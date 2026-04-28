Sau khi bài viết “Bố qua đời, mẹ đi làm xa không về, 2 cháu nhỏ nương tựa ông bà già yếu" đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 10/3, bạn đọc khắp nơi đã chung tay giúp đỡ gia đình ông Bùi Văn Rét (xóm Ruộng Dềnh, xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ) số tiền 185.852.767 đồng.

Toàn bộ số tiền bạn đọc hỗ trợ đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản của chị Bùi Thị Thân (người được gia đình ông Rét ủy quyền nhận tiền).

Tin vui đến trong lúc gia đình đang oằn mình trước muôn vàn khó khăn. Bà Bùi Thị Nhỏn (vợ ông Rét) vừa trải qua cơn tai biến, bị liệt nhẹ một bên người, chi phí điều trị tốn kém. Trong khi đó, những cơn mưa đầu mùa làm mái nhà cũ càng xuống cấp, nhiều chỗ thủng dột.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 185.852.767 đồng bạn đọc giúp đỡ tới gia đình ông Bùi Văn Rét (Ảnh CTV).

Sức khỏe còn yếu, nhưng khi người thân báo tin gia đình nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, bà Nhỏn rất vui, mắt ánh lên niềm hy vọng. Còn ông Rét thì lặng đi hồi lâu, bởi chưa từng nghĩ gia đình mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.

Ông Rét cho biết, gia đình dự định sẽ dùng một phần số tiền bạn đọc hỗ trợ để sửa lại mái nhà đã xuống cấp. Khi bớt đi nỗi lo chỗ ở, việc điều trị và phục hồi của bà Nhỏn cũng sẽ thuận lợi hơn.

Nhưng điều khiến ông Rét vui hơn cả là 2 cháu Bùi Minh Cương (SN 2013) và Bùi Minh Ánh (SN 2017) sẽ có cuộc sống ổn định hơn, vơi bớt những thiếu thốn đã đeo bám suốt nhiều năm.

Ông Rét dự định dành một phần tiền bạn đọc hỗ trợ để sửa mái nhà đã thủng dột (Ảnh: Gia Khoa).

Nhớ lại quãng thời gian đã qua, ông Rét chia sẻ, những ngày đầu năm học luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất của gia đình. Có lúc, ông bà phải đi vay mượn để đóng học phí cho các cháu. Quần áo chủ yếu xin lại từ họ hàng, mọi thứ đều tằn tiện, chắt chiu.

“Chính vì thế, khi nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chúng tôi cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng, như được tiếp thêm hy vọng…”, ông Rét nói, mắt đỏ hoe.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Bùi Thị Thân cho biết, đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà là niềm tin bạn đọc gửi gắm. Gia đình sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, ưu tiên cho việc học của 2 cháu và những việc cấp thiết như sửa nhà, chữa bệnh...

"Trước mắt, gia đình đã lập 2 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng) dành lo tương lai của 2 cháu và sẽ mua cho mỗi cháu 1 chiếc xe đạp để đi học", chị Thân chia sẻ.

Chị Bùi Thị Thân (áo vàng) và vợ chồng ông Rét thống nhất gửi 2 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng) cho cháu Cương và cháu Ánh (Ảnh: Gia Khoa).

Sau giờ đến trường, cậu bé Bùi Minh Cương vẫn cặm cụi đi cắt cỏ nuôi bò. Nhìn ông nội tuổi đã cao vẫn ngày ngày lo toan cho 3 bà cháu, Cương càng thấm thía hơn ý nghĩa của sự giúp đỡ mà gia đình nhận được.

“Mỗi dịp năm học mới, 2 anh em con lại lo vì thiếu tiền mua sách vở, có lúc sợ phải nghỉ học. Bây giờ con yên tâm hơn rồi. Con cảm ơn các cô, bác và nhà hảo tâm đã giúp gia đình con!”, Cương bẽn lẽn nói.

Ngồi kế bên, ông Rét nhắn nhủ các cháu: “Số tiền này không chỉ giúp gia đình mình vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là tình cảm, sự gửi gắm của mọi người. Ai cũng mong các cháu có cuộc sống tốt hơn, được học hành đến nơi đến chốn. Sau này lớn lên, nếu có điều kiện, các cháu hãy giúp lại những người khó khăn khác”.

Ông Rét mong 2 cháu nội chăm chỉ học tập, lớn lên trở thành người có ích (Ảnh: Gia Khoa).

Hơn 185 triệu đồng không chỉ là con số, mà còn là sự nâng đỡ kịp thời, là niềm tin và tình người được gửi gắm từ cộng đồng.

Dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, sự sẻ chia của bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình ông Bùi Văn Rét có thêm điểm tựa; đặc biệt là mang lại cho 2 cháu Cương và Ánh niềm tin để vững vàng hơn trên hành trình phía trước.