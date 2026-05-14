“Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, em không biết bấu víu vào đâu”

Bạn đọc giúp người mẹ từng nguy kịch có thêm cơ hội trở về bên gia đình (Video: Hương Hồng).

Ngày 13/5, báo Dân trí phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao biển biểu trưng số tiền 195.598.533 đồng tới gia đình anh Nguyễn Đăng Thọ (con trai bệnh nhân Trần Thị Kim Anh, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ gia đình thông qua tài khoản của báo. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản của anh Thọ trước đó, để kịp thời phục vụ việc điều trị cho mẹ trong giai đoạn nguy cấp.

Anh Thọ cho biết, bên cạnh số tiền bạn đọc giúp đỡ qua báo Dân trí, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình nhận được hơn 190 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, bà con, bạn bè (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 30 triệu đồng).

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Thọ đã được giúp đỡ tổng số tiền hơn 385 triệu đồng.

Anh Nguyễn Đăng Thọ cùng cán bộ Công tác xã hội Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trân trọng đón nhận số tiền 195.598.533 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Gia đình anh Nguyễn Đăng Thọ là hoàn cảnh trong bài viết “Mỗi ngày viện phí 20 triệu, con trai bất lực nhìn mẹ giành giật sự sống”, được báo Dân trí đăng tải ngày 3/2.

Bệnh nhân Trần Thị Kim Anh (SN 1973, mẹ anh Thọ) từng điều trị trong tình trạng nguy kịch tại Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Khi đó, bệnh nhân Kim Anh hôn mê sâu, phải thở máy qua mở khí quản, suy tim nặng, tràn dịch màng ngoài tim và nhồi máu não trên nền nhiều bệnh lý phức tạp.

Bệnh nhân Trần Thị Kim Anh đã vượt qua cơn nguy kịch, được chuyển tuyến dưới tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng (Ảnh: Hương Hồng).

Không có Bảo hiểm y tế, chi phí điều trị của bệnh nhân Kim Anh có thời điểm lên tới 20 triệu đồng/ngày. Để cứu mẹ, anh Thọ phải vay mượn khắp nơi.

Sau thời gian dài điều trị tích cực cùng sự chung tay kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, sức khỏe bệnh nhân đã phần nào tiến triển, được chuyển về tuyến dưới để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

“Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, gia đình em thực sự không biết bấu víu vào đâu để cứu mẹ. Em xin cảm ơn báo Dân trí, các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội và tất cả bạn đọc, nhà hảo tâm đã cho mẹ em thêm cơ hội được sống”, anh Thọ xúc động chia sẻ.

Thay mặt gia đình, anh Nguyễn Đăng Thọ (con trai bệnh nhân Kim Anh), gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm cùng các y, bác sĩ (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại bệnh viện.

Theo anh Tùng, sự chung tay kịp thời của cộng đồng không chỉ giúp người bệnh có thêm điều kiện chữa trị, mà còn tiếp thêm động lực tinh thần để các gia đình vượt qua giai đoạn đầy thử thách.