Bé Đoàn Hoàng Khánh Ngọc (6 tuổi, trú thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ngồi trên giường, nét mặt đượm buồn, trước ngực để lộ vết sẹo dài gần gang tay sau ca phẫu thuật tim. 6 tuổi nhưng trông bé Ngọc thấp hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa, chỉ nặng 14kg.

Cháu Đoàn Hoàng Khánh Phương (12 tuổi, anh trai Ngọc) ngồi bên cạnh, lần lượt chia đều từng loại thuốc rồi đưa cho em gái uống.

"Em gái cháu mắc bệnh tim nên sức khỏe yếu lắm, ngày nào cũng phải uống thuốc. Cháu thương em rất nhiều nhưng không biết làm sao để giúp em cả. Bố cháu mắc bệnh mất ngủ nhưng cũng phải xa nhà đi làm thuê để nuôi hai anh em.

Từ ngày bố mẹ không sống với nhau nữa, anh em cháu khi ở với ông bà nội, lúc lại ở với gia đình o (cô-PV) để bố an tâm đi làm. Lâu rồi anh em cháu chưa được gặp mẹ nên nhớ lắm", Phương tâm sự.

Hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 12, anh Đoàn Văn Đăng (41 tuổi, bố bé Ngọc) rời quê vào Đồng Nai làm thuê. Tại đây, anh Đăng gặp và kết hôn với người phụ nữ quê ở Lạng Sơn. Phương và Ngọc lần lượt chào đời trong niềm vui hai bên nội ngoại.

Nhiều năm trước, anh Đăng phát hiện mắc bệnh tim và đã được phẫu thuật. Dù không được khỏe mạnh như những người đàn ông khác nhưng anh được tiếng hiền lành, siêng năng, trách nhiệm và chu đáo với gia đình, chăm lo con cái.

"Biến cố đến với gia đình tôi gần 3 năm trước. Tôi sốc khi biết vợ có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác và muốn ly hôn. Thương 2 con còn quá nhỏ, nghĩ một phần vì tôi bệnh tật, cuộc sống khó khăn, vợ mới thay đổi như vậy nên tôi nhiều lần cố gắng níu kéo để giữ lấy gia đình, giữ mẹ cho 2 con. Nhưng mọi thứ không thể níu kéo được nữa.

Ngày ra tòa ly hôn, con trai lớn của tôi 9 tuổi, bé Ngọc vừa lên 3 tuổi. Tòa phán quyết cho tôi được nuôi 2 con. Tôi cũng không đòi hỏi vợ cũ phải chu cấp cho con gì cả, tùy vào lương tâm, trách nhiệm của cô ấy", anh Đăng kể.

Buồn vì gia đình tan vỡ, áp lực công việc, cuộc sống khiến anh Đăng bị mất ngủ triền miên, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, đau đầu. 3 tháng sau ngày ly hôn, anh Đăng được chẩn đoán mắc bệnh "rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm". Từ đó đến nay, anh Đăng phải sống nhờ thuốc ngủ.

Vì bệnh tật, công việc nên anh không thể chăm sóc tốt cho các con. Cực chẳng đã, anh đành gửi 2 con nhờ người chị gái ở Lâm Đồng chăm sóc. Hè đến lại gửi về Nghệ An nhờ bố mẹ ruột trông nom để an tâm làm việc cũng như điều trị bệnh.

Một năm trước, bé Ngọc thường xuyên ốm vặt, chán ăn, suy nhược cơ thể, người thân đưa cháu đi khám thì được kết luận mắc bệnh tim bẩm sinh và cần phẫu thuật. Đang loay hoay không biết lấy đâu ra số tiền lớn để phẫu thuật cho con thì anh Đăng vui mừng khi được Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và viện Tim TPHCM kêu gọi giúp đỡ.

Tháng 3 vừa rồi, bé Ngọc được phẫu thuật tim miễn phí. Sau phẫu thuật, đợi vết thương lành, sức khỏe phục hồi, bé Ngọc được bà nội và cô ruột đưa về quê chăm sóc. Cứ đến lịch tái khám, người thân lại khăn gói đưa bé vào TPHCM. Những lần tái khám, bé Ngọc rất vui vì được gặp bố.

"Hiện sức khỏe của cháu Ngọc có tiến triển tốt, ít ốm vặt hơn. Hết hè này cháu sẽ vào lớp 1. Cháu Phương lên lớp 6. Dù thiếu vắng tình thương của mẹ nhưng 2 đứa rất ngoan, cam chịu và hiểu chuyện. Con trai tôi cũng bệnh tật, mất ngủ triền miên nhưng vẫn phải đi làm vất vả để nuôi 2 con. Vợ chồng tôi già yếu, nghèo khó, dù thương con, thương cháu nhưng không thể giúp được gì nhiều", bà Nguyễn Thị Đường (71 tuổi, bà nội bé Ngọc) chia sẻ.

Dù sức khỏe yếu, bệnh tật, anh Đăng luôn cố gắng làm việc, tăng ca đều đặn, tiết kiệm hết mực. Thế nhưng cuộc sống của 3 bố con luôn lâm vào cảnh thiếu trước, hụt sau. Điều an ủi lớn nhất của anh Đăng là được cán bộ, đồng nghiệp trong công ty cảm thông, tạo điều kiện để anh có thời gian điều trị bệnh cho mình cũng như con gái.

Sắp tới, bé Ngọc có lịch tái khám, anh Đăng lại gánh thêm nỗi lo chi phí đi lại, thuốc thang… chưa biết xoay xở thế nào.

Vật lộn với cuộc sống khó khăn, lo con bệnh tật, khiến nhiều lúc người đàn ông này quên mất bản thân cũng đang sống mòn vì căn bệnh của mình.

"Điều tôi lo nhất là sức khỏe và tương lai của 2 con. Chúng đã thiếu vắng tình thương của mẹ. Từ ngày ly hôn, vợ cũ cũng không chu cấp được đồng nào để tôi nuôi con hay chữa bệnh cho con.

Chặng đường phía trước của bố con tôi còn rất dài và rất khó khăn. Chỉ mong ông trời thương, cho tôi sức khỏe để tiếp tục làm việc, kiếm tiền chữa trị, nuôi con học hành. Chúng đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bất hạnh rồi", anh Đăng tâm sự.

Hỏi về ước mơ của mình, bé Ngọc đáp: "Cháu mong khỏe lại để không phải đi viện và bố không buồn nữa. Cháu nhớ bố rất nhiều. Cháu cũng rất nhớ mẹ. Đã rất lâu rồi cháu chưa được gặp mẹ".

Ông Hồ Sỹ Đắc, Thôn trưởng thôn 4, xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu) cho biết, anh Đăng có hoàn cảnh bất hạnh khi hôn nhân không trọn vẹn, sức khỏe yếu, bệnh tật nhưng vẫn phải xa nhà đi làm thuê để nuôi 2 con nhỏ. Cháu Ngọc lại mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Tương lai của bé Ngọc cũng như sức khỏe của bố con anh Đăng đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4972 xin gửi về:

1. Anh Đoàn Văn Đăng

Địa chỉ: Thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Số tài khoản: 0401000104937, ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Đoàn Văn Đăng.

Điện thoại: 0339.285.330 anh Đăng.

