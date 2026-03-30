Quy trình hỗ trợ hoàn cảnh nhân ái của báo Dân trí

Chương trình Nhân ái của báo Dân trí là hoạt động phi lợi nhuận, nhằm khơi dậy lòng trắc ẩn và lan tỏa tình yêu thương. Chương trình đặt trong sự quản lý của cơ quan Nhà nước, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và được kiểm tra, giám sát hàng năm.

Hơn 20 năm qua, Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã thể hiện rõ sứ mệnh "lan toả yêu thương - sẻ chia hy vọng", thông qua các hoạt động cụ thể như: Ủng hộ các hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Xây cầu Dân trí; Xây phòng học Dân trí; Xây nhà Nhân ái; trao thẻ BHYT - Nâng bước các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường; giúp đỡ gia đình chính sách, người có công…

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an; ông Luân Chiến Công (thứ 2 bên trái), Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng; ông Đàm Thế Trang (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch UBND xã Hòa An trao tiền bạn đọc, ủng hộ gia đình khó khăn xây nhà (Ảnh: Quyết Thắng).

Từ sự chung tay của bạn đọc, trong hơn 20 năm qua, báo Dân trí đã hỗ trợ xây dựng 254 ngôi nhà Nhân ái trên cả nước để tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây 58 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 32 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 7.210 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

Trong hoạt động Nhân ái, báo Dân trí luôn thể hiện rõ tính Nhân văn – Nhân bản – Nhân ái, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm – hiệu quả - tận tâm – chuyên nghiệp...

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí trao tiền bạn đọc, sẻ chia trước các gia đình khó khăn tại sự kiện Nhân ái ở Lào Cai (Ảnh: Hải Long).

Hoạt động Nhân ái của báo Dân trí tuân thủ quy trình sau đây

Quy trình kêu gọi hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn

Tiếp nhận thông tin cần giúp đỡ. Đánh giá sự phù hợp. Phối hợp các bên liên quan kiểm tra, xác minh thông tin nhiều chiều. Hướng dẫn gia đình/địa phương chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ có xác nhận của cơ quan chức năng. Xác định rõ mục tiêu, đối tượng, thời hạn… chương trình vận động/kêu gọi.

Phóng viên triển khai bài viết khách quan, chân thực... Nhận đầy đủ hồ sơ mới đăng bài.

Bài viết từ phóng viên đẩy lên qua 3-5 cấp biên tập, phê duyệt, kiểm tra thông tin tùy từng nội dung.

Mỗi bài kêu gọi đều được cấp 1 mã số để theo dõi trước khi xuất bản. Theo quy định tòa soạn, tất cả các mã số kêu gọi sẽ tự đóng sau 2 tháng. Trong trường hợp đóng sớm hoặc đóng muộn đều phải có báo cáo giải trình rõ lý do tới Lãnh đạo báo.

Phóng viên viết bài có trách nhiệm bám sát để nắm bắt tình hình ủng hộ. Đồng thời, cảnh báo tới gia đình/hoàn cảnh các nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ thiện để biết và chủ động phòng tránh...

Chỉ cung cấp số điện thoại nhân vật khi được sự đồng ý của chính chủ, trên cơ sở đã cảnh báo kỹ về các rủi ro để gia đình chủ động phòng tránh.

Công tác tiếp nhận ủng hộ

Đối với các hoàn cảnh khó khăn có số tài khoản chính chủ thì cung cấp đầy đủ để bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp.

Đối với các hoàn cảnh không có số tài khoản thì bạn đọc có thể ủng hộ qua báo Dân trí bằng 2 hình thức:

1. Trực tiếp tới tòa soạn sẽ có bộ phận đón tiếp. Khi tiếp nhận có ghi chép đầy đủ, thống kê rõ ràng, chi tiết. Làm biên bản tiếp nhận để 2 bên giao - nhận ký, làm căn cứ đối chiếu về sau. Có giấy biên nhận gửi nhà hảo tâm.

2. Bạn đọc, nhà hảo tâm có thể ủng hộ qua mã QR hoặc tài khoản chính thức của báo Dân trí (không qua tài khoản cá nhân). Số liệu chuyển khoản qua PayOS được cập nhật sau khoảng 5 phút kể từ khi nhà hảo tâm chuyển khoản thành công.

Đối với hoạt động trao tặng

Báo Dân trí tuân thủ nguyên tắc bất di bất dịch: “Một đồng đến là một đồng đi”. Nghĩa là, một đồng bạn đọc ủng hộ tới các hoàn cảnh đều được báo Dân trí chuyển tới đúng địa chỉ.

Hàng tuần, báo đều đặn đăng tải công khai, minh bạch các khoản tiền ủng hộ và kết chuyển, trao tặng tới tận tay các hoàn cảnh, các địa phương. Tại ô tìm kiếm ở tiểu mục Hoàn cảnh trong chuyên mục Tấm lòng Nhân ái, bạn đọc có thể kiểm tra từng giao dịch hoàn cảnh theo tiêu đề, mã số...

Mọi khoản tiếp nhận từ bạn đọc, nhà hảo tâm đều được báo Dân trí ghi chép sổ sách cẩn trọng và có chứng từ khi trao tới tay hoàn cảnh. Tất cả đều có đầy đủ hồ sơ theo quy định, thực hiện đúng quy trình để theo dõi.

Đặc biệt, bộ phận kế toán của báo Dân trí luôn phối hợp với các ngân hàng cung cấp sao kê tới bạn đọc khi có yêu cầu từ bất cứ kênh thông tin nào.

Báo Dân trí kết chuyển tiền ủng hộ tới hoàn cảnh khó khăn 1 tuần sau kêu gọi. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể căn cứ trên số tiền ủng hộ thực tế, đề xuất chuyển tiền sớm hơn.

Bên cạnh công tác kết chuyển tiền ủng hộ, nhân sự của báo sẽ phố hợp cơ quan có trách nhiệm/chính quyền địa phương trao biển biểu trưng, xác nhận nội dung làm việc.

Quá trình làm việc xác định rõ nhiệm vụ của từng bên, chung tay, có trách nhiệm hỗ trợ hoàn cảnh để phát huy từng đồng tiền ủng hộ của bạn đọc, đảm bảo tính nhân văn, đúng người, hiệu quả.

Tất cả các khoản trao tặng trực tiếp đều phải có xác nhận rõ ràng, có dấu đỏ của chính quyền địa phương. Chứng từ liên quan đến tài trợ đều tuân theo hướng dẫn của kế toán, đúng yêu cầu kiểm toán.

Tiếp tục đồng hành với nhân vật

Tất cả các hoạt động Nhân ái liên quan đến hoàn cảnh cụ thể, từ khâu xác minh, kêu gọi đến trao tặng, báo Dân trí đều phối hợp cùng chính quyền địa phương, đơn vị chức năng liên quan, để đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai, minh bạch...

Giữ liên lạc, kết nối thường xuyên với chính quyền địa phương, đơn vị chức năng liên quan, hoàn cảnh đã được hỗ trợ để nắm bắt tình hình, theo dõi những thay đổi từ sự giúp đỡ của bạn đọc.

Báo Dân trí phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng cùng gia đình để hỗ trợ hoàn cảnh bé gái 16 tuổi (Hà Thị Mỹ Hương) nuôi 4 em thơ ở Lâm Đồng (Ảnh: Thanh Phúc).