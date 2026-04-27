“Lúc em nằm viện, con gái 4 tháng tuổi, nay cháu đã sắp biết chạy rồi"

Mới trải qua ca phẫu thuật ghép sọ, những vết khâu vẫn còn in dấu chằng chịt trên đầu, nhưng Lý Sành Cán (SN 2003, trú tại xóm Lũng Luông, xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng) đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, có thể đi lại và trò chuyện.

Cán là nhân vật trong bài viết “Nam công nhân mồ côi cha, nguy kịch khi mưu sinh gồng gánh mẹ già, con thơ”, được báo Dân trí đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Cán khi mới nhập viện do chấn thương sọ não nặng (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Tháng 10/2025, Cán từ Cao Bằng xuống Bắc Ninh làm công nhân với hy vọng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, lo cho vợ con. Nhưng chỉ sau 5 ngày đi làm, em gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Thời điểm đó, bác sĩ Hoàng Vân Long, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, cho biết:

“Bệnh nhân Lý Sành Cán nhập viện ngày 24/10/2025 sau tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não nặng. Bệnh nhân được phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính, truyền máu và các chế phẩm từ máu, thở máy, an thần, dùng kháng sinh liều cao. Tình trạng tiến triển chậm, tiên lượng rất nặng, có thể phải hồi sức dài ngày với chi phí điều trị lớn”.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh của Cán được báo Dân trí đăng tải, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ. Ngày 12/12/2025, tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, phóng viên báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 123.297.464 đồng tới gia đình Lý Sành Cán. Sau đó, số tiền tiếp tục được bạn đọc gửi về, nâng tổng mức hỗ trợ lên 145.544.463 đồng.

Trong thời gian điều trị, Cán còn được Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.

Cán ngồi bên chị gái sau ca phẫu thuật ghép sọ (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Hơn 165 triệu đồng là số tiền rất lớn đối với gia đình Cán. Nhờ sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm, gia đình đã có điều kiện thanh toán viện phí, chăm sóc Cán tốt hơn.

Có thời điểm, Cán bị xẹp phổi nặng do viêm phổi, phải chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Nhờ sự tận tình của các y bác sĩ cùng sự chăm sóc của gia đình, Cán đã từng bước hồi phục.

Ngày 7/4, Cán trở lại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 để phẫu thuật ghép xương sọ.

Theo ThS.BS Hà Xuân Hướng, khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực, thời điểm nhập viện, Cán tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đi lại bình thường, còn khuyết xương sọ bán cầu não phải. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ghép xương sọ tự thân cho bệnh nhân.

Sau 7 ngày phẫu thuật, Cán được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, không sốt, đi lại bình thường, vết mổ khô.

Phóng viên Dân trí (ngoài cùng bên phải) thăm Cán tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 (Ảnh: CTV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Cán thật thà: “Em xin lỗi, nhưng quả thực em không nhớ chị là ai. Khi chị vào bệnh viện thăm và viết bài, em vẫn chưa tỉnh. Sau này, em được người nhà cho xem lại bài báo.

Em cảm ơn chị, cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em trong lúc nguy kịch, khó khăn nhất... Lúc em nằm viện, con gái em mới 4 tháng tuổi, nay cháu đã sắp biết chạy rồi ạ!”.

Nói về hiện tại, Cán vô cùng hạnh phúc khi được trở về, gặp lại mẹ, vợ và con sau nhiều ngày xa cách.

Cán rạng rỡ bên vợ và con gái (Ảnh: CTV).

Cán cho biết, hiện tại vẫn cần thêm thời gian để phục hồi, khi sức khỏe ổn định hơn, em sẽ trở lại nương rẫy trồng lúa, ngô.

Chị gái Lý Mùi Sếnh và anh rể Lý Kiềm Ghuyển của Cán không giấu được niềm vui khi thấy em trai dần khỏe lại. Bao lo âu, vất vả dường như tan biến khi nụ cười trở lại trên khuôn mặt em.

Sự tận tâm của các y bác sĩ, tình thân của gia đình cùng sự chung tay kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã góp phần tạo nên kỳ tích, cứu Cán từ lằn ranh sinh tử.