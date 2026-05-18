Sau chuỗi ngày nguy kịch, người bố 4 con dần hồi sinh trong yêu thương (Video: Hương Hồng).

Ngày 18/5, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thăm và trao biển biểu trưng số tiền 169.738.217 đồng tới gia đình anh Phạm Hồng Tình (SN 1976, trú tại thôn Đồng Lâm, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ gia đình anh Tình qua tài khoản của báo. Toàn bộ số tiền trên đã được kết chuyển tới tài khoản chị Đào Thị Vân (SN 1987, vợ anh Tình) trước đó để kịp thời phục vụ việc điều trị cho chồng trong những ngày nguy cấp nhất.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 169.738.217 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới chị Đào Thị Vân (vợ anh Tình) (Ảnh: CTV).

Chị Vân cho biết, bên cạnh số tiền bạn đọc giúp đỡ qua báo Dân trí, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, gia đình còn nhận được hơn 251 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, bà con, bạn bè (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 30 triệu đồng). Như vậy, đến nay gia đình anh Tình đã nhận được hơn 420 triệu đồng.

Trong căn phòng bệnh đã bớt đi tiếng máy báo động dồn dập như những ngày trước, chị Vân đứng cạnh chồng, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã ánh lên niềm hy vọng.

Nhớ lại quãng thời gian hơn 2 tháng trước, người vợ trẻ vẫn chưa hết ám ảnh. Khi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Tình trong tình trạng viêm phúc mạc cấp do tắc ruột, sốc nhiễm khuẩn nặng, suy thận cấp. Người đàn ông 50 tuổi rơi vào hôn mê sâu, phải thở máy và lọc máu liên tục để duy trì sự sống.

Anh Tình nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, chẩn đoán viêm phúc mạc cấp do tắc ruột, kèm sốc nhiễm khuẩn nặng và suy đa tạng (Ảnh: Hương Hồng).

Nhìn chồng nằm bất động giữa chằng chịt máy móc, chị Vân gần như suy sụp. Gia đình cận nghèo, anh Tình là lao động chính nuôi 4 con nhỏ và mẹ già. Tai họa bất ngờ ập xuống khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Sau khi bài viết “Vợ nghèo khẩn cầu cơ hội sống cho chồng hôn mê sâu, thở máy, lọc máu” về hoàn cảnh gia đình anh Tình được đăng tải trên báo Dân trí, hàng nghìn bạn đọc đã gọi điện hỏi thăm, động viên và chung tay hỗ trợ.

Sau thời gian dài điều trị tích cực, anh Tình đã tỉnh lại, dự kiến trong tuần sẽ được chuyển tuyến dưới tiếp tục điều trị (Ảnh: Hương Hồng).

“Em chưa từng nghĩ gia đình mình sẽ nhận được nhiều tình cảm như vậy. Có cô chú ở rất xa vẫn nhắn tin động viên, bảo em cố gắng giữ anh lại cho các con… Gia đình em biết ơn nhiều lắm!”, chị Vân xúc động nói.

Nhờ sự tận tình cứu chữa của các y, bác sĩ cùng sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, sức khỏe anh Tình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dự kiến, trong tuần này anh sẽ được chuyển về tuyến dưới để tiếp tục điều trị và phục hồi.

Chị Đào Thị Vân nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí cùng các y, bác sĩ, nhà hảo tâm đã giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã tiếp thêm cơ hội sống cho bệnh nhân. Hiện, sức khỏe anh Tình đã cải thiện hơn rất nhiều so với thời điểm nhập viện”.

Đại diện phòng Công tác xã hội gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí cùng bạn đọc gần xa đã luôn đồng hành, sẻ chia với những bệnh nhân nghèo trong lúc khốn khó nhất.