Người mẹ gõ cửa khắp bệnh viện suốt 6 năm, cầu xin cứu con liệt giường

Những ngày đầu tháng 5, tại Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM), bà Hà Thị Quý (57 tuổi, ngụ thôn Phúc Thọ 1, xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) vẫn lặng lẽ túc trực bên giường bệnh, nuôi hy vọng mong manh các bác sĩ có thể cứu chữa vết thương nặng của con trai là anh Hoàng Bảo Công (35 tuổi).

Nhiều năm qua, bà Hà Thị Quý gác mọi công việc để chăm lo cho con trai (Ảnh: Xuân Đoàn).

Người con trai của bà Quý gặp tai nạn lao động, để lại di chứng nặng nề. Vết thương hoại tử vùng mông khiến anh không còn khả năng đi lại, phải nằm úp suốt nhiều năm.

6 năm rong ruổi bệnh viện cứu con

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Quý cho biết, suốt 6 năm qua, bà đưa con đi khắp các bệnh viện lớn tại Lâm Đồng và TPHCM, nhưng đều nhận được cái lắc đầu khi các bác sĩ đánh giá vết thương rất khó hồi phục.

Người mẹ kể, đầu tháng 8/2020, con trai bà xin được công việc phụ hồ với mức thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày. Thế nhưng, chỉ sau 10 ngày, tai nạn xảy ra khi anh Công bị máy trộn bê tông ngã đè, gây chấn thương cột sống nghiêm trọng, kèm theo vết thương hở ở vùng mông.

Anh Công được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng rồi chuyển đi phục hồi chức năng. Từ một người khỏe mạnh, anh phải gắn liền với xe lăn. Bà Quý cũng bỏ hết công việc để chăm sóc con.

Sau đó, vết thương ở vùng mông ngày càng lan rộng, anh Công được chuyển lên TPHCM điều trị. Hành trình chữa bệnh của 2 mẹ con kéo dài gần 6 năm, với nhiều lần nhập, xuất viện.

Có thời điểm, vết thương có dấu hiệu cải thiện, nhưng rồi lại tái phát, thậm chí hoại tử nặng hơn. Các bác sĩ từng tư vấn cắt một chân của anh Công để giữ mạng sống, nhưng gia đình không đành lòng, vẫn tiếp tục chạy chữa với hy vọng “còn nước còn tát”.

Do vết loét ở phần mông, anh Công phải sinh hoạt, ăn uống trong tư thế nằm úp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cuối năm 2025, bệnh tình anh trở nặng. Tuy nhiên, do gia đình có việc tang, anh không thể lên TPHCM điều trị. Đến đầu tháng 3 năm nay, 2 mẹ con tìm đến Bệnh viện Trưng Vương cầu cứu.

“Bác sĩ nói muốn điều trị dứt điểm phải mất từ 7 tháng đến 1 năm, chi phí rất lớn. Được bác sĩ nhận điều trị cho con là tôi mừng lắm rồi, tôi không dám hỏi tốn bao nhiêu tiền”, bà Quý nghẹn ngào.

Cùng quẫn vì viện phí, người mẹ vẫn không bỏ cuộc

Theo lời người mẹ, suốt gần 6 năm qua, bà không còn nhớ gia đình đã chi bao nhiêu tiền cho việc chữa bệnh. Bà vay mượn khắp nơi, từ người thân đến các công ty tài chính.

“Tôi vay anh em trong nhà 300 triệu nhưng chưa trả được. Người ngoài không dám cho vay vì sợ không có khả năng trả. Tôi đành vay một công ty tài chính 80 triệu đồng, mỗi tháng trả góp gần 4 triệu đồng”, bà Quý nói.

Gia đình vốn khó khăn, nay càng kiệt quệ, chồng bà Quý mắc bệnh động kinh, không thể lao động. Trong 4 người con, ngoài anh Công, người con trai kế làm thuê tại địa phương, thu nhập bấp bênh, vừa làm vừa chăm sóc cha; con gái thứ 3 làm công nhân tại TPHCM; con út đang học đại học.

Gia đình có 4 sào đất trồng cà phê, thu nhập bấp bênh theo giá thị trường. Khi biến cố xảy ra, bà Quý cho thuê đất để có thời gian đưa con đi chữa bệnh. Sau 5 năm, bên thuê trả lại đất, nguồn thu nhập cũng không còn.

Hành trình giành giật sự sống của anh Công vẫn tiếp diễn, cùng nỗi lo chồng chất của người mẹ đã kiệt quệ về sức lực và tài chính, nhưng vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng cứu con.

Bà Quý cho biết, sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện, gia đình đã đóng được 44 triệu đồng viện phí. Nhìn vết thương của con ngày càng hồi phục tốt hơn, bà phần nào vơi bớt những lo toan, áp lực đè nặng suốt thời gian qua.

Bà Hà Thị Quý kiệt quệ về thể xác lẫn tài chính sau hành trình dài chữa bệnh cho con trai (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Đặng Minh Tiến, Trưởng thôn Phúc Thọ 1 (xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, gia đình bà Quý thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Theo ông Tiến, trước đây gia đình bà được xác nhận là hộ nghèo, sau đó chuyển sang diện cận nghèo theo tiêu chí của địa phương.

Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, chỉ tiêu hộ nghèo, cận nghèo ưu tiên cho đồng bào vùng sâu, vùng xa nên gia đình bà Quý không còn được hưởng chính sách hỗ trợ.

“Đây là gia đình rất khó khăn, người chồng bệnh tật, không thể lao động. Trước đây, bà Quý còn chăm mẹ già bị bại liệt nhiều năm, nay lại dồn toàn bộ thời gian để lo cho con trai”, ông Tiến nói.

Thạc sĩ, bác sĩ CKII Đinh Phương Đông, phụ trách khoa Bỏng, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, bệnh nhân Hoàng Bảo Công nhập viện trong tình trạng hoại tử vùng mông diện rộng, mức độ nặng.

“Bệnh nhân suy kiệt, vết thương còn nhiều mô hoại tử, có mùi. Gia đình chỉ mong có nơi tiếp nhận để chăm sóc, chứ người nhà không lo nổi”, bác sĩ Đông cho hay.

Theo bác sĩ, đây là trường hợp loét tì đè do bệnh nhân bị liệt, phải nằm lâu một tư thế khiến máu không lưu thông, dẫn đến hoại tử. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ phần mô hoại tử, làm sạch vết thương, hút dịch, đồng thời bổ sung dinh dưỡng, cải thiện thể trạng.

Sau 2 tháng điều trị, tình trạng vết thương đã cải thiện đáng kể. Bệnh nhân đã trải qua các ca phẫu thuật đầu tiên để che phủ vùng loét.

“Việc điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân là một hành trình dài, có thể suốt đời. Nếu không được chăm sóc đúng cách, dinh dưỡng không đảm bảo, vết thương sẽ tái phát và quá trình điều trị sẽ khó hơn”, bác sĩ Đinh Phương Đông nhận định.