. Bản thân chị Thụy là người khuyết tật bẩm sinh, lại thêm mắc bệnh tim, người chồng chậm chạp, sức khỏe cũng không tốt.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thụy, địa phương và bà con cũng thường xuyên thăm hỏi động viên. Nhưng, là địa phương nghèo nên sự giúp đỡ ấy cũng không được là bao. Nhất là trước số tiền lớn cho ca phẫu thuật tim, hiện cũng chưa biết giúp gia đình chị bằng cách nào. Vì vậy, chúng tôi cũng như gia đình rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ… ".

