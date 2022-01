Bất hạnh bủa vây cậu bé đáng thương còn bố mẹ mà như đã thành trẻ mồ côi

Bất hạnh bủa vây cậu bé ngoan hiền

Kể về cuộc đời bất hạnh của cháu ngoại Trần Quốc Thư (sinh năm 2006), cô Huỳnh Vận (sinh năm 1968) không ngăn nổi nước mắt mà bảo: "Nó ngoan lắm, mà sao số khổ quá!".

16 năm sống trên đời, Thư chưa từng thấy mặt cha. Bởi từ khi mẹ mang thai được 6 tháng, cha mẹ đã chia tay và từ đó đến nay ông chưa từng đến thăm Thư lần nào.

Sau khi chia tay chồng, mẹ Thư bụng mang dạ chửa về nương náu nhà mẹ ruột. Rồi khi sinh Thư được 2 tháng, từ giận chồng rồi giận lây đứa con bé bỏng, mẹ để em lại cho bà Vận nuôi dưỡng, dứt áo ra đi suốt mười mấy năm nay.

Cô Vận kể: "Vợ chồng tôi không biết chữ, cả đời chỉ có nghề đi biển mò nghêu, bắt chem chép đổi gạo ăn chứ có tài sản tích cóp gì đâu. Làng tôi lại xa chợ, đi lại khó khăn, nuôi nó cực ghê lắm".

Để nuôi cháu ngoại, cô Vận phải xay gạo ra nấu nước cháo bón cho Thư ăn. Hôm nào chồng bà đi biển trúng, bán nghêu được nhiều tiền, mua gạo còn dư thì bà mua thêm bột ngũ cốc pha loãng như sữa cho cháu bú…

Vì nhà nghèo, từ nhỏ Thư đã mắc bệnh hở van tim, sức khỏe yếu, gầy gò xanh xao, không làm được việc nặng nhưng em chưa từng được đi khám. Cậu bé học hết lớp 5 trường làng rồi nghỉ vì lên lớp 6 phải đi học xa.

Nắm chặt bàn tay đứa cháu ngoại gầy yếu đang nằm trên giường bệnh, cô Vận cho hay: "Nó ngoan lắm, lúc nào đi đâu về nhà cũng ngoại ơi, ngoại ơi. 7 tuổi đã biết đi biển bắt chem chép, mò nghêu đem ra lộ bán góp tiền cho ngoại mua gạo ăn rồi…".

Nhưng bắt chem chép mãi cũng không đủ ăn, Thư hỏi bạn bè đi làm xa và biết ở thành phố có nhiều việc làm, kiếm được tiền nên xin bạn đi cùng. Cậu mong kiếm được tiền đem về nuôi ngoại già yếu.

Đầu tháng 4, khi mới 15 tuổi, Thư gói vài bộ quần áo theo bạn lên TPHCM xin học việc ở một xưởng may gia công, chủ nuôi ăn ở, mỗi tuần cho vài trăm ngàn sinh hoạt.

Nhưng mới học nghề được vài tháng thì TPHCM thực hiện giãn cách phòng dịch, Thư ru rú trong xưởng may suốt mấy tháng trời. Khi TPHCM hết giãn cách thì Thư phát bệnh, sốt liên miên, uống thuốc hạ sốt mãi không dứt, ho nhiều, không đứng dậy nổi, liên tục ngất… nên được chủ xưởng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp, TPHCM).

Bao giờ con về cùng ngoại được ngoại ơi…

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Thế (bác sĩ điều trị cho em Trần Quốc Thư), bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, khó thở, sưng đau khớp gối phải. Qua xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Thư bị nhiễm khuẩn huyết đường vào từ viêm phổi và màng phổi, viêm mủ khớp gối, viêm tuyến nước bọt trái, bán tắt tĩnh mạch cảnh trái, cơ thể suy kiệt…

Đặc biệt, chứng nhiễm khuẩn huyết có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, xảy ra chuyển biến nguy kịch rất nhanh, có khả năng tử vong nên phải nằm viện làm các xét nghiệm, chẩn đoán liên tục.

Chứng nhiễm khuẩn huyết khiến bệnh nhân ăn uống suy giảm, dẫn đến cơ thể suy kiệt, cần phải bồi bổ, sử dụng thực phẩm chức năng cung cấp năng lượng cao, dùng đạm truyền tĩnh mạch để nuôi dưỡng cơ thể với chi phí cao...

Bác sĩ cho hay, để điều trị dứt điểm chứng bệnh này cần chế độ thuốc, kháng sinh và dinh dưỡng cao, đã vận động người nhà mua thức ăn tốt, bổ sung dinh dưỡng năng lượng cao cho bệnh nhân nhưng rất khó vì gia cảnh bệnh nhân khó khăn.

Do Thư không có bảo hiểm y tế nên tiền thuốc gia đình phải chịu hết, dù bệnh nhân không có tiền đóng viện phí nhưng đã vào viện thì bệnh viện điều trị hết sức, nhưng còn ăn uống và thực phẩm bổ sung không biết làm sao…

Theo bác sĩ Thế, nếu bệnh tình của Thư tiến triển tốt, không xảy ra biến chứng nguy hiểm thì sau 4, 5 tuần điều trị ổn định sẽ cho xuất viện. Khi đó, bệnh nhân không cần thở oxy, khớp gối tạm ổn định có thể tự điều trị tại nhà, giúp giảm chi phí.

Hiện gia đình Thư không có tiền đóng viện phí. Chưa kể, khi cậu về nhà vẫn phải tiếp tục điều trị, bổ sung dinh dưỡng để phục hồi cơ thể, tập vật lý trị liệu nếu không sẽ có nguy cơ hạn chế vận động sau này…

Nghe đến chi phí, cô Huỳnh Vận khóc kể: "Nghe bạn nó điện thoại báo Thư nhập viện, tôi chạy khắp nơi vay được 3 triệu đồng, đi xe hết 650.000 đồng mới đến được đây, còn hơn 2 triệu chỉ dám dùng để ăn uống trong cả tháng trời nay".

Để tiết kiệm tiền điều trị cho cháu, mỗi bữa cô Vận chỉ dám mua một phần cơm rẻ nhất giá 42.000 đồng rồi xin cơm thêm, chờ Thư ăn xong còn thừa cô mới dám ăn.

Nghe ngoại khóc, Thư quay mặt vào trong tường rấm rứt khóc theo. TPHCM vốn là miền đất hứa mà Thư ao ước được đến, kiếm tiền gửi về phụng dưỡng ngoại già.

Nhưng lần đầu tiên đến đây, Thư đã có trải nghiệm khó khăn khi gặp dịch, giãn cách xã hội triền miên, rồi mắc trọng bệnh… Mấy tháng cơ cực, bệnh tật khiến Thư nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bãi biển đầy bùn và nghêu…

Giờ đây, nằm một mình trong phòng bệnh, không mẹ, không cha, thỉnh thoảng Thư lại bất chợt chảy nước mắt, nghẹn ngào hỏi: "Bao giờ con về cùng ngoại được ngoại ơi!...".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

