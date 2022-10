Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa

Nguyễn Thị Kim Trâm (SN 2003 trú khu phố 7, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên) vừa được thông báo trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quy Nhơn.

Nhận kết quả lòng Trâm rối bời. Trâm biết đây là "tấm vé" để em có thể thay đổi tương lai của chính mình, nhưng nghịch cảnh gia đình hiện tại làm cô tân sinh viên không khỏi trầm ngâm lo lắng.

Học để không phụ mong mỏi của mẹ

Bố mẹ Trâm không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy, từ cuốc cỏ đến chặt mía, nhổ mì nên ngày, tháng chẳng tích lũy được bao nhiêu. Trải qua bao năm tháng gia đình Trâm nghèo vẫn hoàn nghèo trong cái chòi dựng tạm, cũ kỹ rách nát.

Là đứa trẻ ham học, Trâm tự hiểu chỉ có con chữ mới làm gia đình em thoát cảnh nghèo đói, khổ cực.

Nỗ lực là 2 từ hằn sâu trong tâm trí của Trâm. Lặn lội đi bộ đến trường hàng ngày, nhiều hôm chỉ có cơm với muối vừng lót dạ, Trâm vẫn không ngừng nỗ lực. Từ bậc tiểu học đến THPT, em đều là học sinh giỏi.

"Mẹ rất tự hào về em. Mẹ từng nói rằng những tấm giấy khen của em treo trong nhà như tiếp thêm sức mạnh cho mẹ. Dù đi làm dưới trời nắng đổ lửa, mẹ không thấy mệt. Mẹ cũng khích lệ em cố gắng học hành để thoát cảnh cơ cực, bần hàn", Trâm rơm rớm nước mắt nhớ lại người yêu thương em nhất đã qua đời.

Trâm buồn vì người mẹ yêu thương, nuôi dưỡng ước mơ của mình không còn nữa. Mẹ Trâm mất cách đây 2 năm vì căn bệnh ung thư đại tràng.

Trâm kể, ngày mẹ đổ bệnh, gia đình chạy vạy khắp nơi cũng không đủ tiền để mẹ đi vào TPHCM phẫu thuật, chữa trị. Nhiều đêm mẹ không ngủ được vì bệnh tật hành hạ, phải uống rất nhiều lần thuốc giảm đau mới ngủ thiếp đi được một lúc.

Thương hoàn cảnh, nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ mẹ của Trâm chữa bệnh. Nhưng chỉ cầm cự một thời gian ngắn rồi bà cũng qua đời.

"Sau khi mẹ mất, bố cũng rời bỏ nhà để đi tìm cuộc sống mới. Những ngày tháng đó em sống bằng mấy kilogam gạo tình thương và sự đùm bọc giúp đỡ của làng xóm láng giềng", Trâm tâm sự.

Nỗ lực vươn lên

Mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Trâm đột ngột qua đời, khiến em lâm vào bế tắc, tuyệt vọng. Trâm buồn bã, co mình vào thế giới riêng vốn đã nhỏ bé, chật hẹp của bản thân.

"Mẹ mất, em cũng muốn nghỉ học. Em tính hay là đi may công ty như mấy đứa bạn ở làng. Nhưng nhớ lại những lời dặn "cố gắng học hành để sau này không khổ như mẹ" mà em nỗ lực bám con chữ" - Trâm nhớ lại.

Thế là sau giờ học, Trâm đi nạo thịt cá để làm chả cho người thuê, chắt chiu từng vài chục nghìn đồng tiền công mua sách vở, tài liệu phục vụ học tập và chút thực phẩm cho bữa ăn.

Sau nhiều nỗ lực, Trâm thi đỗ ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quy Nhơn. Nhận giấy báo nhập học, kèm thông báo phải đóng hơn 9 triệu đồng học phí, lòng Trâm rối bời. "Lúc thấy số tiền học phí quá lớn, em sợ mình không được đi học nữa", Trâm nói.

May mắn, một nhà hảo tâm đã đứng ra gom góp cho Trâm được 11 triệu đồng để đóng học phí kỳ đầu. Còn hơn 1,5 triệu đồng, Trâm mang theo làm hành trang đến TP Quy Nhơn trang trải chi phí ăn ở ban đầu.

"Em vừa mới nhập học được 2 ngày, chắc cuối tuần sẽ bắt đầu tìm việc làm thêm, kiếm chi phí trang trải việc học. Em sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để được đến trường", Trâm chia sẻ.

Thầy Nguyễn Văn Phong - giáo viên trường THPT Nguyễn Du (chủ nhiệm lớp 12 của Trâm) - nhận xét: "Trâm là một học sinh ngoan, có hạnh kiểm tốt. Năm học 12, em đạt học sinh giỏi. Tôi cũng được biết mẹ Trâm mất cách đây 2 năm và đã động viên em cố gắng học hành.

Với những nỗ lực của bản thân, vừa qua, em Trâm trúng tuyển Trường Đại học Quy Nhơn. Nhưng hiện tại gia đình em ấy rất khó khăn, vì vậy cũng mong muốn những nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ để Trâm hoàn thành ước mơ đến trường của mình".

Ông Ngô Bình Thịnh - Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng - xác nhận gia đình em Trâm thuộc diện cận nghèo của địa phương. Trâm mồ côi mẹ cách đây 2 năm. Sau khi mẹ em qua đời vì căn bệnh ung thư, người bố đã rời khỏi địa phương. Từ đó, Trâm sinh sống cùng với người chị gái đã lập gia đình riêng.

"Trâm đã vượt qua nghịch cảnh cố gắng nỗ lực học tập, nay đã đỗ đại học nên xứng đáng được hỗ trợ, giúp đỡ", Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng nói.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp đỡ mã số 4645 xin gửi về:

1. Em Nguyễn Thị Kim Trâm

Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0347.579.249

Số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1028525750 - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Kim Trâm

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4645)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269