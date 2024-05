Cùng chung tay tặng học sinh khó khăn BHYT, giảm nỗi lo trước năm học mới

Nguyễn Thị Kim Chi, học sinh trường THCS và THPT Bắc Sơn (Tuyên Hóa, Quảng Bình). Kim Chi là một trong 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường đã được bạn đọc báo Dân trí tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm học 2023-2024.

Nữ sinh chia sẻ, gia đình em rất vất vả, bố mẹ không có công việc ổn định, vì còn nhiều khoản đóng góp khác nên việc mua BHYT cứ năm có, năm không. Bởi vậy khi được tặng BHYT đầu năm học mới, Kim Chi hết sức vui mừng.

"Mỗi ngày chồng tôi đi phụ hồ chỉ được 200.000 đồng, nắng thì có việc, mưa lại phải nghỉ. Tôi sức khỏe yếu nên không đi làm được, nhà có 6 miệng ăn nên chẳng khi nào có dư, để có tiền mua thẻ BHYT cho con rất khó.

Năm học 2023-2024 vừa qua cả 2 con tôi được tặng thẻ BHYT, gia đình tôi mừng lắm. Rất cảm ơn quý báo và nhà hảo tâm đã giúp con tôi được an tâm tới trường", chị Nguyễn Thị Thảo, phụ huynh 2 em học sinh trường THPT Vị Thủy (huyện Vị Thủy, Hậu Giang) xúc động nói.

"Hàng năm, gia đình phải tự mua thẻ BHYT cho các em. Trong đó nhiều em có hoàn cảnh rất đặc biệt, mỗi năm phải ra Hà Nội chữa bệnh nhiều lần.

Năm học 2023-2024, các em trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà, Hà Tĩnh) được báo Dân trí tặng thẻ BHYT, đây là phần quà vô cùng ý nghĩa", thầy Lê Viết Lượng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan cho biết.

Ngày 5/9/2023, tại trường THCS Đoàn Thị Điểm (TP Cần Thơ), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ, những hoạt động trao tặng học bổng, BHYT của báo Dân trí đang thực hiện sẽ tạo sức mạnh chung, mang ý nghĩa vô cùng to lớn.

Hoạt động của báo cũng thể hiện lòng nhân ái, tương thân tương ái của con người Việt Nam.

"Các hoạt động của báo Dân trí thực hiện được bạn đọc tham gia, hưởng ứng, đánh giá cao và ủng hộ. Đây là những nghĩa cử rất tốt đẹp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá.

Nhớ lại, Gala Nhân ái ngày 11/4, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí chia sẻ, báo Dân trí mong muốn triển khai ngày càng nhiều hơn nữa những dự án mang tính chất cộng đồng cũng như mang lại giá trị bền vững.

Trong năm học 2022-2023, nhờ sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, Dân trí tổ chức trao 1.500 thẻ BHYT trị giá gần 1 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ, Hậu Giang.

Năm học 2023-2024, báo Dân trí tiếp tục trao tặng 1.200 thẻ BHYT tại Cần Thơ. Cùng với đó, nhằm tiếp sức học sinh khó khăn tại các tỉnh miền Trung vững bước trên hành trình đến trường, báo Dân trí trao tặng gần 400 thẻ BHYT đến học sinh tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Theo Tổng cục Thống kê, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý I năm 2024 khoảng 933,0 nghìn người, tăng 26,4 nghìn người so với quý trước và tăng 47,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý này là 2,03%, tăng 0,05 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,09 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Lao động phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng hơn 3/5 tổng số lao động có việc làm của cả nước.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, trong quý I/2024, trung tâm đã tiếp nhận 28.535 người mất việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó có đến 19.547 lao động thuộc nhóm trẻ tuổi (40 tuổi trở xuống), chiếm 71% tổng số lao động mất việc.

Nhiều gia đình ở các tỉnh thành trên toàn quốc thiếu đất canh tác, cha mẹ không có việc làm ở địa phương nên phải tha hương kiếm việc làm, bỏ lại sau lưng những đứa trẻ cho ông bà nội ngoại...

Đầu năm học, nhiều học sinh rơi vào tình cảnh thiếu thốn đồ dùng học tập, không có khả năng đáp ứng những khoản đóng góp cơ bản, không có tiền mua thẻ Bảo hiểm y tế...

Với ý nghĩa thiết thực của thẻ BHYT và chia sẻ nỗi lo cùng phụ huynh, giúp các em học sinh yên tâm đến trường trước thềm năm học 2024-2025, báo Dân trí tiếp tục phát động chương trình kêu gọi bạn đọc "Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh đến trường".

Chương trình rất mong các bạn đọc trong và ngoài nước, đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm..., cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ chi phí BHYT tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

