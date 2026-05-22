Báo Dân trí sẽ tổ chức Tư vấn sức khỏe gần 1.000 người dân ở Tuyên Quang

Chương trình Tư vấn sức khỏe cộng đồng và tặng quà là hoạt động Nhân ái do báo Dân trí triển khai, nhằm giúp người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ y tế tuyến đầu.

Tiếp nối chuỗi hoạt động đó, sáng 23/5, báo Dân trí sẽ phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức chương trình Tư vấn chuyên sâu về gan, tư vấn sức khỏe tổng quát cho 250-300 người dân xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang.

Báo Dân trí thường xuyên phối hợp cùng các bệnh viện tuyến đầu, tổ chức các chương trình Tư vấn sức khỏe miễn phí tới bà con vùng sâu, vùng xa (Ảnh: Thành Đông).

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, gần 600 học sinh Trường PTDT bán trú TH & THCS Cao Bồ và phụ huynh sẽ được tư vấn về sơ cứu đuối nước. Đây là chương trình rất thiết thực khi mùa mưa lũ sắp đến. Chương trình do tổ chức giáo dục sức khỏe, chuyên đào tạo sơ cấp cứu chuẩn y khoa hướng dẫn.

Đồng thời, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ tổ chức chương trình Tư vấn phòng viêm gan B - C - ký sinh trùng cho hàng trăm em học sinh khối THCS của trường.

Hàng nghìn trẻ em ở nhiều địa phương được tầm soát viêm gan B - C - ký sinh trùng (Ảnh: Thành Đông).

Theo BSCKI Nguyễn Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, việc sàng lọc viêm gan B sớm có ý nghĩa rất quan trọng, bởi căn bệnh này thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt trong thời gian đầu nên nhiều người bệnh không biết mình mắc bệnh.

“Nếu được phát hiện sớm, các em sẽ được theo dõi định kỳ, đánh giá tình trạng bệnh để có hướng kiểm soát phù hợp. Trong trường hợp cần thiết, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bằng thuốc kháng virus. Việc can thiệp sớm giúp hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng, đồng thời giảm khả năng lây nhiễm về sau”, BS Thiệu cho biết.

Tư vấn sức khỏe là hoạt động nhân văn được báo Dân trí triển khai trên cả nước (Ảnh: Thành Đông).

Tư vấn sức khỏe cộng đồng là hoạt động nhân ái được báo Dân trí triển khai trong nhiều năm qua, nhằm mang cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế đến với người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình xuất phát từ thực tế tại nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, người dân chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế; kiến thức chăm sóc sức khỏe cũng như cơ hội được các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám, tư vấn còn hạn chế. Không ít người vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc cách trở địa lý mà chậm phát hiện và điều trị bệnh, dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc.

Thấu hiểu những khó khăn đó, báo Dân trí đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang,… và đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế uy tín để tổ chức các chương trình Tư vấn sức khỏe.

Chương trình cung cấp những thông tin y khoa chính xác, giúp người dân nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Thông qua các buổi tư vấn, người dân không chỉ được nghe những chia sẻ hữu ích từ các bác sĩ mà còn có cơ hội đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp về tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình.

Báo Dân trí luôn là cầu nối lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, trách nhiệm xã hội (Ảnh: Thành Đông).

Chương trình Tư vấn sức khỏe của báo Dân trí không chỉ mang ý nghĩa cung cấp kiến thức y tế mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của đội ngũ y bác sĩ, các đơn vị đồng hành và bạn đọc trên khắp cả nước. Qua đó, góp phần chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân ái và phát triển bền vững.

Tính đến nay, báo Dân trí đã phối hợp cùng các bệnh viện và địa phương tổ chức 32 chương trình Tư vấn sức khỏe miễn phí tới hơn 6.000 người dân.