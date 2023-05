Người mẹ trẻ nhiều lần suýt chết vì thiếu tiền mua thuốc

Bốn mẹ con, bà cháu nương tựa nhau trong căn nhà tình thương

Đến thôn Khánh Mỹ (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), hỏi về hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Hạnh Hương (29 tuổi), ai cũng thương cảm.

Người ta gọi gia đình chị là gia đình khốn khổ. Bốn mẹ con, bà cháu thuộc bốn thế hệ dựa vào nhau sống lay lắt qua ngày. Không có khả năng kinh tế, mọi chi tiêu gia đình, thuốc thang đều phụ thuộc số tiền trợ cấp xã hội.

Giữa ngày hè, trời nắng gay gắt, trong căn nhà nhỏ hẹp, chị Hương lần từng bước ra chào hỏi khách. Chị nheo đôi mắt để nhìn rõ người đến rồi cười ái ngại, nói: "Mắt tôi giờ cũng mờ đi nhiều rồi, do biến chứng bệnh đái tháo đường".

Mắt mờ, răng của chị đã rụng gần hết, móng tay hư hỏng cả. Bụng chị căng tức, phình to. Mới 29 tuổi, nhưng cô gái trẻ trở nên héo hon khiến người nhìn không khỏi xót xa.

Bà Phạm Thị Hoài (52 tuổi, mẹ chị Hương) buồn bã nhìn con gái rồi tiếp lời, bà là mẹ đơn thân, một mình tần tảo nuôi chị Hương khôn lớn. Bà cứ mong con gái sẽ có tấm chồng tử tế, yên bề gia thất, nhưng nào ngờ con gái bà cũng bất đắc dĩ trở thành mẹ đơn thân.

"Thôi số phận đã vậy thì đành chịu, tôi chỉ biết chăm sóc con và cháu ngoại thật tốt là được. Nhưng số phận nghiệt ngã quá", bà Hoài nghẹn ngào nói.

Trước đó, chị Hương làm công nhân may, tiền lương đủ chi tiêu trong gia đình. Nhưng cuối năm 2019, chị đi khám thì phát hiện bệnh tiểu đường nhẹ. Sau đó, bệnh tình ngày càng trầm trọng, mắt chị cũng bắt đầu mờ đi, sức khỏe suy yếu, không còn khả năng làm việc nên công ty cho nghỉ.

Mất việc, bệnh tật hành hạ, kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp khiến chị Hương trở nên suy sụp. Nhà có sào ruộng cũng không có ai đủ sức khỏe để canh tác, bà Hoài đành để ruộng cho người khác chăm, đến mùa thu hoạch, họ biếu ít gạo.

Theo tìm hiểu, tiền trợ cấp bệnh tật của chị Hương là 540.000 đồng/tháng, cháu Phạm Công Sang (7 tuổi, con chị Hương) được trợ cấp con đơn thân không cha 360.000 đồng/tháng, bà Nguyễn Thị Thơ (99 tuổi, bà ngoại chị Hương) được trợ cấp người cao tuổi 360.000 đồng/tháng. Tổng cộng 4 người mỗi tháng được trợ cấp gần 1,3 triệu đồng tằn tiện chi tiêu, thuốc thang.

Nhiều lần suýt chết vì thiếu tiền mua thuốc

Chị Phạm Thị Hạnh Hương mắc tiểu đường nặng biến chứng di căn nhiều nơi trong cơ thể, hiện tại chị phải phụ thuộc tiêm insulin để kiểm soát đường huyết.

Chị Hương cho biết, mỗi tháng, tiền thuốc của chị khoảng 400.000 đồng. Nhiều lúc thiếu tiền, chị tạm dừng thuốc nhiều ngày khiến lượng đường tăng cao, nguy hiểm tính mạng.

Lần nặng nhất là trước Tết Nguyên đán vừa rồi, lượng đường tăng cao, chị Hương ngất xỉu, phải nhập viện. Lúc này, chỉ số đường huyết của chị là 29 chấm, tiên lượng xấu. Các bác sĩ bảo người nhà chuẩn bị tâm lý nhưng may mắn chị Hương vượt qua được.

"Lần đó, tôi cứ nghĩ Hương sẽ không qua nổi, bà cháu tôi không biết sống thế nào. May thay, bệnh tình thuyên giảm, nhưng phải đảm bảo dùng thuốc đủ liều", bà Hoài xót xa nói.

Sau khi xuất viện, vì tâm lý lo sợ nên chị luôn tiêm đủ thuốc. Nhưng sau Tết được mấy ngày, do mắt mờ lại quên đeo kính, chị tiêm quá liều lượng, bị sốc thuốc phải nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Chị Hương cho biết, bệnh của chị phải tiêm thuốc kiểm soát đường huyết, có khi phải duy trì đến hết đời. Dù đã kiêng khem đủ thứ, chỉ dám uống sữa không đường cầm hơi, nhưng có lúc chỉ số đường huyết tăng cao, trở tay không kịp.

"Nhiều người bảo bệnh của tôi cứ như đùa vậy, vừa có vẻ khỏe mạnh đó đã lăn đùng ra ngất xỉu. Số mình đã vậy nên đành chịu, chỉ thương con trai thôi, nó còn quá nhỏ. Tôi mong mình sống thêm vài năm, đợi cháu trưởng thành hơn, khi đó nếu có ra đi thì tôi cũng yên lòng", chị Hương buồn bã nói.

Ông Lê Văn Chương, Chủ tịch xã Tam Thành, cho biết từ ngày chị Hương mắc bệnh hiểm nghèo, không thể lao động, cuộc sống gia đình chị càng lâm vào cảnh bế tắc. Chị Hương là lao động chính trong nhà, con còn nhỏ dại, bốn thế hệ cùng sống trong căn nhà tình thương, nhận trợ cấp xã hội hàng tháng để sinh hoạt vì không ai làm ra tiền.

"Địa phương cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình. Nhưng do trong xã cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn, mọi nguồn hỗ trợ phải phân chia hợp lý, đồng đều nên chỉ giúp gia đình được phần nào. Hy vọng các mạnh thường quân, bạn đọc Báo Dân trí chung tay hỗ trợ để gia đình vượt qua tình cảnh ngặt nghèo này", đại diện lãnh đạo địa phương nói thêm.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4867 xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Hạnh Hương

Địa chỉ: thôn Khánh Mỹ, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Điện thoại: 0359.134.489.

Tài khoản: 56210002380865, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Quảng Nam.

