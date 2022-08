Rơi nước mắt bé ung thư an ủi: "Mẹ đừng khóc, con không đau nữa..."

Nguyễn Thùy Dương (SN 2011) cúi cái đầu trọc lốc xuống chiếc bàn con hí hoáy tô tô, vẽ vẽ. Dương đang hoàn thành bức tranh để tặng bác sĩ Quỳnh Ngân. "Màu bác Ngân cho cháu đấy. Cháu sẽ vẽ thật nhiều bức tranh để tặng các bác sĩ ở đây", cô bé cười, để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh.

Bác sĩ Trần Quỳnh Ngân - Trưởng khoa Bệnh máu - Ghép tủy, Bệnh viện ung bướu Nghệ An nháy mắt cho tôi ra ngoài. "Bệnh nhân bị u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, di căn tủy, tủy xương, gan, não. Đây là một trường hợp đặc biệt, bởi ngoài phác đồ điều trị của bác sĩ còn là sự kiên cường của bệnh nhân và sự kiên trì của mẹ bé".

Nói về hành trình níu giữ sự sống cho con, nhiều lần chị Hồ Thị Thúy (SN 1990, trú xóm Thạch Sơn, xã Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An) bật khóc. Chị không ngờ đứa con gái bé bỏng của mình lại phải gánh chịu nỗi đau đớn bệnh tật giày vò. 7 tuổi, Dương xuất hiện những cơn sốt cao không rõ nguyên nhân. Đi viện, hết sốt lại về, tái sốt, Thúy lại vác con vào viện.

Bụng Dương ngày càng trướng to, vợ chồng Thúy đưa con ra Hà Nội khám. Kết quả khiến cả hai vợ chồng bủn rủn chân tay, đứng không vững...

Sau 3 năm, không biết bao nhiêu lần di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội về Nghệ An đưa con nhập viện, xuất viện, năm 2021, chị y được bác sĩ gọi vào phòng, thông báo sẽ chuyển bé Dương về bệnh viện tuyến tỉnh. Chị hiểu, con mình không có nhiều cơ hội nữa... "Có cách nào nữa không chị? Cháu đi viện, ít nhất em còn được chăm con, nhỡ con mà bỏ em đi, em biết sống thế nào đây", chị níu lấy tay bác sĩ Quỳnh Ngân khóc òa.

Thấy mẹ khóc, Thùy Dương dụi đầu vào ngực mẹ, an ủi "Mẹ đứng khóc. Con tiêm quen rồi, không thấy đau nữa...". Sự kiên cường và hiểu chuyện của con khiến chị Thúy càng đau đớn hơn.

4 năm qua chị Thúy theo con đi viện, chỉ lần sinh bé út, bà ngoại phải đưa cháu đi viện thay. Gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai người chồng Nguyễn Công Chính (SN 1987). Tiền công thợ hàn xì trên dưới 10 triệu đồng, chỉ đủ một phần chi phí thuốc men cho con gái và chăm mẹ bị bệnh tim. Thương cháu gái, ông bà nội quyết định cầm cố sổ đỏ được hơn 100 triệu làm chi phí điều trị.

Cứ mỗi đợt điều trị của Dương kéo dài 20 ngày, 10 ngày còn lại hai mẹ con khăn gói trở về. Ông nội già yếu, bà nội bệnh tim nhưng nhận phần chăm sóc Dương và trông nom cậu em gần 4 tuổi để chị Thúy đi làm thuê. "Em đi đánh giấy nhám cho một xưởng mộc gần nhà, rồi ai thuê gì em nhận hết. Gom góp được đồng nào hay đồng ấy để có tiền đưa con đi viện. Lần trước, em đưa cháu đến viện muộn, suýt chút nữa em mất con rồi...", chị Thúy nói mà như khóc.

Bác sĩ Ngân Quỳnh nhớ lại, thời điểm đó, Thùy Dương được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy kiệt, không thể đi lại được. Phác đồ điều trị của bệnh nhi 11 chu kỳ, mỗi chu kỳ 5 mũi hóa chất. Tuy nhiên bé có dấu hiệu không đáp ứng thuốc nên sẽ phải chuyển phác đồ điều trị khác, do sử dụng thuốc ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm nên chi phí cao, từ 7-10 triệu đồng/lọ. Chi phí này quá lớn so với điều kiện kinh tế của gia đình bệnh nhân.

"Điều đáng mừng là sức khỏe của bé có dấu hiệu tiến triển tốt, hiện đã có thể tự đi lại. Chúng tôi đang cố gắng để ngăn chặn sự phát triển của khối u, tránh gây ra tình trạng chèn ép, gây ảnh hưởng đến khả năng vận động của bệnh nhi.

Nếu điều trị tốt và có chế độ ăn uống, bồi bổ sức khỏe thì khả năng duy trì sự sống cho bệnh nhi tốt hơn. Phía bệnh viện hỗ trợ tiền ăn và ưu tiên các phần quà của nhà tài trợ cho 2 mẹ con bệnh nhân Thùy Dương để giảm bớt một phần khó khăn cho gia đình", bác sĩ Quỳnh Ngân chia sẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp đỡ mã số 4587

