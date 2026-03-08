Người cha khuyết tật qua đời, bạn đọc giúp 4 con thơ hơn 196 triệu đồng

Chiều 7/3, phóng viên Dân trí cùng ông Đặng Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Bình đã đến thăm hỏi, thắp hương và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình chị Nguyễn Thị Oanh (37 tuổi, trú thôn Bình Minh, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh).

Chị Oanh là vợ của anh Đặng Vũ Hiệp (SN 1987), người đã qua đời vào cuối tháng 1 sau thời gian dài chống chọi với bệnh nặng. Do chưa có nhà riêng, bàn thờ anh Hiệp hiện được đặt tại nhà mẹ anh để tiện việc hương khói và chăm nom.

Phóng viên Dân trí và ông Đặng Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Bình thắp nén hương, chia buồn với gia đình (Ảnh: Hoài Anh).

Tại buổi thăm hỏi, đại diện báo Dân trí và lãnh đạo địa phương đã trao bảng biểu trưng số tiền 196.441.357 đồng do bạn đọc ủng hộ gia đình. Toàn bộ số tiền này đã được báo Dân trí chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Oanh.

Đón nhận món quà đầy nghĩa tình, chị Oanh xúc động chia sẻ: "Chồng tôi không may lâm bệnh rồi qua đời. Trong lúc khó khăn nhất, gia đình đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền địa phương, người thân và bà con lối xóm. Đặc biệt, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ chúng tôi một số tiền rất lớn. Gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý báo và toàn thể bạn đọc".

Phóng viên báo Dân trí cùng lãnh đạo địa phương trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Oanh (Ảnh: Hoài Anh).

Vợ chồng chị Oanh cùng các con thơ là nhân vật trong bài viết "Người cha cụt chân bị đột quỵ, 4 con thơ ngơ ngác, vợ nghèo cầu cứu".

Bố anh Hiệp mất sớm. Với sự chăm chỉ, anh đã thi đỗ ngành công nghệ thông tin của một trường đại học ở Hà Nội.

Năm 2008, khi đang là sinh viên năm nhất, một tai nạn bất ngờ ập đến khiến anh Hiệp phải cắt bỏ chân phải. Từ chàng trai lành lặn, anh trở thành người khuyết tật vận động. Có lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng nghĩ đến mẹ và các em, anh Hiệp quyết định bảo lưu kết quả học tập để điều trị và phục hồi chức năng.

Sau 1 năm kiên trì, anh quay trở lại giảng đường, hoàn thành chương trình đại học. Bôn ba làm ăn một thời gian ở miền Nam, anh quyết định trở về quê lập nghiệp. Chứng kiến nghị lực của anh, chị Oanh đem lòng yêu thương. Họ nên duyên vợ chồng sau một đám cưới giản dị và lần lượt có với nhau 4 con gái.

Anh Hiệp được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đã qua đời vì bệnh nặng (Ảnh: Dương Nguyên).

Vợ chồng họ mượn mảnh đất của người thân, dựng căn phòng nhỏ làm chỗ ở và mở quán bán đồ ăn, nước uống mưu sinh. Cả hai chăm chỉ làm lụng, chỉ mong các con được ăn học đầy đủ.

Tuy nhiên, bi kịch liên tiếp ập xuống. Ngày 31/12/2025, chị Oanh điều khiển xe máy chở con út Đặng Khánh Vi (1 tuổi) không may bị ngã trên đường làng. Bé Vi bị dập mu bàn tay, phải đi cấp cứu.

Ở nhà, anh Hiệp chăm sóc 3 con nhỏ. "Tối hôm đó, vợ chồng còn gọi điện cho nhau, anh nói muốn thăm con út. Nhưng anh chưa kịp đi, bệnh tật đã ập đến", chị Oanh nghẹn ngào kể.

Sáng 1/1, khi đang cho con ăn sáng, anh Hiệp bất ngờ đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng rồi ngã xuống nền nhà do đột quỵ. Các con hoảng loạn, hô hoán nhờ bà con, họ hàng đưa bố đi cấp cứu.

Nghe tin dữ, chị Oanh vội đưa con út rời bệnh viện, gửi bé cho người thân rồi lại tức tốc đi chăm sóc chồng. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu cho anh Hiệp. Thời gian sau, anh được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.