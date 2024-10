Người đàn ông cầu xin giúp đỡ vợ suy thận nặng, con thơ thiếu ăn

Hơn một năm nay, kể từ khi chị Đỗ Thị Hiếm (37 tuổi) - vợ anh Nguyễn Hoàng Nhân (42 tuổi) ở ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang - phát bệnh suy thận giai đoạn 5 khiến cuộc sống cả nhà bị đảo lộn.

Anh Nhân vẫn phải chạy ăn từng bữa, vừa chăm sóc vợ bệnh và đứa con gái chập chững biết đi.

Anh Nhân kể, năm 2023, lúc vợ đang mang bầu bé gái thứ hai được 5 tháng, cơ thể bỗng tiều tụy hay ngất xỉu. Vợ chồng đưa nhau đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ kết luận chị Hiếm bị suy thận giai đoạn 3.

"Khi ấy bào thai đã lớn, không thể nào bỏ con được, vợ tôi cố gắng uống thuốc cầm cự. Đến tháng thứ 7 thì phải mổ gấp vì nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con", anh Nhân buồn rầu.

Bé gái sinh non, nặng vỏn vẹn chỉ 1,2kg được cha mẹ đặt tên là Nguyễn Đỗ Cẩm Tú. Cô bé hiện được gần 2 tuổi, biết bò, chập chững đi.

Đón chào thành viên mới đáng lẽ là niềm vui, nhưng lòng anh Nhân lại dâng lên nỗi buồn khó tả. Anh biết căn bệnh của vợ là "án tử", sống được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng con gái còn quá nhỏ, anh không đành lòng nhìn con chịu cảnh mồ côi.

Bên đứa con gái nhỏ, chị Hiếm tâm sự, từ lúc mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe chị suy yếu rõ rệt, cân nặng hơn 50kg nay còn 37kg. Người vàng vọt, xanh xao, trên cánh tay có nhiều u nhỏ là dấu vết của việc chạy thận thường xuyên.

Sau một năm điều trị, tình trạng của chị Hiếm chẳng khả quan mà còn nặng hơn. Chị Hiếm hiện đang bị suy thận giai đoạn 5.

Mỗi tuần, anh Nhân đưa vợ đi chạy thận 3 lần, khi đó con trai lớn (19 tuổi) ở nhà chăm sóc em gái.

"Chồng tôi vừa phải lo nhà cửa, vừa chăm con nhỏ lại phải chở vợ đi chạy thận miết nên không thể tìm được việc cố định, thu nhập bữa đực bữa cái, mấy lúc túng thiếu thì mượn anh chị em, họ hàng xoay xở qua ngày", chị Hiếm buồn bã kể.

Tổ ấm của vợ chồng anh Nhân, ngoài mấy chiếc máy để đảm bảo sự sống cho chị Hiếm như máy trợ thở, máy đo huyết áp thì chiếc tủ lạnh và cây quạt cũ kỹ chính là món đồ giá trị nhất.

"Mấy tháng trước vợ lên cơn suy tim, nghẹt đường thở, bác sĩ phải phẫu thuật mở khí quản. Hiện giờ mỗi khi mệt là vợ phải thở máy. Chỉ mong cho cô ấy sống cùng chồng con được ngày nào hay ngày ấy", anh Nhân nghẹn ngào.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Tuân, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Đông Lợi A cho biết, hoàn cảnh của anh Nhân rất khó khăn, phải nuôi vợ bệnh, con nhỏ.

Con trai lớn thì chưa tìm được việc làm ổn định, còn anh Nhân làm thuê mướn gần nhà thu nhập hơn 100.000 đồng/ngày, không đủ lo chi phí thuốc men, viện phí cho vợ.

"Trong thời gian qua, địa phương có trợ cấp cho vợ anh Nhân mỗi tháng 1.000.000 đồng, tuy nhiên để giúp anh Nhân chăm lo được cho vợ con thì cần sự giúp đỡ của cộng đồng nhiều hơn. Mong rằng qua bài viết của báo Dân trí, mạnh thường quân, nhà hảo tâm sẽ biết đến, ủng hộ, sẻ chia để cả nhà anh vượt qua khốn khó", ông Tuân nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5351 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Hoàng Nhân

Địa chỉ: ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang

ĐT: 0347.806.066

