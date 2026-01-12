Vợ ung thư vú, con thơ chào đời khát sữa, người chồng khốn khổ xin cứu giúp

Trong khi hàng triệu gia đình đang hân hoan chờ đón Xuân Bính Ngọ 2026, không khí âu lo lại bao trùm căn nhà nhỏ của chị Thạch Thị Sinh (38 tuổi, ngụ ấp Ba Lăng, xã Kế Sách, TP Cần Thơ).

Người mẹ Khmer nghèo này đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú quái ác, trong khi cậu con trai út chưa tròn tuổi thôi nôi.

Ngôi nhà đơn sơ của cả nhà chị Sinh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Sinh cho biết, chị và chồng là anh Thạch Long (37 tuổi) vốn là người Sóc Trăng, nay sinh sống tại Cần Thơ.

Trước đây, hai vợ chồng làm thuê tại TPHCM, chị Sinh là công nhân, anh Long phụ hồ, gửi hai con là bé Thạch Thị Trúc Ngân (8 tuổi) và Thạch Luôn (6 tuổi) cho ông bà nội chăm sóc.

Chồng phụ hồ kiếm từng đồng nuôi vợ ung thư vú, 3 con nheo nhóc (Video: Bảo Kỳ).

Với thu nhập ít ỏi, cuộc sống của gia đình luôn trong cảnh túng thiếu. Mọi chi phí sinh hoạt và tiền gửi về quê nuôi con đều được chắt chiu từng đồng, không dám chi tiêu hoang phí.

Gia đình 5 người với tương lai mờ mịt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Năm 2024, chị Sinh phát hiện khối u ở ngực phải. Ban đầu được chẩn đoán là u lành tính, nhưng trong thời gian chị mang thai bé Thạch Cao Lênh, khối u đã chuyển biến ác tính. Do đang mang thai, chị không thể thực hiện hóa trị hay xạ trị.

Tháng 4/2025, bé Lênh chào đời. Một tháng sau, chị Sinh phải phẫu thuật cắt bỏ vú phải và hiện tiếp tục hóa trị định kỳ tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Chị nghẹn ngào chia sẻ, vì không có tiền nên ngoài việc tiêm ngừa tại trạm y tế xã, chưa thể đưa con đi kiểm tra tổng quát để xem có bị di truyền căn bệnh của mẹ hay không.

Chị Sinh và con trai út chưa được 1 tuổi (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Lúc phát hiện mang bầu đã là tháng thứ 4, có tim thai. Người ta muốn sinh con mà chẳng thể, phước phần con cái đến với mình nên tôi không nỡ bỏ con.

Lúc gần ngày sinh, tôi sợ lắm, sợ không thể sinh con, không được nhìn con chào đời. May mắn cả hai mẹ con đều bình an. Hiện tại, tôi chỉ mong có tiền trị bệnh, sức khoẻ đảm bảo để nuôi con ăn học", chị Sinh nức nở nói.

Từ ngày chị Sinh lâm bệnh, anh Long phải bỏ công việc ở TPHCM, về quê chăm sóc vợ và các con. Thu nhập từ công việc phụ hồ bấp bênh, chỉ khoảng 250.000-300.000 đồng mỗi ngày, nhưng anh thường xuyên phải đưa vợ đi hóa trị, tái khám nên không có việc làm đều đặn.

"Tiền dành dụm bao nhiêu năm đã xài hết, vợ chồng tôi cũng đi vay mượn họ hàng, xóm giềng nhưng biết mình không có khả năng trả, họ cũng ngần ngại đưa tiền.

Mỗi tháng tôi đưa vợ lên Cần Thơ khám 2 lần, tháng nào có tiền thì đi đều đặn, không tiền ở lại chịu đựng cơn đau. Con thơ khát sữa phải uống sữa hộp vì vợ tôi bị bệnh, không dám cho bé bú trực tiếp", anh Long xót xa kể.

Chị Sinh đã cắt bỏ vú phải. Chị lo ngại tế bào ung thư sẽ di căn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nơi trú ngụ của vợ chồng anh Long và các con là một căn chòi lá rộng chừng 10m2, dựng tạm bợ trên đất của cha ruột, với vách lá, cột cây và nền đất ẩm thấp. Mỗi khi nước ngập hay trời mưa to, cả gia đình phải chạy đi trú tạm, sau đó quay về dọn dẹp "bãi chiến trường" bùn lầy.

"Giờ tình cảnh của tôi thế này, chẳng biết mơ ước thế nào nữa. Nhiều lúc bế tắc cũng nghĩ đến chuyện tiêu cực nhưng nghĩ lại còn vợ ốm, con thơ nên ráng sống từng ngày. Tôi ước ao có số tiền trị bệnh và sửa sang lại căn nhà để gia đình yên ổn đón Tết", anh Long bày tỏ.

Lãnh đạo UBND xã Kế Sách xác nhận, gia đình chị Sinh là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Địa phương mong rằng bạn đọc sẽ chung tay ủng hộ, sẻ chia để chị Sinh có thể vượt qua bệnh tật, cùng chồng nuôi dạy các con nên người.