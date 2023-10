Người phụ nữ mấy chục năm chưa hết nghèo sống nơm nớp trong căn nhà sắp sập

Cùng cán bộ địa phương, chúng tôi đến thăm gia đình bà Tạ Thị Hằng (66 tuổi, ngụ tại ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), hoàn cảnh được giới thiệu là khó khăn bậc nhất trong xã.

Không có đường vào chúng tôi phải len qua một đoạn vườn lởm chởm đá của nhà hàng xóm, ngôi nhà bà Hằng dần dần hiện ra.

Thấy đoàn người vào thăm nhà bà Hằng, một hàng xóm nói vọng ra: "Cô chú bên từ thiện à, mừng quá! Trong cái xóm này, tôi chưa thấy ai khổ như bà ấy cả."

Trên đường đi đến nhà bà Hằng, ông Huỳnh Hữu Tạo, Trưởng ấp Trường Trung A cho biết, gia đình bà Hằng từ trước đến nay chưa bao giờ thoát khỏi cảnh túng thiếu, họ là hộ nghèo đã mấy chục năm.

Nhà có 7 người, con trai bà Hằng, anh Lâm Văn Nghĩa là lao động chính, còn vợ anh vốn khù khờ ai thuê gì làm nấy nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, 4 đứa cháu có một đứa được đến trường.

Ông Tạo cũng cho biết thêm, căn nhà này vào 23 năm trước gia đình được nhà nước trao tặng, đến nay đã qua nhiều lần tu sửa. Với tổng diện tích 40m2, 7 người cả lớn cả bé chen chúc chia nhau mỗi góc, gian bếp thì thấp ẩm cứ hễ đến mùa nước lên lại ngập, các cột gỗ đã bị mối mọt đục khoét sâu.

Nhìn đàn cháu nheo nhóc, bà Hằng tâm sự, bao năm qua đôi vợ chồng già cùng sống với đứa con trai. Covid -19 vừa rồi đã cướp đi người bạn đầu ấp tay gối của bà. Sống trong cái nghèo lâu quá bà cũng không còn hy vọng gì ngoài có cơm ăn, chốn ngủ để làm lụng sống qua ngày.

"Căn nhà mấy chục năm này là nơi che chở duy nhất cho chúng tôi, nhưng nay mỗi lần mưa to nhà dột tứ phía, có những đêm tôi trằn trọc không thể ngủ vì sợ gió mạnh cuốn mái tôn bay mất. Chẳng biết sẽ bám trụ như thế này trong bao lâu nữa…", bà Hằng nghẹn ngào.

Thuở còn mạnh khỏe, bà Hằng vẫn thường cùng con dâu mò cua bắt ốc. Nhưng sau lần mổ vào 8 tháng trước, bác sĩ bảo phải hạn chế tiếp xúc với nước nên không đi cùng được nữa mà chỉ ở nhà nấu cơm, trông coi cháu.

Nhà có 4 đứa cháu trai, đứa lớn nhất 20 tuổi từ nhỏ đã không được thông minh nên thường theo mẹ với lương ba cọc ba đồng. Đứa kế tiếp từ lúc bé mắc bệnh tăng động đến nay đã ngót nghét 14 năm, mỗi khi lên cơn phải luôn có người túc trực. Hai đứa còn lại có một đứa nhờ địa phương hỗ trợ nên được đến trường.

7 miệng ăn chưa tính tiền thuốc thang đều chỉ trông chờ vào hơn hai trăm nghìn đồng từ công việc phụ hồ mỗi ngày của anh Lâm Văn Nghĩa (38 tuổi). Ngày nào mưa anh Nghĩa nghỉ làm thì hôm đó nhà phải đi đong gạo thiếu.

Sau những đợt đưa bà Hằng đi viện, tiền vay nóng vay nguội đến mười mấy triệu đã mấy năm vẫn không thể nào trả được. "Cũng may mà hàng xóm không ai đòi nợ, ai cũng biết cảnh nên thương mà thông cảm", anh Nghĩa thở dài.

"Thời gian vừa qua địa phương đã hỗ trợ nhưng chỉ được một phần nhỏ. Căn nhà tình nghĩa đã nhiều năm xuống cấp trầm trọng, rất mong hoàn cảnh gia đình bà Hằng sẽ được các mạnh thường quân biết đến, san sẻ khó khăn, giúp gia đình có một căn nhà kiên cố để an tâm trong mùa mưa bão", ông Tạo nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5011 xin gửi về:

1. Tạ Thị Hằng (ngụ tại ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Điện thoại: 070 4754664 (anh Nghĩa, con trai bà Hằng).

