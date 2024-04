Nỗi lo của người vợ, người mẹ mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối

Đều đặn mỗi tuần 3 lần, anh Đặng Công Huy (SN 1975, trú thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đưa vợ Trần Thị Hiếu (SN 1974) từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh chạy thận.

Chị Hiếu mang trong mình căn bệnh suy thận đã nhiều năm nay khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Vợ chồng anh Huy, chị Hiếu có 2 con, cháu gái đầu đang học lớp 12, con trai út học lớp 6.

Chị Hiếu kể, cách đây 18 năm (2006), sau khi sinh con đầu lòng, chị giảm cân nặng bất thường, cùng triệu chứng mệt mỏi, sốt cao. Vài tháng sau, chị đi khám và được phát hiện căn bệnh sỏi niệu quản nên phải ra Hà Nội phẫu thuật.

Đến năm 2011, chị Hiếu tiếp tục mang thai và hạ sinh con trai út. 3 năm sau, chị phát hiện mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Kể từ đó, cuộc sống của chị gần như gắn với bệnh viện khi phải đến đây 3 lần mỗi tuần để chạy thận.

Để có kinh phí cho vợ chữa trị, anh Huy đi làm thợ hồ rồi làm thêm bất cứ nghề gì nếu được thuê. "Suốt 10 năm qua, tôi còn phải vay mượn thêm họ hàng, anh chị em, bạn bè để có tiền kéo dài sự sống cho vợ", anh Huy kể.

Trong khi đó, bệnh tình của chị Hiếu ngày một nặng hơn, không thể đi lại, sinh hoạt phải nhờ đến chồng, con. Ngày mùng 8 tháng Giêng Âm lịch vừa qua, chị Hiếu đang ở nhà thì bị tắc tĩnh mạch, tay sưng phù.

Người thân đưa chị đi Hà Nội. Tại đây, chị được bác sĩ phẫu thuật ngực và tay, tạo đường vào mạch máu để tiếp tục chạy thận.

"Hàng xóm, người thân, chồng, con, ai cũng nghĩ tôi sẽ khó qua khỏi. Mọi người động viên tôi phải cố gắng sống để làm điểm tựa tinh thần cho chồng và các con. Nhưng bệnh tình của tôi phải điều trị đến hết đời, chồng làm được đồng nào hết đồng đó, thậm chí không đủ nên phải vay thêm, tốn kém không kể xiết", chị Hiếu buồn bã.

Theo anh Huy, sau đợt phẫu thuật vừa qua, chị Hiếu phải dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả để bảo vệ lồng ngực và tay. Mỗi lần mua thuốc ngoài, gia đình phải chi 5-6 triệu đồng.

"Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi 2 con tôi đang tuổi ăn tuổi học. Nhiều năm qua, tôi đã cố gắng để các con không phải ăn đứt bữa, bỏ học giữa chừng để chúng có tương lai tốt hơn.

Nhưng nay sức khỏe tôi ngày càng giảm, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Con gái lớn nói nay mai muốn vào đại học. Là bậc sinh thành, tôi không biết phải trả lời với con ra sao vì gia đình đã rơi vào cảnh bế tắc", anh Huy nghẹn giọng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Đồng Môn, xác nhận gia đình anh Huy, chị Hiếu thuộc diện rất khó khăn tại địa phương.

"Nhiều năm qua, chị Hiếu mắc bệnh hiểm nghèo, phải chạy thận để duy trì mạng sống. Trong khi đó, 2 con của anh chị đang độ tuổi ăn học nên mọi gánh nặng dồn lên vai người bố. Những năm gần đây, anh Huy lao động nặng nhọc, phải lo toan nhiều nên sức khỏe giảm sút.

Hoàn cảnh gia đình họ rất đáng thương. Qua quý báo, chúng tôi mong bạn đọc sẻ chia, hỗ trợ để chị Hiếu có thêm kinh phí chữa bệnh, các cháu được vững bước đến trường", ông Tuấn Anh bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5167 xin gửi về:

