Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

Tận mắt chứng kiến hoàn cảnh nhiều gia đình khó khăn, nhiều ngôi nhà mà không dám gọi là nhà, nhưng, đặt chân đến căn nhà sàn xiêu vẹo lợp lá cọ của bà Hà Thị Lấy (68 tuổi, trú ở xóm Làng Nông, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), tôi không khỏi giật mình. Nhà bà Lấy nghèo đến nỗi cánh cửa nhà cũng không có.

Thấy người lạ đến, đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi ôm chặt cột nhà lấm lét nhìn xung quanh. Lúc này, bà Lấy đang phơi lại bó củi cho khô để kịp phiên chợ ngày mai. Trên bậc thang của căn nhà sàn sắp sập, một người đàn ông gương mặt ngây ngô khó đoán tuổi, miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa.

Hướng ánh mắt buồn bã về phía người đàn ông, bà Lấy bảo, "cả ngày nó chỉ biết thơ thẩn quanh nhà, đến bữa ai cho gì ăn nấy, từ tắm rửa, vệ sinh… tất cả vẫn phải nhờ vào tay tôi".

Bà Lấy kể tiếp về cậu con trai út Đàm Văn Khê (32 tuổi), bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, gần đây còn mắc bệnh bướu cổ, bệnh gan và thận.

Theo lời người mẹ khắc khổ, bà còn có anh Đàm Văn Đan (34 tuổi) và thằng cháu nội đang lấm lét ôm cột là con trai Đan năm nay lên 9 tuổi, hiện đang học lớp 3. "Tháng trước thằng Nam ốm (Đàm Văn Nam, cháu nội bà Lấy), tôi phải chạy ra ủy ban nhờ cán bộ đưa đi viện.

Bác sĩ bảo, cháu bị thiếu máu, suy dinh dưỡng. Tôi biết vậy nhưng cũng chẳng thể làm được gì, giờ đến bữa có đủ cơm cho nó ăn là mừng rồi", bà Lấy nói rồi đưa vạt áo lên lau nước mắt.

Khổ thân thằng bé, bố mẹ li thân khi mới được 1 tuổi.

Theo lời bà Lấy, ông nhà bà vừa qua đời hồi tháng tư vì căn bệnh ung thư phổi sau 9 năm trời chạy chữa. Quả đồi sau nhà của gia đình bà xưa kia giờ cũng đã bán cho người khác để lấy tiền chữa bệnh đưa ông đi viện. Ngoài ra, bà Lấy còn vay mượn anh em họ hàng, vay ngân hàng hàng trăm triệu đồng. Nhưng tất cả đều bất lực vì căn bệnh ung thư quái ác.

Kể về hoàn cảnh gia đình, bà Lấy bảo, "4 đứa con đột ngột ra đi, tôi như 4 lần đứt ruột...". Nói rồi, người mẹ tội nghiệp chắt ra từng giọt nước mắt, dường như nước mắt của bà đã dành cả để khóc thương 4 người con xấu số.

Bà Lấy có 10 người con, nhưng cách vài năm lại có một đứa con tự dưng ôm ngực kêu mệt, lả dần đi rồi tử vong, không ai kịp đến bệnh viện cấp cứu.

"Ông trời lấy của tôi 4 đứa con rồi, chúng nó đều chết giống nhau, sắp tới không biết là đứa nào (!?). Mọi người bảo đưa những đứa con còn lại đi bệnh viện khám, nhưng chúng nó lo ăn còn chẳng đủ thì tiền đâu mà khám...", giọng bà như nghẹn lại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Dâng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trạch cho biết: "Gia đình bà Lấy là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương, nhiều năm qua là hộ nghèo và vẫn chưa thoát nghèo".

Ông Dâng cho biết thêm, căn nhà của bà Lấy đã quá cũ nát, địa phương đã vận dụng hết cách, xin cấp trên hỗ trợ được 40 triệu theo quy định, để giúp bà xây dựng lại căn nhà, nhưng do quá nghèo, bà không dám nhận trợ cấp... vì nhận 40 triệu đồng về thì cũng chẳng đủ tiền để xây nhà.

"Mỗi khi có đoàn từ thiện về địa phương, chúng tôi đều đưa gia đình bà Lấy vào diện hỗ trợ đầu tiên. Đoàn Thanh niên xã cũng thường xuyên vận động quyên góp quần áo, sách vở cho cháu Nam đi học. Nhưng địa phương thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn nên mọi sự hỗ trợ chưa được nhiều.

Đại diện chính quyền đại phương, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay góp sức giúp đỡ gia đình bà Lấy. Nhìn gia đình bà ở trong căn nhà nguy hiểm như kia, chúng tôi cũng hết sức ái ngại", ông Dâng nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4158: Bà Hà Thị Lấy

Địa chỉ: Xóm Làng Nông, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0379868635 (bà Lấy)

Hoặc 0978612638 (anh Tuấn phó bí thư Đoàn xã Yên Trạch)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236.3653.725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269