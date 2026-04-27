Người phụ nữ một tay mất nhà do bão: “Tôi giàu rồi!”

Cuối tháng 4, tranh thủ cơn mưa rào, bà Nguyễn Thị Hòa (xóm 1, xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An) ra đồng nhổ đám lạc kẻo mọc mầm.

Trước đây, sau mỗi trận mưa bà phải mất cả ngày để phơi phóng đồ đạc trong nhà do mái bị dột, nước tràn vào nhà. Nay, nỗi lo ấy đã không còn nữa khi bà Hòa và các cháu sắp dọn vào ngôi nhà mới khang trang.

Ngôi nhà rộng gần 100m2, được xây dựng ngay trên nền nhà cũ vốn đã bị cơn bão Bualoi hồi cuối năm 2025 làm tốc mái, hư hỏng nặng nề. Nhà gồm phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ, 1 phòng phụ và công trình vệ sinh khép kín.

Căn nhà của gia đình bà Hòa sắp hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Lam).

Thời điểm này, việc xây dựng, trát, sơn tường và lát nền gạch đã hoàn tất. Tốp thợ đang chờ đơn vị cung cấp vật liệu để lắp cửa phòng cho gia đình bà Hòa sớm dọn vào ở.

Tranh thủ ngày mưa, thợ tạm nghỉ, bà Hòa và cô con gái Nguyễn Thị Mến chùi rửa nền gạch. Khuôn mặt rầu rĩ của người đàn bà một đời sống trong cảnh thiếu thốn, khổ cực, nay đã phơi phới niềm vui.

“Mơ tôi cũng không dám nghĩ có ngày mình được ở trong ngôi nhà rộng, đẹp, khang trang thế này. Nhiều khi đứng trước căn nhà, tôi nghĩ mình giàu rồi cô ạ”, bà Hòa tâm sự.

Căn nhà được xây dựng từ khoản kinh phí hơn 250 triệu đồng, trong đó 170 triệu đồng do độc giả báo Dân trí ủng hộ, 80 triệu đồng do Ban phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và Cục viễn thông và Cơ yếu (Bộ Công an) tài trợ.

Bà Hòa không giấu được niềm hạnh phúc khi căn nhà mơ ước sắp hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Lam).

Với người phụ nữ mất một cánh tay, sống trong cảnh thiếu thốn, cùng con gái nuôi 4 đứa cháu, số tiền này vượt quá sức tưởng tượng và mong ước.

Trước đây, nghèo khó, thiên tai vùi dập, bà chỉ dám mơ nền nhà được nâng cao, chụm vài cây tre làm chỗ tá túc cho 6 con người tránh ngập mùa lũ. Nay, với nguồn kinh phí được hỗ trợ từ báo Dân trí và nhà tài trợ, bà không còn lo cảnh nước sông Lam dâng cao, gây ngập, thay vào đó, bản thân và các cháu đã có nơi trú ngụ an toàn mỗi khi mưa gió, bão bùng.

Bà Hòa thấy mình giàu có, không chỉ vì khoản kinh phí được hỗ trợ để làm nhà, mà hơn hết là sự giàu có về tinh thần, tình cảm khi được đón nhận sự đùm bọc, sẻ chia từ những người xa lạ.

Bà không biết họ là ai, nhưng khi bà bất lực trước sự vùi dập của số phận và thiên tai, những tấm lòng nhân ái đã đưa bàn tay ra để bà nắm lấy. Chính sự sẻ chia thiết thực ấy đã tiếp thêm niềm tin để bà tái thiết cuộc sống từ đống đổ nát sau cơn bão dữ.

Dự kiến, ngôi nhà của gia đình bà Hòa sẽ hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng vào dịp 19/5, nhân kỉ niệm 136 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.