Rớt nước mắt cảnh nữ sinh mồ côi bố mẹ, sống với bà 86 tuổi, cậu khuyết tật

Đó là hoàn cảnh éo le của nữ sinh Cao Thị Phương (lớp 12A9, Trường THPT Mai Thúc Loan), trú thôn Vĩnh Phong, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Bố mất khi Phương chưa được sinh ra. Đến năm Phương 6 tuổi, mẹ em cũng không may qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Từ đó, em sống với bà ngoại Trương Thị Gái (86 tuổi) và cậu Trương Quang Hiến (42 tuổi).

Ngày trước, bà ngoại làm đủ thứ nghề, từ mò cua bắt ốc, làm thuê đến làm hàng mã đưa ra chợ bán để có tiền trang trải, lo cho ba miệng ăn. Song đến nay, bà đã tuổi cao, mắt mờ, tai kém nên chỉ ở nhà.

Còn người cậu bị khuyết tật bẩm sinh, sức khỏe yếu và thần kinh không ổn định mỗi khi trái gió trở trời. Hiện ba người sống chủ yếu nhờ vào nguồn tiền trợ cấp xã hội hàng tháng và sự bao bọc của bà con lối xóm.

Căn nhà cấp bốn của họ xây từ gạch táp lô chưa trát vữa, lợp mái lá và tôn. Bên trong trống huơ, trống hoác, không có món đồ gì giá trị. Nay, căn nhà này đã xuống cấp khiến ba người phải sống trong cảnh nắng thì nóng bức, mưa thì dột ướt.

"Cách đây 2 năm, trận mưa bão kéo tới, nước ngập hơn cả mét. Chúng tôi phải đi sơ tán khẩn cấp, khi trở về, nồi, chảo để nấu nướng, ghế ngồi bị trôi mất. Bà cháu chỉ biết ôm nhau mà khóc. Sau đó, chính quyền, bà con lối xóm phải hỗ trợ", người bà 86 tuổi nghẹn ngào kể.

Hoàn cảnh là như vậy, song, nữ sinh Cao Thị Phương vẫn vượt khó học tập. Ngoài giờ đến trường, những ngày nghỉ, Phương đi bóc hến, ngao thuê, kiếm vài chục nghìn mỗi buổi để có thêm tiền mua sách vở và đồ ăn cho gia đình.

Nay, Phương sắp hoàn thành chương trình lớp 12. Nữ sinh có nét mặt và đôi mắt buồn chia sẻ, em có một khát khao cháy bỏng là được bước chân vào giảng đường đại học.

"Em thương bà, thương cậu. Em muốn được tiếp tục đi học, sau này có nghề nghiệp ổn định để giúp bà và cậu sửa lại căn nhà này", Phương rụt rè nói.

Đây có lẽ là lần đầu nữ sinh thổ lộ ước mong của mình. Bởi lâu nay, bản thân em và người bà già yếu đều hiểu rằng chi phí cho những năm tháng học đại học rất lớn, khó có thể lo nổi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Phan Thị Vinh (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A9) cho biết, Cao Thị Phương là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhất ở Trường THPT Mai Thúc Loan.

"Em Phương mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà ngoại và người cậu khuyết tật. Dù vậy, em ấy luôn nỗ lực để cố gắng học tập và rèn luyện, chấp hành tốt nội quy của trường lớp. Những năm qua, Phương được miễn giảm học phí và được nhà trường, thầy cô hỗ trợ những khoản khác. Phương có học lực khá và có khao khát tiếp tục được học đại học. Nếu vì hoàn cảnh mà em phải dừng bước trên con đường học tập thì thực sự đáng tiếc", cô Vinh chia sẻ.

Ông Trương Bá Khánh, Chủ tịch UBND xã Hộ Độ xác nhận, nữ sinh Cao Thị Phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

"Cháu Phương sống với bà ngoại nay đã già yếu và người cậu không được minh mẫn. Hy vọng qua Báo Dân trí, bạn đọc, nhà hảo tâm sẽ biết đến và giúp đỡ để họ có cuộc sống tốt hơn", ông Khánh nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4838 xin gửi về:

1. Cao Thị Phương

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phong, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

STK: 1023237084, chủ tài khoản Cao Thị Phương, Ngân hàng Vietcombank.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4838)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269