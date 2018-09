Rớt nước mắt cảnh cháu bé 20 tháng tuổi bị bỏng nặng

Bé gái đáng thương này là cháu Lý Ngọc Uyên (sinh tháng 11/2016), ngụ tại ấp Giồng Chùa B, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Bà Lý Thị Khiêl (63 tuổi, bà nội cháu Uyên) kể lại, vào khoảng hơn 10h ngày 30/8, bà đang nằm trên võng trước nhà, 3 đứa cháu nội chơi ở nhà bếp phía sau. Được một lúc thì thấy anh của cháu Uyên chạy lên hét to: “Su (tên thường gọi ở nhà của cháu Uyên) chết rồi bà nội ơi”.

“Nghe vậy tui chạy ra phía sau thì thấy lửa bốc lên cháy hết nhà tắm và cháy lan sang vách nhà bếp. Tui vội kêu hàng xóm sang dập lửa. Tui ào vào bên trong nhà tắm thì thấy cháu Uyên bị cháy nên ẵm cháu chạy ra, kêu cứu, nhờ mọi người đưa cháu đến Trạm y tế. Các bác sĩ thấy tình trạng của cháu bị bỏng quá nặng liền chuyển lên Bệnh viện Sản – Nhi của tỉnh Sóc Trăng”, bà Khiêl xót xa.

Nói về vụ cháy, theo bà nội cháu Uyên, hôm đó, 3 chị em cháu Uyên rủ nhau ra phía sau nhà chơi, cháu Uyên đi vào bên trong nhà tắm. Lúc này, anh trai cháu Uyên cầm theo bật lửa để đốt lá chuối khô thì bất ngờ lửa cháy sang luôn vào nhà tắm khiến cho cháu Uyên không kịp ra ngoài.

Chị Lý Lan Hương (33 tuổi, mẹ cháu Uyên) cho biết, hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn. Nhà không có đất đai canh tác, anh Lý Phêl (35 tuổi, chồng chị Hương) đi làm công nhân ở tận trên tỉnh Long An, còn chị Hương làm công nhân thủy sản ở Khu công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng). Khi con gái bị tai nạn, vợ chồng chị Hương gần như không có một đồng trong túi.

"Vợ chồng tui có 3 đứa con. Bé gái lớn 10 tuổi, con trai kế 5 tuổi và cháu Uyên là út. Do hoàn cảnh khó khăn nên để các cháu ở nhà nhờ bà nội (nhà ở gần bên cạnh) trông coi giùm, để 2 vợ chồng đi làm kiếm tiền. Sự việc này xảy ra quá bất ngờ khiến vợ chồng tui không biết phải xoay sở ra sao để lo cho cháu nữa”, chị Hương nấc nghẹn.

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng, lúc cháu Uyên nhập viện, cháu bị bỏng đến 90% da toàn thân, trong đó bỏng độ 2-3 chiếm tỷ lệ cao. Do tình trạng của cháu quá nặng nên đã chuyển lên Bệnh viên Nhi đồng 1 (TPHCM) để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bà Sơn Thị Hoa (63 tuổi, hàng xóm) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình Lý Phêl nghèo lắm, chúng tôi cũng đã giúp đỡ nhưng bà con cũng nghèo nên không được bao nhiêu. Chúng tôi rất mong bà con cô bác gần xa tiếp giúp để gia đình Lý Phêl có tiền điều trị cho con”.

Ông Ngô Phấn Khởi- Phó Chủ tịch UBND xã An Hiệp xác nhận, gia đình anh Lý Phêl thuộc diện gia đình khó khăn. “Nay cháu Uyên đang trong tình trạng bỏng nặng, gia đình càng khó khăn hơn. Chính quyền địa phương cũng đang vận động để hỗ trợ gia đình trong lúc này", ông Khởi bày tỏ.

Hiện tại bé Uyên đang nằm điều trị tại Phòng khám cấp cứu lọc bệnh – Bệnh viện Nhi đồng 1- TPHCM.

