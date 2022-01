Mẹ tai biến, bố nguy kịch, 3 đứa bé ngơ ngác thành trụ cột gia đình

Biến cố dồn dập

Gương mặt thất thần ngồi bên chiếc giường cũ kĩ, nơi có người mẹ bị tai biến nằm một chỗ, không thể đi lại, gần đó là một chiếc giường khác, nơi ông nội 90 tuổi cũng bị tai biến suốt 5 năm qua, cô học trò nghèo Hoàng Thị Mai (2005), chỉ biết rưng rưng, nỗi lo, sợ hãi hằn sâu lên đôi mắt.

Em Hoàng Thị Mai sinh sống cùng gia đình tại thôn Lâm Lang, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), Mai năm nay đang học lớp 11, Trường THPT Lê Trực. Là cô học trò chăm ngoan với nhiều hoài bão, thế nhưng Mai lại đang gặp những biến cố quá lớn, vượt qua sức chịu đựng.

Khi được hỏi về hoàn cảnh của gia đình, Mai buồn tủi cho biết, bố, mẹ em đến với nhau cũng vô cùng khó khăn, sau bao nhiêu năm vẫn đang ở trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ do ông bà để lại, nay đã xuống cấp, dột khắp nơi.

Bố của Mai là anh Hoàng Tiến Dũng (SN 1976) và mẹ là Hà Thị Hoa (SN 1976), vốn là những người nông dân tảo tần, chất phác, sống nhờ bằng nghề làm thuê, làm mướn.

Tuy thu nhập bấp bênh, cái nghèo chưa khi nào dừng bủa vây gia đình khốn khó, nhưng anh Dũng và chị Hoa vẫn luôn nỗ lực để có cái ăn, cái mặc, các con được đến trường, học tập đầy đủ. Sau Mai còn 2 đứa em nhỏ là Hoàng Thị Hồng Loan (2009, học lớp 7) và Hoàng Ngọc Hà (2014, học lớp 3).

Ông nội Mai năm nay cũng đã ở tuổi 90, tai biết suốt 5 năm qua, phải nằm một chỗ. Giữa những khó khăn, vất vả, năm 2019, biến cố lớn ập đến gia đình Mai khi người mẹ chịu thương, chịu khó bị tai biến. Từ một người khỏe mạnh, chị Hoa bị liệt toàn thân, phải nằm một chỗ suốt 2 năm qua.

Căn nhà nhỏ 6 phận người chỉ biết trông chờ vào anh Hoàng Tiến Dũng. Một mình anh gồng gánh nuôi gia đình, ai thuê gì cũng làm, lam lũ sáng đến tối… cũng chỉ mong có đủ tiền chăm lo cho bố, cho vợ, để các con được đến trường.

Thế nhưng khi chưa thể tìm ra được lối thoát giữa những cơ cực cuộc đời, tai họa một lần nữa lại ập xuống gia đình nghèo, cách đây không lâu, trong lúc đi phụ làm mái che nắng cho người ta, anh Dũng bất ngờ bị trượt chân, ngã từ trên cao xuống đất, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chỗ dựa duy nhất gặp nạn, cả gia đình nghèo rơi vào bĩ cực.

Niềm khao khát của cô học trò nghèo

Đến thăm các em vào một ngày đông lạnh giá, chúng tôi không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh trong căn nhà cấp 4 dột nát, người chị cả bưng bát cháo đút cho mẹ, hai em nhỏ cẩn thận chăm sóc ông.

Còn mâm cơm của 3 chị em cũng chỉ có một đĩa bắp cải xào và một nồi canh lõng bỏng nước. Trên khuôn mặt của những đứa trẻ thơ dại ấy, hằn sâu nỗi lo mất đi người thân, mất đi chỗ dựa, sợ rồi không còn được đến trường, tương lai mờ mịt. Gia đình Mai giờ đây thực sự đã rơi vào cảnh khốn cùng, từng miếng cơm qua ngày đều nhờ vào tình thương của xóm làng.

"Cả mẹ và ông đều bị tai biến, bố giờ lại bị tai nạn gãy tay, chân, dù bố đã qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm một chỗ, chưa thể đi lại được. Cháu thương bố, mẹ nhưng cũng không biết làm gì lúc này cả", Mai gạt những giọt nước mắt.

Nghe những câu nói buồn tủi từ đứa con gái bé bỏng, người mẹ nằm trên giường chẳng thể nói thành lời, thương chồng, con, nước mắt chị Hoa cứ dàn dụa, chảy dài trên đôi gò má gầy nhăn nheo, ánh mắt bất lực nhìn đàn con thơ.

Còn với Mai, nỗi lo mỗi ngày cứ lớn dần trong em, cô học trò nghèo sợ rồi mình không thể tiếp tục đến trường, em hiểu rõ, bản thân mình không đủ sức để gồng gánh cả gia đình trong cơn hoạn nạn, sợ những đứa em lại phải bỏ học giữa chừng.

Niềm hy vọng của Mai giờ đây chỉ biết nhìn vào tình thương của xóm làng, vào những tấm lòng hảo tâm mà thôi. Ngay cả khi bố của Mai nhập viện cấp cứu do tai nạn, em cũng chẳng thể vào viện thăm, phải nhờ họ hàng, đồng nghiệp của bố chăm sóc giúp.

"Hôm nào cháu kiếm được ít rau hay ai cho con cá, miếng thịt thì còn nấu cơm, không thì cũng chỉ biết nấu cháo trắng cho cả nhà qua bữa nào hay bữa đó chú ạ. Cháu cũng đã tính sẽ nghỉ học để xin đi làm thuê, kiếm tiền chăm sóc gia đình, nhưng giờ cả nhà đau ốm, 2 đứa em của cháu thì nhỏ quá, có xin được việc đi làm thì ở nhà không biết lấy ai chăm sóc ông và bố mẹ", Mai nghẹn ngào.

Nói về hoàn cảnh của gia đình em Mai, ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Châu Hóa cho biết, hoàn cảnh của gia đình cháu Mai hiện nay vô cùng khó khăn và rất khó có thể vượt qua được nghịch cảnh, bởi cả nhà bệnh tật, tai nạn, trong khi cháu Mai và 2 em thì còn quá nhỏ.

Theo ông Hoàng, bố của Mai có tiền để nhập viện sau tai nạn cũng đều nhờ vào tình thương làng xóm và cán bộ xã chung tay quyên góp, chứ bản thân anh Dũng trong túi chẳng có nổi một đồng.

"Số tiền chúng tôi quyên góp được cũng chỉ đủ để đưa anh Dũng đi viện cấp cứu, còn thuốc thang, điều trị lâu dài cho bản thân anh Dũng thì rất khó. Hiện nay cả ông nội và mẹ cháu Mai lại tai biến nằm một chỗ, cơ cực vô cùng. Để các cháu vượt qua được nghịch cảnh, không bỏ học giữa chừng, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí. Cùng lan tỏa trái tim yêu thương mở ra niềm hy vọng cho gia đình nghèo này", ông Hoàng bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4343 xin gửi về:

1. Em Hoàng Thị Mai

Địa chỉ: Thôn Lâm Lang, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0353.016.462

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269