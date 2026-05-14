Chồng mới mất, người mẹ mắc ung thư phổi lo lắng tương lai các con (Video: Huyền Nguyễn).

Nỗi đau chồng chất

Tại khoa Xạ trị - Y học hạt nhân, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, chị Phạm Thị Thư (SN 1975, trú tại thôn Đăng Triều, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh) nằm lặng trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, ánh mắt thất thần. Những đợt hóa trị và xạ trị khiến cơ thể chị suy kiệt, gầy rộc.

Bi kịch giáng xuống gia đình chị khi năm ngoái, người chồng vốn là trụ cột gia đình đã qua đời sau một thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

Những đợt hóa trị và xạ trị khiến chị Thư suy kiệt cả về sức khỏe lẫn tinh thần (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai, định mệnh nghiệt ngã lại một lần nữa gọi tên chị Thư. Dịp gần Tết 2026, chị bắt đầu xuất hiện những cơn ho khan kéo dài, tức ngực, khó thở... Đi khám tại bệnh viện, chị chết lặng khi nhận kết quả mắc ung thư phổi. Tin dữ khiến tai chị ù đi, chân tay rụng rời, bầu trời như sụp đổ trước mắt.

Trước khi lâm bệnh, chị Thư là một người phụ nữ tảo tần, không nề hà bất cứ công việc gì. Từ dọn rác, làm ruộng, chị đều cố gắng làm lụng với hy vọng các con được ăn học nên người. Thế nhưng, căn bệnh quái ác đã cướp đi sức khỏe, khiến chị không còn khả năng lao động và đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ.

Sau mỗi đợt hóa trị và xạ trị, chị Thư phải truyền dịch để hồi phục sức khỏe (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Chị Thư kết hôn lần đầu và sinh được con gái là Nguyễn Thị Thuyên (SN 2002). Không may, Thuyên bị khuyết tật vận động, đi lại khó khăn. Khi hôn nhân tan vỡ, vì không có nhà cửa ổn định, công việc lại bấp bênh, chị đành ngậm ngùi để con ở lại với bố và bà nội.

Sau khi tái hôn, chị Thư sinh thêm 2 con trai là Ngô Văn Thiệm (học lớp 9) và Ngô Văn Thiệp (học lớp 8). Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, lẽ ra 2 anh em được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, thì nay lại phải tự bảo ban nhau học hành, cơm nước trong căn nhà trống trải, vắng bóng người lớn.

Dù đang bận ôn thi vào lớp 10, Thiệm vẫn tranh thủ lúc không phải đi học bắt xe bus vào bệnh viện thăm mẹ (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Thiệm cho biết, những lúc không phải đến trường, cháu thường bắt xe buýt vào viện thăm mẹ. Ở nhà, Thiệm nấu cơm, quán xuyến việc nhà và động viên em trai cố gắng học hành. Hai anh em chỉ mong mẹ sớm khỏi bệnh để được trở về nhà.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm chung tay ủng hộ bệnh nhân

Nhìn 2 con trai còn vụng về, lóng ngóng đã sớm phải tự lập, chị Thư không giấu nổi sự lo lắng và bất lực.

Rưng rưng nước mắt, chị kể, trước khi chồng mất, 2 vợ chồng dồn hết số tiền tích góp, vay thêm ngân hàng 50 triệu đồng và vay người thân 20 triệu đồng để xây căn nhà trú mưa, tránh nắng. Trớ trêu thay, nhà vừa xây xong, chưa kịp ổn định cuộc sống thì chồng chị mắc ung thư phổi rồi qua đời.

Giờ đây, chị nằm viện điều trị, nợ nần chồng chất, tương lai của 2 đứa con đang tuổi ăn học trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết.

Cậu con trai út lóng ngóng bên giường bệnh, chỉ biết nắm lấy tay mẹ và cầu mong mẹ mau khỏi bệnh (Ảnh: Huyền Nguyễn).

ThS.BS Trần Văn Giang, Phó trưởng khoa Xạ trị - Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, cho biết, bệnh nhân Phạm Thị Thư được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 3B. Hiện tại, hướng điều trị cho chị Thư là phối hợp giữa xạ trị và hóa trị, sau đó sẽ tiếp tục các đợt điều trị bổ trợ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, tình trạng của chị Thư khá nghiêm trọng. Khối u thùy trên phổi trái gây xẹp thùy trên, kèm theo sỏi túi mật/ u cơ túi mật, nang gan.

ThS.BS Trần Văn Giang thăm khám cho chị Thư (Ảnh: Huyền Nguyễn).

“Qua quá trình điều trị, bệnh tình của chị Thư có tiến triển tốt. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại của chị Thư rất khó để tiếp cận các kỹ thuật hoặc phương pháp điều trị cao hơn như liệu pháp miễn dịch hay điều trị đích”, bác sĩ Giang chia sẻ.

Thay mặt đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện, bác sĩ Giang mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, tiếp thêm nguồn lực và hy vọng để chị Thư tiếp tục được điều trị, có cơ hội trở về làm điểm tựa cho các con.