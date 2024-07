Người mẹ mắc bệnh "không dám ra đường", nuôi con trong căn nhà nát

Nhiều đêm mưa, mẹ con ôm nhau xin gió đừng tốc mất nhà!

Giữa trưa mùa hè với cái nắng chói chang xuyên thấu vào mái nhà tranh rách nát, càng khiến ngôi nhà của chị Đặng Thị Mỹ Tiên (SN 1997) ở ấp 6, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An giống như chảo lửa.

Nhà của chị Tiên nằm sâu bên trong khu rừng tràm, cỏ mọc um tùm giăng kín cả lối đi. Phóng viên phải đi qua con đường ngoằn ngòeo mới vào tới. Gọi là nhà cho sang nhưng thực chất giống căn chòi chăn vịt của một số hộ gia đình.

Căn nhà của mẹ con chị Tiên đang ở được lợp bằng lá, dựng bằng cây tràm đã mục nát. Phần phía trên đã thủng, chắp vá lỗ chỗ. Trong nhà chỉ có 2 chiếc bóng đèn điện nhỏ, không có vật dụng gì giá trị ngoài cái quạt điện cũ kỹ trị giá mấy chục ngàn đồng.

"Tối đến, hai mẹ con chỉ cột dây ở cửa thôi. Nhà nghèo lắm, ăn trộm vào cũng không có gì để lấy.

Trong những đêm mưa bão, mẹ con chỉ có thể ôm nhau mà khóc. Nhiều hôm đang ngủ lo gió mạnh, bay mất nhà. Chứng kiến con gái phải chịu cảnh thiếu thốn, lo sợ, tôi thương con nhưng đành bất lực", người mẹ trẻ cúi gầm mặt, nói lí nhí.

Bất hạnh dồn dập đổ tới

Mỗi khi kể về hoàn cảnh của mình, người mẹ trẻ bất hạnh rưng rưng nước mắt tâm sự, Tiên sinh ra trong một gia đình nghèo, năm lớp 5 đã phải nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Lớn lên, chị Tiên được anh trai làng hỏi cưới về làm vợ. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tuy nghèo nhưng hạnh phúc.

Bất hạnh ập đến, năm 2015, ngày hạ sinh xong con gái đầu lòng, chị Tiên bỗng phát bệnh vảy nến nặng. Toàn thân chị đỏ như lửa đốt, gương mặt sưng vù, ngứa ngáy, đau rát đủ chỗ. Ngoài ra, chị còn mắc bệnh tiểu đường, giãn tĩnh mạch.

"Tôi từng đi trị bệnh ở TPHCM nhưng không khỏi, riết rồi không còn tiền để chữa nữa. Bị bệnh này, tôi không chỉ đau đớn mà còn tự ti. Bản thân chẳng dám đi ra ngoài nên không dám đi dự tiệc, qua nhà người quen chơi. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà", chị Tiên trải lòng.

Căn bệnh quái ác không cho phép chị Tiên ra nắng, khiến chị như bị giam cầm trong căn nhà. Kinh tế gia đình hầu như phụ thuộc vào nghề cắt lúa thuê của chồng chị.

Những tưởng cuộc đời đã chịu đủ tủi nhục, thế nhưng, chị tiếp tục trào nước mắt khi chồng quyết định dứt áo ra đi.

"Có lẽ anh thấy tôi bệnh tật, cuộc sống nghèo nàn không thể giúp anh phát triển cuộc sống nên anh bỏ về nhà mẹ đẻ, đến nay cũng 2 năm rồi. Tôi đau lòng lắm, nhưng không dám trách móc. Tôi vẫn phải tìm cách tự kiếm tiền, cho con bữa cơm no", chị Tiên bộc bạch.

Ở cái ấp nghèo nằm giữa khu rừng vắng tanh, chị Tiên chỉ có thể mưu sinh bằng công việc cạo hạt điều tại nhà, thu nhập 24.000 đồng/ngày. Thỉnh thoảng, hàng xóm xung quanh thấy tội nên thuê chị đi cạo vảy cá, trả thêm vài chục nghìn đồng/ngày.

Vẫn theo lời người mẹ trẻ, có nhiều hôm, mẹ con chị không còn một đồng trong túi. Chị phải qua nhà mẹ xin cơm, hái rau dại ở vườn để ăn cho qua ngày. "Năm nay, con gái đã học lớp 4 nhưng bạn bè không có. Bởi nhà quá nghèo, con chưa bao giờ dám mời bạn về chơi", chị Tiên tâm sự.

Thấy mẹ khóc, Lê Thị Mỹ Ngân (SN 2015), con chị Tiên, chỉ lặng lẽ đến lau nước mắt cho mẹ. Ngân nói bản thân biết gia cảnh nghèo khó. Em ước có thể lớn thật nhanh để có thể kiếm tiền đỡ đần cho mẹ.

"Con biết ba đã bỏ đi, con buồn nhưng dù sao vẫn còn mẹ ở cạnh con. Con chỉ mong cô chú có thể giúp gia đình con có căn nhà vững chắc, vì con sợ mưa to, nhà sập sẽ đè lên mẹ", Ngân nói, rồi òa khóc.

Theo ông Nguyễn Long Hồ, đại diện UBND xã Tân Lập, gia đình của chị Tiên thuộc hộ cận nghèo. Địa phương đã hỗ trợ giảm học phí cho con của chị Tiên, đồng thời hỗ trợ 95% tiền BHYT cho hai mẹ con.

Ông Hồ mong mạnh thường quân có thể giúp đỡ gia đình chị Tiên có được căn nhà không còn cảnh trống trước, hở sau như hiện tại.

