Những câu hỏi nghẹn lòng người mẹ của bé gái 7 tuổi mắc ung thư

Số phận bất hạnh

7 tuổi, bé Nguyễn Thị Ngọc Lam (trú khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) chỉ nặng 15kg, cơ thể gầy gò, đầu trọc lóc sau những lần vào hóa chất, khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi. Bé nằm co ro trên giường, dõi mắt nhìn theo 2 người chị của mình đang chơi phía ngoài sân.

Đã rất lâu rồi hôm nay bé Lam mới được về nhà. Lam vui lắm, cười nhiều hơn. Bé cũng muốn dậy để chơi đùa nhưng bị căn bệnh quái ác hành hạ suốt gần một năm qua khiến sức khỏe Lam rất yếu. Không còn sức để gượng dậy, Lam chỉ biết nằm co ro, hướng mắt nhìn, gắng gượng vui cùng người thân.

Ngồi bên cạnh đút cho con từng thìa cháo loãng, chị Nguyễn Thị Lan (31 tuổi, mẹ bé Lam) thở dài chia sẻ, tháng 8 năm ngoái, khi vừa vào lớp 1, bé Lam có những dấu hiệu bất thường như sưng 2 mí mắt, da xanh xao, kêu đau bụng nhiều. Sờ vào bụng con, chị Lan phát hiện một khối u nhỏ nên đưa con đi khám thì ngã quỵ khi bác sĩ kết luận con mắc phải căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh.

"Con phải nghỉ học, thay vào đó là chuỗi ngày dài nằm viện "chiến đấu" với căn bệnh hiểm nghèo. Mỗi đợt vào hóa chất kéo dài 5 ngày đêm liên tục. Tôi không còn nhớ đã bao nhiêu lần con lâm vào nguy kịch. Khi ấy, tôi không còn sức đứng vững vì nghĩ rằng không còn cơ hội gặp lại con.

Hàng ngày phải chịu đau đớn với những mũi kim tiêm đâm vào cơ thể non dại nhưng con không dám khóc vì sợ mẹ lo lắng. Mới 7 tuổi nhưng con là một đứa trẻ hiểu chuyện, con càng hiểu chuyện, tôi càng thấy đau lòng", chị Lan nghẹn ngào.

Đến nay, cơ thể còn non nớt của Lam đã trải qua 2 lần phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ổ bụng và bị dính ruột, 8 lần vào hóa chất.

Tương lai mịt mù của bé gái 7 tuổi

Bé Lam là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em gái (cháu lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất vừa lên 2). Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, anh Nguyễn Văn Long (34 tuổi, bố bé Lam) hàng ngày theo xe tải đi bốc vác xi măng.

"Trước đây chưa có máy tời, công việc cũng tương đối đều đặn nhưng gần 2 năm trở lại đây, ngày nào may mắn lắm thì tôi làm được 250.000-300.000 đồng. Số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống một cách tằn tiện và lo cho đàn con học hành.

Để có tiền chạy chữa cho con suốt thời gian qua, vợ chồng tôi đã vay mượn ngân hàng, anh em, bạn bè gần 200 triệu đồng. Thời gian điều trị cho con còn rất dài, chi phí tốn kém mà giờ tôi bất lực rồi, không biết xoay xở thế nào cả. Cứ như thế này, tôi sợ con phải xuất viện giữa chừng, đầu hàng số phận", anh Long lo lắng.

Từ ngày bé Lam bị bệnh, chị Lan ôm con nằm viện giành giật sự sống cho con. Một mình anh Long vừa đi làm, vừa chăm lo cho 3 con ở nhà. Như hiểu được hoàn cảnh gia đình, 2 con gái lớn của anh chị sau khi đi học về phụ bố việc nhà và chăm sóc em.

Trước đây, khi điều trị ở Hà Nội, mỗi tháng, bé Lam được về nhà 2-3 ngày. Thời gian gần đây, bé được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, đường xa, sức khỏe yếu, tiền bạc eo hẹp, 2 mẹ con đành ở lại dài ngày để điều trị.

"Mỗi bữa cố gắng lắm con cũng chỉ ăn được nửa bát cháo loãng, nửa buổi lại uống thêm ít sữa. Bệnh tật hành hạ khiến con ngày càng héo hon, nhìn mà xót xa quá. Mỗi lần nhìn thấy con nhăn nhó khi bị tiêm đau nhưng không dám khóc, rồi con hỏi bao giờ được về nhà? Bao giờ tóc con mọc trở lại như trước? Đến bao giờ con mới được đi học?… , tôi không biết nói thế nào cả, chỉ nuốt nước mắt vào trong, ôm con an ủi, động viên cố gắng. Chỉ ước có thể gánh thay bệnh tật để con có được những ngày bình yên", chị Lan nghẹn ngào.

Nhắc đến ước mơ của mình, bé Lam mệt mỏi đáp: "Cháu ước khỏi bệnh để mẹ không phải lo lắng và khóc nhiều nữa. Nhìn thấy mẹ khóc cháu buồn lắm. Cháu rất thương mẹ. Cháu ước khỏe mạnh để về nhà và đi học như các bạn".

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình bé Lam, ông Lê Khắc Trung, Khối trưởng khối 12, phường Quỳnh Xuân cho biết, từ ngày con gái mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình chị Lan lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Anh Long là lao động duy nhất mà công việc không ổn định, các con thì còn nhỏ dại.

Sự sống cũng như tương lai của bé Lam lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

