"Số tiền bạn đọc giúp như phép màu với con trai tôi"

Ngày 18/5, phóng viên Dân trí đã trao số tiền 152.386.038 đồng tới chị Nguyễn Ngọc Lanh (41 tuổi, ngụ ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp). Chị Lanh là nhân vật trong bài viết "Mẹ nghèo cầu xin giúp con trai ung thư, con gái nguy cơ học hành dang dở", đăng ngày 10/4.

Phóng viên báo Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ tới chị Lanh (Ảnh: Nguyễn Minh).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, đông đảo bạn đọc ở khắp nơi đã nhanh chóng ủng hộ chị Lanh số tiền hơn 152 triệu đồng nói trên. Ngoài ra, chị Lanh còn được ủng hộ trực tiếp thông qua tài khoản cá nhân số tiền hơn 30 triệu đồng. Tổng số tiền mà người phụ nữ này nhận được là gần 190 triệu đồng.

Nhận số tiền trên, chị Lanh bày tỏ niềm vui khôn xiết. Chị cho biết, nhờ số tiền bạn đọc ủng hộ, con trai chị tiếp tục được hoá trị, sức khoẻ của con vì thế cũng ổn định hơn.

"Bác sĩ nói nếu xong 3 toa hóa trị, sức khỏe con đáp ứng thì sau này chỉ cần tái khám 6 tháng/lần. Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã giúp con có cơ hội chữa bệnh", chị Lanh xúc động nói.

Không chỉ giúp con trai chữa bệnh, khoản ủng hộ của bạn đọc giúp gia đình chị giải quyết phần nào khó khăn trước mắt. Trong đó, cô con gái mới lên năm nhất cao đẳng không phải dang dở chuyện học hành vì gia cảnh khốn khó.

Như báo Dân trí đã đưa tin, tháng 9/2025, thay vì chuẩn bị bước vào lớp 8, cháu Đặng Hoàng Minh (SN 2012, con trai chị Lanh) bất ngờ nhận tin dữ, mắc ung thư Lympho không Hodgkin giai đoạn 3, với nhiều khối u hạch ở ruột.

Từ một cậu học trò khỏe mạnh, đam mê bóng đá, hơn nửa năm qua, Minh phải gác lại sách vở, làm bạn với thuốc men và những chuyến đi bệnh viện triền miên.

Chị Lanh không cầm được nước mắt khi kể về bệnh tình con trai (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị gái của Minh, Đặng Thị Hồng Thắm (SN 2006), đang theo học cao đẳng ngành dược tại phường Cao Lãnh, thấy cha mẹ kiệt quệ vì lo cho Minh, nên muốn nghỉ học đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em trai.

Vợ chồng chị Lanh sống bằng nghề trồng cây ăn trái. Trước khi Minh phát bệnh, chị đã vay vốn để chuyển đổi đất lúa sang trồng mít.

Khoản nợ cũ chưa trả xong thì Minh mắc bệnh hiểm nghèo, buộc chị Lanh phải thế chấp giấy tờ nhà để có tiền chạy chữa cho con.

Theo chị Lanh, căn bệnh quái ác của Minh đã ngốn hơn 400 triệu đồng chi phí điều trị nhưng vẫn chưa thuyên giảm, và cậu bé còn phải trải qua nhiều đợt hóa trị sắp tới.