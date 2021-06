Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt, ngày lên cơn co giật mấy lần

Hơn 1 năm qua, chị Trần Thị Oanh (24 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), ôm con từ bệnh viện tuyến tỉnh đến bệnh viện Trung ương để cùng con chống chọi với căn bệnh bại não. Nhưng giờ người mẹ bất hạnh ấy cũng chẳng còn tất tưởi được nữa, vì chỗ nào vay được tiền để chữa bệnh cho con, chị cũng vay cả rồi... chị đành ôm con trở về nhà.

Trong vòng tay mẹ, bé Định Tuệ Nhi (1 tuổi) sau một hồi vật vã đến mệt lả, bé khẽ khép đôi mi vẫn còn ướt nhoẹt, từ từ ngủ thiếp đi trong tiếng ru của mẹ.

Thật khó ai có thể cầm được lòng mình khi phải chứng kiến cảnh đứa trẻ 1 tuổi nặng 4,8kg, cơ thể mềm oặt như dải khoai nước. Nằm trong lòng mẹ, thỉnh thoảng bé lại lên cơn co giật liên hồi, sùi cả bọt mép, chân tay thì rúm ró.

Vừa tâm sự với chúng tôi, chị Oanh lại nấc lên nghẹn ngào, "bình thường các cháu khác đã bắt đầu tập đi, tập nói, nhưng con em vẫn đặt đâu nằm đấy, ngày lên cơn co giật vài lần. Nhiều lúc suy nghĩ tiêu cực, em muốn quên hết đi tất cả, không còn phải nhìn thấy con tội nghiệp, đau đớn nữa, nhưng thương con bé em lại không thể nào…".

Theo lời người mẹ kể, Tuệ Nhi vừa thoát chết vì suy hô hấp do viêm phổi. Hiện, bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Dương chuyển bé sang Bệnh viện Phục hồi chức năng để tiếp tục chữa trị. Nhưng gia đình Oanh đã khánh kiệt, nên người mẹ này lại đưa con trở về nhà.

Sau một hồi thổn thức tâm sự với chúng tôi như để trút những gánh nặng bao lâu nay đè nén, chị Oanh kể hành trình gian nan giành giật sự sống của đứa con gái bé bỏng tội nghiệp.

Lúc sinh bé Tuệ Nhi, chị Oanh gặp tai biến sản khoa, nên bé bị ngạt phải chuyển viện và hồi sức cấp cứu ngay sau khi ra đời. Di chứng để lại cho con bé hết sức nặng nề, Tuệ Nhi bị bại não co cứng tứ chi. Căn bệnh khiến bé phải điều trị tích cực và lâu dài.

Chị Oanh cho biết, sức đề kháng của Tuệ Nhi rất kém, nên bé phải thường xuyên phải nhập viện vì viêm phổi.

"Lúc cháu được 6 tháng tuổi, cháu bị viêm phổi và nhiễm trùng máu phải chuyển lên tuyến trung ương. Con lại bị kháng thuốc nên phải sử dụng thuốc ngoài rất đắt tiền, lúc đó không còn cách nào khác chồng em đành tìm cách bán máu cứu con", chị Oanh gạt nước mắt nói.

Để con gái được đến viện, chị Oanh chỉ biết trông chờ vào đồng lương công nhân còm cõi của chồng. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chồng thường xuyên phải nghỉ việc, nên khoản thu nhập này cũng hết sức bấp bênh.

Người mẹ trẻ sụt sùi kể về hoàn cảnh éo le của mình, khi chị đưa Tuệ Nhi đi bệnh viện, bà nội dù đã già yếu vẫn phải làm người tiếp tế cho 2 mẹ con. Người bố thì ngày nào cũng phải rời nhà từ sáng sớm, nếu công ty không có việc thì đi làm thuê để còn níu kéo việc chữa trị cho con. Đứa con lớn Đinh Nhật Quang, 3 tuổi lại phải gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc .

Một năm trời qua, 2 mẹ con chị Oanh lấy bệnh viện làm nhà, chính vì vậy, mà những món nợ càng dày hơn theo năm tháng. Nhiều lúc trong người chị Oanh không còn đủ tiền mua hộp sữa tươi cho con bé.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Bá Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Tân cho biết: "Gia đình chị Oanh hiện là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Kể từ lúc sinh cháu Nhi đến nay, chị Oanh phải theo con ở bệnh viện, chi phí rất tốn kém trong khi cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi xin tha thiết nhờ báo và các nhà hảo tâm giúp cho cháu bé có kinh phí tiếp tục điều trị".

Cuối tháng 6, ngoài trời vẫn nắng như đổ lửa, căn phòng nhỏ của 3 mẹ con chị Oanh như càng thêm bức bối. Trong vòng tay mẹ bé Tuệ Nhi lại ngằn ngặt khóc, cái cơ thể bé xíu, yếu ớt của con lại mềm oặt ra, tím tái…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4149: Chị Trần Thị Oanh

Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0964947958

