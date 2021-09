Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

Những ngày vừa qua, người dân TP Huế chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra trên phố Đào Duy Từ, TP Huế. Công an bước đầu xác định nguyên nhân: trong lúc mâu thuẫn, anh N.M.T. (sinh năm 1982) đã tự thiêu, ôm theo cả vợ là chị N.T.H. (SN 1985) cùng chết cháy.

3 đứa con thơ của 2 vợ chồng vừa chết cháy, cháu lớn nhất mới 9 tuổi, trong một đêm mất cả bố lẫn mẹ. Đáng thương là ông bà nội, ngoại đều tuổi cao sức yếu, gia cảnh hết sức khó khăn, tương lai ba đứa trẻ mồ côi không biết rồi sẽ đi về đâu.

Nén lại nỗi đau mất đi cùng lúc người em trai ruột thịt và cô em dâu, chị Nguyễn Thị Xuân Hòa kể lại sự việc: Chiều hôm đó, cha chị đang phụ bán nem nướng ở đầu đường Đào Duy Từ. Mẹ chị thì ở phòng bên với cháu út. Cháu đầu của hai vợ chồng anh T. đã về nhà ngoại ở hơn một tháng nay. Cháu thứ 2 thì đi chơi ở nhà hàng xóm.

Lúc mọi người xung quanh thấy lửa bùng cháy từ phía nhà vợ chồng anh T., cửa phòng ngủ của 2 vợ chồng đã khóa trái, không thể mở được. Người nhà cùng hàng xóm phá cửa sổ ra được thì mọi việc đã quá muộn rồi.

"Hai vợ chồng anh chị tôi đã nằm tại đó. Mẹ tôi và cháu út của anh chị tôi thoát hỏa hoạn" - nói đến đây, chị Hòa nghẹn ngào khóc nấc, khiến chúng tôi cũng không khỏi xót xa.

Được biết bố mẹ của anh T. là ông Nguyễn Văn Dung (82 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thủy (74 tuổi), năm nay đã tuổi cao sức yếu, làm nghề bán bún thịt nướng, nem nướng sống qua ngày. Từ ngày xảy ra vụ việc, ông bà vô cùng đau buồn cho hai đứa con xấu số.

Khuôn mặt 2 ông bà gầy gò, hốc hác. Ông bà đã thức trắng mấy đêm liền, thẫn thờ, nước mắt khóc thương con dường như cạn kiệt. "Chúng tôi buồn lắm, sự việc xảy ra bất ngờ không thể cứu vãn. Nhìn di ảnh hai đứa con mà tôi suy sụp hoàn toàn", bà Thủy, mẹ của anh T. nghẹn lời nói rồi bất giác bật khóc.

"Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" xót xa và lo lắng trải lòng: "Chúng nó đi rồi, để lại ba đứa con thơ bơ vơ, lạc lõng không có ba mẹ. Rồi không biết tương lai của ba cháu sẽ đi về đâu, khi chúng tôi ngày càng già yếu, không còn sống đời được mấy".

Bên phía gia đình nhà ngoại các cháu, gia đình cũng thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ chị H. tuổi cao sức yếu, khi biết tin sự việc đau lòng này, gia đình tột cùng đau khổ.

Nhìn 3 đứa trẻ đứng trước di ảnh của bố mẹ không ai không khỏi xót xa trước hoàn cảnh gia đình ly tán.

Đứa con gái đầu của hai vợ chồng anh T. chị H. năm nay mới học lớp 3, mới 9 tuổi. Cháu khóc nấc khi nghe nhắc đến cha mẹ: "Em buồn nhiều lắm, nhớ cha mẹ rất nhiều. Thầy cô bạn bè vừa đến hỏi thăm động viên em".

Xót xa nhất là khi nhìn thấy cảnh đứa con út của hai vợ chồng là cháu Nguyễn Minh Tú năm nay chỉ mới hơn 2 tuổi với nụ cười ngây thơ, chơi đùa vô tư của một đứa trẻ thơ dường như em chưa hiểu được nỗi đau mất bố mẹ. Mỗi lần nhớ bố mẹ em lại hỏi "Bố mẹ con đâu rồi?" - câu nói của trẻ thơ khiến ai nghe cũng thấy nghẹn lòng.

Ông Tôn Thất Thái - Chủ tịch HĐND phường Đông Ba cho biết: Gia đình anh T. thuộc hoàn cảnh khó khăn của phường. Trước sự việc đau lòng, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình.

"Được biết, gia đình cũng nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân ủng hộ cho ba cháu. Chúng tôi sẽ họp với Mặt trận, Đoàn thể của phường để có phương án hỗ trợ cho ba cháu nhằm bảo đảm có thể tạo điều kiện tốt nhất cho ba cháu được học tập", ông Thái cho hay.

