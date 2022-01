Nghèo khó, bệnh tật "cướp" ước mơ của cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học

Đó là nỗi đau về tinh thần và cả thể xác mà em Trần Thị Yến (SN 1998, trú xóm Tây Hồ, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đang phải gánh chịu.

Yến sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, gia cảnh nghèo đói khiến tuổi thơ của em không được đủ đầy như bao bạn bè khác. Tuy nhiên, không vì thế mà bố mẹ để các em phải thất học.

Nỗ lực vượt lên số phận, tháng 7/2021, Yến tốt nghiệp Đại học Kinh tế Vinh. Cầm tấm bằng trên tay, với nhiều hoài bão tương lai và bằng năng lực của bản thân em đã xin được việc làm khá ổn định.

Tưởng như đó là niềm vui khi em đã có thể san sẻ gánh nặng cùng bố mẹ, thế nhưng khi mới đi làm được ít tháng, Yến liên tục có những biểu hiện bất thường, ngất xỉu. Sau nhiều lần thăm khám, các bác sĩ cho biết, Yến bị mắc căn bệnh hiểm nghèo mang tên Wilson.

Bệnh tình của Yến được chỉ định phải thay máu thường xuyên với chi phí hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Nếu biến chứng nặng có thể phải thay gan với số tiền lên đến cả tỷ đồng.

Nghe thông tin về bệnh tình của Yến, cả gia đình chỉ biết nhìn nhau trong nước mắt. Bởi gia cảnh họ quá nghèo khổ, tất cả đang phải ở nhờ trong căn nhà lụp xụp mà người thân cho mượn. Bây giờ để cầm cự cho Yến còn khó chứ biết lấy đâu số tiền lớn như thế để chạy chữa.

Mẹ Yến là bà Bùi Thị Bình (SN 1972) bị bệnh tuyến giáp, u xơ tử cung. Còn bố là ông Trần Xuân Đoài (SN 1966), thần kinh không được bình thường sau cú sốc mất đi người con gái bị chứng bệnh mà Yến đang mắc phải.

"Năm 2012, đứa con thứ 2 của tôi là cháu Trần Thị Lan (SN 1994), đang học đại học năm thứ nhất thì mắc bệnh Wilson. Do nhà nghèo không có tiền chạy chữa nên sau một năm phát bệnh cháu đã qua đời.

Từ khi cháu Lan mất, chồng tôi vì thương con mà đổ bệnh thần kinh. Thỉnh thoảng ông lại đập phá mọi thứ trong nhà, đuổi đánh vợ con. Từ đó đến nay, mọi thứ trong gia đình đều trông chờ vào việc cày cấy mấy sào ruộng của tôi", bà Bình chua xót kể.

Gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ, người phụ nữ ốm yếu cho biết thêm: "Yến rất thương bố mẹ, cháu từng có ước mơ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ chữa bệnh và nuôi em trai đang học Đại học Kỹ thuật Vinh. Nhưng giờ nó đổ bệnh như thế, hơn một tháng rồi có giấy hẹn ra Bệnh viện Bạch Mai để thay máu nhưng gia đình không xoay nổi một đồng để đưa cháu đi. Nhìn con ngày một trở nặng, tôi lòng đau như cắt mà bất lực".

Nói rồi, bà Bình ngoảnh mặt đi nơi khác, trong ánh mắt bà hiện lên nỗi lo sợ. Bà sợ một ngày không xa vì không có tiền chữa trị, có thể Yến sẽ theo chân người con gái thứ 2 của bà về thế giới bên kia.

Ông Võ Trọng Hường - Xóm trưởng xóm Tây Hồ (xã Thuần Thiện) cho biết, hoàn cảnh gia đình cháu Yến thuộc diện khó khăn ở địa phương, bản thân bố mẹ đều bệnh tật. Nay Yến mắc bệnh hiểm nghèo khiến cả gia đình rơi vào cảnh túng quẫn.

"Trước hoàn cảnh của gia đình cháu Yến, cấp ủy, chính quyền phối hợp với người dân vận động giúp đỡ nhưng số tiền không thấm vào đâu so với chi phí chữa bệnh của cháu. Mong rằng qua báo Dân trí, các mạnh thường quân cùng chung tay cứu lấy sự sống, cứu lấy tương lai đầy hoài bão và nghị lực của cháu Yến", ông Hường nói.

