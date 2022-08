Cha gặp nạn chấn thương sọ não, 2 con thơ gập ghềnh đường đến trường

Người đàn ông bất hạnh mà chúng tôi đang nói tới là anh Hoàng Văn Công, (35 tuổi), trú ở thôn Hợp Tiến, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Một ngày đầu mùa thu, chúng tôi tìm về vùng Chiến khu cách mạng năm xưa (ATK Định Hóa, Thái Nguyên) thăm gia đình anh Công.

Căn nhà sàn xiêu vẹo của gia đình anh Công nằm chênh vênh trên sườn đồi trơ trọi của thôn Hợp Tiến. Đón chúng tôi vào nhà là một cụ bà đã ở cái tuổi xưa nay hiếm - cụ Hà Thị Minh, bà nội của anh Công.

Ngại ngùng mời khách ngồi xuống sàn nhà làm bằng những thanh tre, thanh nứa đã bị mối, mọt ăn ruỗng, hướng ánh mắt mờ đục về góc sàn nhà - nơi đứa cháu nội của cụ đang ngồi thẫn thờ, 2 tay ôm đầu. Cụ Minh buồn bã cho biết:

"Thằng Công nó lại vừa lên cơn co giật. May mà hôm nay nó lên cơn nhẹ, chỉ ôm đầu lăn lộn, la hét một hồi rồi thôi. Chứ như những lần trước nó đập phá mọi thứ, rồi đuổi đánh mọi người thì tôi và 2 đứa con gái của nó cũng chẳng biết phải làm thế nào…"

Cụ Minh kể, ở vùng quê miền núi đặc biệt khó khăn, cuộc sống của gia đình cụ với 4 thế hệ, 7 nhân khẩu chỉ biết trông chờ vào mấy sào chè cằn cỗi. Để lo cho đại gia đình và 2 đứa con đang tuổi ăn học được đến trường, anh Công làm đủ mọi việc từ phun thuốc sâu thuê, làm mướn ở vườn chè,… cho đến lên rừng vác gỗ thuê. Người đàn ông vốn sức dài vai rộng này không nề hà bất cứ công việc gì.

Dù 2 vợ chồng anh Công có làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, thì gia đình anh vẫn luôn sống trong cảnh "ăn bữa sáng lo bữa tối". Không cam chịu sống mãi trong cảnh khốn khó, mong muốn sớm thoát cảnh chạy ăn từng bữa, năm 2020, anh Công bàn với vợ vay ngân hàng 50 triệu đồng để đầu tư mua sắm loa, đài, phông bạt, bàn ghế tính cho thuê và phục vụ các đám cưới, đám hỏi ở địa phương.

Nhưng, khi mới chỉ có một vài đám cưới trong vùng hỏi thuê, nợ chưa trả nổi đồng nào thì tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn ông trụ cột gia đình.

"Trong một lần chở đồ đi phục vụ đám cưới trong xã thì thằng Công gặp nạn. Hôm ấy trời mưa to, đường trơn nên thằng bé bị ngã xe, trán đập xuống đường, cả mấy cái loa đè lên người. Cháu tôi nó ngoan hiền, chịu thương, chịu khó vậy mà sao ông Trời nỡ đày đọa nó...", nói về đứa cháu tội nghiệp, cụ Minh bật khóc.

Cú ngã định mệnh khiến một phần hộp sọ bên trái của anh Công vỡ nát, chấn thương sọ não nghiêm trọng. Để giữ được mạng sống cho chồng, người vợ của anh buộc lòng phải vay nợ khắp nơi. Nợ cũ chưa trả, nợ mới lại chồng chất, dù đã tìm mọi cách nhưng anh Công cũng chỉ nằm viện được 6 tháng. Tiền không có, gia đình đành phải đưa anh về nhà chăm sóc.

Từ lao động chính nuôi cả nhà, giờ anh Công đã trở thành người tàn tật, với những cơn đau đầu thường trực. Người đàn ông này cũng không thể kiểm soát được hành vi của mình mỗi khi lên cơn co giật. Dù biết để một người bệnh như vậy ở nhà với người già gần 80 tuổi và 2 đứa trẻ, là vô cùng mạo hiểm.

Nhưng không còn cách nào khác, bởi người vợ của anh phải xin đi làm thuê ở thành phố Thái Nguyên cách nhà hơn 50 km. Còn cha mẹ anh Công đã gần 60 tuổi, cũng phải tìm kiếm việc làm ở gần nhà, những mong có được chút tiền trang trải cuộc sống, và hy vọng một ngày có đủ tiền để lần nữa đưa anh trở lại bệnh viện.

"Bác sĩ nói bệnh tình của nó phải cố gắng chạy chữa mới hồi phục được, nhưng mà gia đình tôi thực sự lâm vào bĩ cực rồi, nợ mới nợ cũ nhiều lắm, cũng không vay được chỗ nào nữa nên vợ nó đành gạt nước mắt để chồng ở nhà…", cụ Minh rơm rớm nước mắt nói.

"Con bé lớn của nó đang học lớp 10 mấy lần xin nghỉ học đi làm. Còn con bé con học lớp 2, sắp khai giảng rồi mà sách vở cũng chưa có. Tội nghiệp chúng nó, hoàn cảnh gia đình tôi thế này, 2 đứa khó lòng mà học tiếp được… ". Nhìn 2 đứa chắt nội nước mắt lưng tròng, chân tay lóng ngóng, cuống quýt khi thấy người cha của chúng đang có dấu hiệu lên cơn co giật, cụ Minh lại ứa nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Ngà, Chủ tịch UBND xã Bộc Nhiêu cho biết: "Gia đình anh Công thuộc hộ nghèo của xã. Anh Công gặp nạn không còn khả năng lao động, khiến gia đình thực sự rất bi đát.

Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh Công, giúp anh có kinh phí để tiếp tục chữa bệnh, các cháu cũng không phải thất học. Giúp gia đình anh có chỗ ở an toàn khi mùa mưa bão đang đến gần. Bởi, ngôi nhà sàn gia đình anh Công đang ở đã quá cũ nát, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Địa phương chúng tôi vô cùng lo lắng, nhưng chưa biết tìm đâu ra kinh phí…".

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4605 xin gửi về:

