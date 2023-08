Mẹ suy thận giai đoạn cuối cầu xin cứu con trai mắc bệnh tim nặng

Người phụ nữ lâm vào tình cảnh bi đát kể trên là chị Hà Thị Bích Liên, 33 tuổi (trú ở thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Ngày đầu tháng 8, tiết trời vẫn còn vô cùng oi ả, một người phụ nữ nhỏ bé, gầy yếu, gương mặt hốc hác, sạm đen, tìm đến tòa soạn báo Dân trí. Đón lá đơn kêu cứu với những nét chữ nguệch ngoạc từ đôi bàn tay khô quắt run rẩy, nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của chị tôi đã không thể kìm được lòng mình.

Kéo vạt áo lau nước mắt, người phụ nữ nghẹn ngào: "Em tên là Liên ở Yên Bái, gia đình em đã túng quẫn lắm rồi, cầu xin các bác, các cô cứu giúp!...".

Chị Liên vừa đi, vừa dừng lại để thở, phải mất hàng chục phút từ đầu ngõ chúng tôi mới về đến căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, nằm trong con ngõ nhỏ ở xóm chạy thận trên đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội).

Vịn vào ghế nhựa, khó nhọc ngồi xuống chiếc phản kê ở giữa phòng, chị Liên trải lòng: "Em ở đây từ năm 2019, đều đặn tuần vào bệnh viện chạy thận 3 lần, còn khi nào sức khỏe không đảm bảo em phải nằm viện theo dõi…".

Hướng ánh mắt buồn thảm về phía cậu bé chừng 10 tuổi cơ thể xanh xao, vàng vọt đang đứng nép mình trong góc phòng, chị Liên cho biết: "Thằng bé này là con trai lớn của em, cháu nó tên Nguyễn Hà Bảo An, năm nay cháu 12 tuổi, 10 tháng tuổi thằng bé đã phải phẫu thuật tim.

Cháu nó vừa mới nằm viện hơn 10 ngày vì nhiễm khuẩn máu và giãn phế nang phổi. Bác sĩ bảo bệnh của cháu nó phải phẫu thuật tiếp, nhưng gia đình em kiệt quệ quá rồi, không biết tìm đâu ra tiền chữa bệnh cho cháu. Em đành để cháu ở đây cùng với mẹ, có vấn đề gì thì còn gần bệnh viện chứ không dám cho cháu về quê...", người mẹ tội nghiệp nấc nghẹn.

Nén nỗi niềm đang nặng trĩu tâm can, chị Liên bùi ngùi kể: Năm 2019, chị phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối. Người chồng phải bỏ dở công việc lái xe thuê để có thời gian chăm sóc vợ nơi bệnh viện. 2 đứa con lúc đầu gửi ông bà ngoại nuôi dưỡng. Sau khi bà ngoại bị tai biến, không tự chăm sóc được bản thân, 2 đứa trẻ lại phải gửi về nương nhờ ông bà nội đã gần 80 tuổi.

Đứa con lớn đi viện như cơm bữa, công cuộc mưu sinh của vợ chồng chị Liên và 2 đứa con vốn dĩ đã gặp muôn vàn khó khăn, khi người mẹ đột nhiên mắc bệnh nan y khiến gia đình luôn ở trong diện hộ nghèo ở địa phương này thực sự lâm vào cơn bĩ cực.

"Khi Bảo An ho ra máu, phải vào viện cấp cứu bác sĩ nói do ảnh hưởng căn bệnh tim cần phải điều trị lâu dài, trước mắt là làm phẫu thuật thay van tim. Còn căn bệnh của em, các bác bảo phải ghép thận mới có cơ hội chăm sóc các con lâu dài, nhưng em lấy đâu ra hàng trăm triệu để làm phẫu thuật. Phận em có lẽ ông trời đã định thế rồi, em không có gì phải nuối tiếc.

Em phải làm gì bây giờ để con em được tiếp tục đến trường? Em cầu xin các cô, các bác cứu con trai em!...", cảm xúc dâng tràn khiến chị Liên bật khóc như một đứa trẻ.

Những tiếng nức nở của người mẹ tội nghiệp khiến phòng trọ chật hẹp, bức bối càng như đặc quánh lại… Thực tại quá đỗi xót xa, không biết phải trả lời người mẹ bất hạnh này thế nào, tôi chỉ còn biết quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang rơi, rồi vội vã trở lại Bệnh viện Bạch Mai.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Kim Cương, trung tâm Thận-Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết:

"Bệnh nhân Hà Thị Bích Liên mắc suy thận giai đoạn cuối, đã điều trị tại viện từ năm 2019, hiện bệnh nhân đang chạy thận tuần 3 buổi, từ đầu năm đã phải điều trị nội trú 3 lần do sức khỏe rất yếu. Với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, phương án tối ưu là ghép thận, nhưng cần có nguồn thận hiến phù hợp và kinh phí lên tới hàng trăm triệu.

Được biết chị Liên có con mắc bệnh tim nặng, gia đình thuộc hộ nghèo nhiều năm, rất khó khăn, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị".

