20 năm phải nhốt con trong cũi sắt, bữa cơm nào người mẹ già cũng khóc

Đến xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) hỏi thăm về vợ chồng "song khổ" Nguyễn Quốc Lộc (73 tuổi) và Lê Thị Lộc (71 tuổi) có lẽ ai cũng biết, bởi vì sự bất hạnh, khốn cùng.

Vợ chồng ông Lộc có 3 người con gồm: Nguyễn Thanh Sơn (SN 1979), Nguyễn Thanh Hà (SN 1983) và Nguyễn Thị Lan (SN 1993). Những đứa con của ông bà sinh ra đều khỏe mạnh, bình thường. Thế nhưng, bi kịch dần dần ập đến với gia đình, khi những đứa con càng lớn càng có những biểu hiện bất thường.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, đứa con đầu của vợ chồng ông Lộc sinh ra hoàn toàn bình thường. Nhưng khi Sơn 16 tuổi thì bắt đầu thường xuyên nổi khùng, phá phách, chạy khắp nơi. Khi đến viện thăm khám thì các bác sĩ cho biết, Sơn có biểu hiện tâm thần.

Xoay xở, vay mượn anh em họ hàng được ít tiền, gia đình đưa Sơn đi khắp nơi để chữa trị. Sau hơn 3 năm điều trị, bệnh tình của đứa con đầu thuyên giảm. Hiện, anh Sơn cũng đã có gia đình riêng, nhưng cuộc sống cũng đang phải chạy ăn từng bữa. Bản thân anh Sơn cũng phải uống thuốc, theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Niềm vui ấy chưa được bao lâu, thì đến năm 2002, người con thứ hai là Nguyễn Thanh Hà lại "hóa điên", với những biểu hiện giống người anh trai trước đó, nhưng nặng hơn rất nhiều. Mỗi lần lên cơn, Hà la hét, đập phá hết mọi đồ đạc trong nhà, thậm chí tấn công cả cha mẹ mình.

"Mỗi khi lên cơn là nó đập phá mọi thứ, gặp ai cũng đòi đánh. Nó cũng thường xuyên đi lang thang rồi vào các nghĩa trang đập phá mồ mả. Sợ con gây hậu họa bên ngoài, tôi buộc phải thuê thợ hàn cái cũi sắt rồi đưa con vào nhốt lại", bà Lộc nghẹn ngào.

Đến nay, gần 20 năm, nhưng vợ chồng bà Lộc không dám mở cũi thả con ra. Cứ nhìn đứa con gần 40 tuổi lủi thủi trong chiếc cũi sắt chỉ rộng khoảng 2 m2, bà Lộc lại đau như cắt từng khúc ruột. Nhưng bà không còn sự lựa chọn nào khác.

Cứ mỗi lần cho con ăn, ông Lộc phải ở cạnh vợ, để phòng trường hợp đứa con nổi khùng tấn công. Bởi thế trên cơ thể của ông Lộc cũng in hằn nhiều vết thương, mà người gây ra không ai khác chính là cậu con trai của mình.

"Để con không thể phá cũi sắt được, tôi phải dùng đến 3 cái ổ khóa. Thương con nhưng tôi buộc phải làm vậy thôi. Nhiều lúc cho ăn, nó khùng lên kéo mạnh tay tôi, rồi cấu xé, cắn vào tay đến chảy máu", vừa nói, ông Lộc vừa chỉ lên vết thương ở cánh tay mình.

Còn người con gái út là Nguyễn Thị Lan cũng không được nhanh nhẹn, hoạt bát như người bình thường, nên gần 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình.

Trong căn nhà cấp bốn, ẩm thấp đã xuống cấp của vợ chồng ông, từ lâu dường như không có tiếng cười. Nỗi buồn bao trùm lên cả căn nhà. Lâu lâu không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng cười vô hồn, tiếng la hét chửi bởi của Hà. Những lúc con lên cơn, bà Lộc chỉ biết chắp tay khóc, van lạy, rồi lấy kẹo dụ dỗ để cho con qua cơn điên của mình.

"Giá như tôi có thể chịu thay con. Chứ nhìn con lủi thủi trong cũi sắt, tôi đau lắm chú ơi. Tôi chỉ mong có một ít tiền để đưa con đi điều trị", bà Lộc bật khóc.

Vợ chồng ông Lộc cũng đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu hầu như không còn làm được việc gì. Cuộc sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp của Hà, và tiền hỗ trợ người chăm sóc.

Ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang) cho biết, gia đình ông Lộc thuộc diện rất khó khăn trong xã. Ông bà có 3 người con thì cả 3 đều bệnh tật, đặc biệt người con thứ 2 phải nhốt trong cũi sắt.

"Vợ chồng ông bà thuộc diện hộ nghèo. Nhà có 3 đứa con thì đều bị bệnh, ông bà thì đã già và thường xuyên đau yếu. Chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi giúp đỡ thêm, nhưng không được nhiều. Chúng tôi hy vọng, thông qua Báo Dân trí sẽ có nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ gia đình ông bà", Chủ tịch UBND xã Thọ Điền chia sẻ.

