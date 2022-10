Người đàn ông 20 năm "ruột để ngoài da", sống trong căn nhà chờ sập

Đó là ông Nguyễn Bảo Nhuận (61 tuổi, ở tổ 4, khu phố 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Hiện ông Nhuận sống một mình trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp nặng có nguy cơ sập cao, nhất là vào mùa mưa bão này.

Gọi là nhà nhưng thật khó để chúng tôi hình dung ra ngôi nhà lại tồi tàn đến vậy ở một khu phố.

Ngôi nhà cấp 4 (nhà 4 trái xưa) cũ kỹ, từng mảng vữa trát tường bong tróc, bốn bề vách tường đều nứt, ẩm mốc khiến căn nhà trở nên loang lổ. Nguy hiểm hơn, phần rui mè trải qua thời gian mấy chục năm nay đã mục ruỗng, nhiều chỗ chỉ chờ chực sập xuống.

Vẻ mặt buồn rầu, ông Nhuận kể về cuộc đời mình trong tiếng thở dài và những cái lắc đầu như nói lên sự bế tắc cùng cực.

Ông Nhuận kể, năm 1985, ông và bà Lê Thị Thúy H. (59 tuổi) nên duyên chồng vợ. Cuộc sống dù khó khăn nhưng vợ chồng đều động viên cố gắng làm ăn, kiếm tiền trang trải cuộc sống rồi dành dụm sau này sửa lại ngôi nhà nhỏ cũ kỹ mà cha mẹ để lại.

Những tưởng vợ chồng sẽ hạnh phúc đến "đầu bạc răng long" thì biến cố ập đến. Năm 1996, khoảng 1 năm sau khi vợ chồng ông có con trai đầu lòng, ông Nhuận đột ngột phát bệnh rối loạn tiêu hóa.

Do hoàn cảnh khó khăn nên ông không đi bệnh viện khám, chữa trị dứt điểm mà chỉ lấy thuốc về uống cầm cự qua ngày. Lâu ngày, bệnh tình thêm nặng rồi dẫn đến bị viêm nhiễm hệ tiêu hóa gây biến chứng nặng làm thủng ruột.

Để giữ mạng sống cho ông, bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột hoại tử. Phần còn lại, để ngăn nhiễm trùng làm tổn hại đến các bộ phận khác trong ổ bụng, bác sĩ treo bên ngoài cơ thể cho đến nay.

Từ khi mang bệnh, sức khỏe ông Nhuận dần suy kiệt (tổn hại 50% sức khỏe), không còn khả năng lao động kiếm sống nên kinh tế ngày càng kiệt quệ.

Thế nhưng, cú sốc cuộc đời ông chưa dừng ở đó. Vào lúc ông đang bấn loạn, cần một chỗ dựa tinh thần để vượt qua thì người vợ đã âm thầm bỏ đi để lại đứa con trai tội nghiệp khi ấy mới chừng 3 tuổi.

Ông Võ Văn Dũng (Bí thư Chi bộ khu phố 3, phường Bồng Sơn) hiểu rõ hoàn cảnh gia đình ông Nhuận, bởi ở gần nhà.

Theo ông Dũng, ở khu phố, không có hoàn cảnh nào bi đát hơn trường hợp của ông Nhuận. Vợ bỏ đi từ lâu, con trai học hết lớp 9 phải nghỉ học để vào TPHCM làm công nhân kiếm tiền lo cho bố.

Ông Nhuận lâu nay hay đau yếu, kinh tế rất khó khăn, nhà cửa thì dột nát. Hiện, ngoài số tiền ít ỏi từ đồng lương công nhân của con trai gửi về, ông Nhuận sống chủ yếu nhờ vào khoản tiền trợ cấp hàng tháng 720.000 đồng cho người bị khuyết tật đặc biệt nặng và giúp đỡ của bà con láng giềng.

Ông Dũng cho biết thêm, điều mà bà con ở khu phố 3 lo ngại nhất là nếu ông Nhuận tiếp tục sống trong căn nhà này thì có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, đặc biệt vào mùa mưa bão.

Khu phố đã kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn tìm cách hỗ trợ sửa chữa lại nhà cho ông Nhuận. Tuy nhiên, do đất ông Nhuận đang ở dù cha mẹ để lại và không có tranh chấp nhưng chưa làm được sổ đỏ, vì vợ bỏ đi đã lâu nên không đảm bảo thủ tục để hỗ trợ.

"Vì vậy, khu phố chúng tôi cũng như lãnh đạo UBND phường rất mong mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ chút ít kinh phí sửa lại mái nhà, chứ mùa mưa gió sắp tới khả năng sập đổ là rất cao", ông Dũng bày tỏ tâm tư.

"Thiệt tình, tôi cũng muốn có tiền sửa lại căn nhà lắm nhưng vì hoàn cảnh giờ phải chịu vậy thôi chứ biết sao. Cứ có mưa to, gió lớn tôi phải xin qua hàng xóm ở nhờ nhưng cũng thấy phiền vì mình bệnh tật thế này ngại lắm", ông Nhuận khổ sở nói khi thấy bà con láng giềng ái ngại cho hoàn cảnh của mình.

Ông Thái Quang Trung, Chủ tịch UBND MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn), cũng chia sẻ khó khăn của hộ ông Nhuận và bày tỏ thông qua Báo Dân trí, rất mong bạn đọc báo sẽ quan tâm giúp đỡ gia đình ông Nhuận.

"Nếu ông Nhuận được hỗ trợ kinh phí, địa phương sẽ vận động đoàn viên thanh niên hỗ trợ ngày công để giúp sửa chữa nhà cho ông Nhuận", ông Trung nói.

