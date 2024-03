Con trai vừa xuất ngũ gặp tai nạn, bố mẹ nghèo cầu cứu

Đó là hoàn cảnh của Nguyễn Trọng Nghĩa (21 tuổi), quê thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Nghĩa là con đầu, sau còn hai em trai, một em học lớp 6, em út mới 3 tuổi. Gia đình Nghĩa sinh sống tại thôn vùng núi, xa xôi hẻo lánh. Bố mẹ cậu làm nông, không có thu nhập ổn định.

Đầu năm 2022, sau khi học hết lớp 12, Nghĩa tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Chàng tân binh được biên chế vào Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an).

Đến ngày 16/2 (tức 7 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), chàng trai xuất ngũ. Trở về với gia đình, chàng trai trẻ tâm sự với bố mẹ rằng, sau khi ăn Tết muộn sẽ chọn nghề để đi học. Nghĩa ước muốn sau này có đồng lương ổn định để hỗ trợ bố mẹ nuôi các em ăn học.

Nhưng thật trớ trêu thay, chỉ một ngày sau (ngày 17/2), Nghĩa điều khiển xe máy đi thăm người thân và gặp tai nạn giao thông.

"Nghe tin, tôi cùng chồng và bà con làng xóm hốt hoảng chạy đến hiện trường. Nhìn con nằm giữa đường trên vũng máu, mặt thì biến dạng, mọi người nghĩ con sẽ không qua khỏi.

Sau khi sơ cứu, Nghĩa được chuyển đến bệnh viện ở Nghệ An cấp cứu. Các bác sĩ nói con trai tôi bị hôn mê do tổn thương não, xương gò má, gãy chân phải, đa chấn thương", bà Nguyễn Thị Bình (44 tuổi, mẹ của Nghĩa) kể lại.

Do Nghĩa mất nhiều máu, gia đình, chính quyền địa phương phải huy động nhiều người đến bệnh viện hiến máu với hy vọng giữ lại sự sống cho em. Các bác sĩ tích cực cấp cứu, song Nghĩa nằm mê man bất tỉnh 3 ngày trong sự lo lắng của mọi người.

"Thời điểm con trai bị tai nạn, bố chồng mất chưa đủ 100 ngày. Vợ chồng tôi vừa lo hậu sự cho ông xong nên trong túi chỉ còn 4 triệu đồng. Trong khi đó, các bác sĩ nói chấn thương do tai nạn của con sẽ cần kinh phí phẫu thuật lớn và lâu dài", bà Bình tâm sự.

Chính quyền địa phương, bà con lối xóm sau đó vận động hỗ trợ, quyên góp. Nhưng đây là vùng tái định cư miền núi, cuộc sống mọi người còn nhiều khó khăn nên chỉ được phần nào. Vợ chồng bà Bình cũng đi vay mượn khắp nơi được 44 triệu đồng.

Nhiều ngày sau, Nghĩa được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật chân và mặt. Đến ngày 9/3 vừa qua, sau khi sức khỏe và tâm lý ổn định hơn, Nghĩa được cho tạm thời xuất viện trở về nhà.

Nghe tin, nhiều hàng xóm, họ hàng tới thăm, động viên. Dù thấy mọi người đến, song còn rất mệt mỏi, đau nhức và choáng váng nên Nghĩa chỉ nằm nghỉ trên giường với ánh mắt vô hồn.

"Thời gian tới, con trai tôi hồi phục sức khỏe, chúng tôi sẽ đưa đến bệnh viện để phẫu thuật xương hàm. Các bác sĩ nói do bị tụ máu não nên con trai cần dùng thuốc lâu dài.

Kinh phí sẽ rất lớn, trong khi chúng tôi không còn gì để bán nên rơi vào cảnh bế tắc. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm thương tình, sẻ chia để cháu có kinh phí phẫu thuật, điều trị", bà Bình khẩn cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Quang Thọ, xác nhận em Nguyễn Trọng Nghĩa có gia cảnh khó khăn, không may gặp tai nạn sau khi xuất ngũ về địa phương.

"Khi nghe tin, địa phương huy động cán bộ, công an xã cùng nhóm máu đến bệnh viện hiến máu giúp Nghĩa. Chúng tôi cũng kêu gọi nhân dân sẻ chia để gia đình có thêm kinh phí cho Nghĩa phẫu thuật.

Song, thời gian tới, Nghĩa cần kinh phí phẫu thuật lớn và điều trị phục hồi lâu dài. Qua báo Dân trí, chúng tôi mong bạn đọc của quý báo, nhà hảo tâm trên khắp cả nước chung tay giúp đỡ gia đình em Nghĩa vượt qua khó khăn", ông Cường bày tỏ.

