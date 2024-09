Nạn nhân bão Yagi: Đổ căn bếp, người mẹ 2 con đa chấn thương nặng

Tiếp nhận thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về một bệnh nhân nặng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, phóng viên Dân trí tức tốc tới khoa Ngoại tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thăm chị Vũ Thị Thủy (SN 1992, trú tại Gia Lộc, Hải Dương)

Trên đường dẫn chúng tôi tới buồng bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Thủy bị đa chấn thương rất nặng, lại có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Trong suốt thời gian chị nằm viện, chỉ có người chị gái từ miền Nam ra chăm sóc em. Nghe nói người chồng bệnh nhân đang phải mưu sinh xứ người, ở quê còn mẹ già, sức yếu và 2 đứa con nhỏ.

Chính vì vậy, bệnh viện cũng như gia đình khẩn thiết mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để bệnh nhân vượt qua lúc nguy nan này!…".

Trên giường bệnh, chị Thủy vẫn nằm bất động sau hơn nửa tháng nhập viện. Gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, chị kể lại giọng ngắt quãng: "Tối hôm mùng 7 tháng 9 mưa to và gió giật mạnh lắm. Lo nước mưa hắt vào hỏng mất xô gạo mới xát lúc chiều, em vội xuống bếp lấy bạt che lại.

Em chỉ nghe thấy rầm mạnh và vài tiếng rắc, rồi em không biết gì nữa…, bây giờ từ ngực trở xuống em không còn thấy cảm giác. Em còn mẹ già và 2 đứa con nhỏ, tàn phế rồi em biết phải làm sao đây!...", chị Thủy nấc nghẹn.

Tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình, người phụ nữ tội nghiệp bùi ngùi kể: Cũng như bao trai gái trong vùng, khi không có điều kiện học hành thêm chị Thủy xây dựng gia đình khá sớm. Lấy chồng năm 20 tuổi, rồi sinh liền 2 đứa con vào năm 21 và 22 tuổi.

Ruộng đất ít, vốn liếng không có nên bao năm qua cuộc sống của đôi vợ chồng thuần nông trẻ tuổi và 2 đứa con nhỏ vô cùng chật vật.

Năm 2019, mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó bủa vây, vợ chồng chị Thủy bàn bạc rồi vay mượn khắp nơi để chồng đi "xuất khẩu lao động".

Nhưng thật đen đủi, anh sang nước ngoài đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, nên người chồng chủ yếu sống bằng tiền trợ cấp. Sau dịch, việc ít nên từ đó đến nay dù tằn tiện chi tiêu, anh vẫn chưa trả hết khoản vay nợ trước đó.

"Anh ấy gửi về đồng nào, vợ con không dám tiêu mà phải đem trả nợ ngay. Vì không có tiền, mấy năm rồi anh ấy cũng chẳng về được nhà thăm vợ thăm con. Em ở nhà làm tự do lại phải chăm sóc 2 đứa con cùng mẹ già, thành ra cứ ăn bữa sáng lo bữa tối… ", chị Thủy nức nở.

Đưa tay lau nước mắt cho em gái, chị Vũ Thị Khuyên kể, gia đình chị vốn neo người, bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi 3 chị em gái khôn lớn.

Chị Khuyên rời quê đi làm kinh tế mới ở tỉnh Lâm Đồng, nghe tin chị Thủy gặp nạn chị vội vã trở ra Bắc chăm sóc em. Nhìn em gái đang khỏe mạnh giờ nằm liệt một chỗ, khiến trái tim người chị ruột như bị ai bóp nghẹn.

Điều chị Khuyên lo lắng hơn nữa là chị Thủy không có Bảo hiểm y tế, nên từ lúc nhập viện đến nay, trải qua 3 lần phẫu thuật, chi phí lên đến gần 200 triệu đồng, toàn bộ số tiền trên là đi vay mượn.

"Bà con hàng xóm thương tình người cho vay 500 ngàn đồng, người 1 triệu.., chỗ nào vay được gia đình đều đã hỏi vay để chạy chữa cho em nó. Bác sĩ bảo, tình trạng của em tôi nặng lắm, phải phẫu thuật nhiều lần nữa mới mong có thể đi lại được.

Em nó lại không có Bảo hiểm y tế, sắp tới em cũng không biết phải tính sao đây!… ", chị Khuyên bật khóc nói.

Anh Nguyễn Xuân Vinh, điều dưỡng trưởng khoa Ngoại tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết, bệnh nhân Thủy bị tổn thương cột sống rất nặng, hiện bị liệt từ ngực trở xuống. Do bị đa chấn thương nghiêm trọng, chấn thương cột sống, chấn thương ngực kín, chấn thương hàm mặt…, Thủy đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật và sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa.

"Thủy còn khá trẻ, em lại có 2 con nhỏ và mẹ già cần chăm sóc, việc chữa trị của em sẽ kéo dài tính bằng tháng, bằng năm, nên chúng tôi rất mong báo Dân trí và các bạn đọc giúp đỡ em!...", anh Vinh bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5333 xin gửi về:

1. Chị Vũ Thị Thủy

Địa chỉ: Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương

ĐT: 0967670556 (chị Khuyên, chị gái chị Thủy).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5333)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269